Додано: Сер 26 бер, 2025 02:25

На 1949 год промышленный потенциал СССР составлял четверть от американского: 65 млрд долларов против 250 млрд

никакие

Вы так ни разу и не ответили, почему на мой пост, в котором не было ни слова об СССР, а только вполне тривиальные объяснения гегемонии США после 2 МВ и снижения веса США в мире сегодня, вы начали никому не нужную "дискуссию о профсоюзах". Вспомнили о Союзе и начале доказывать его никчемность. И после этого вы начинаете рассказывать о том, что я называю вас "пропагандистом облужно".Я уж молчу о ваших доказательствах.Прочитал ваши три поста. В некоторых местах кроме мата реакция просто невозможна.У вас Китай - "виключення", Сингапур - "виключення".И, кстати, Эмираты и Саудовскую Аравию вряд ли можно считать "светочами демократии"В мире сейчас, вроде, 193 государства. Из них авторитарных явно меньше половины. Пусть демократических всего 100 (думаю, заметно больше). Но развитых - США, Зап. Европа и Япония. При этом, по-вашему, это почему-то не "виключення", а правило. Слабоватое какое-то правило.Китай, кстати, в самом начале вполне успешно развивался с помощью Союза. Пока Мао не разругался с Союзом из-за разоблачения культа личности Сталина, а потом начал авантюры с "Большим скачком", культурной революцией и прочими радостями.Все доводы у вас сводятся к "співпраці з США", но при этом "упускаете", что эта "співпраця" стала возможна и эффективна именно благодаря тому, что США после 2МВ стали не просто самой богатой страной мира, а супербогатой. К концу Второй мировой войны, вследствие больших разрушений в Западной Европе, на США приходилосьи 2/3 мировых запасов золота. Сегодня тоже немало - примерно 26% по номиналу ВВП и 15% по ВВП (ППС) по данным ВБ (), но уже явно не то.Не знаю, какова была доля СССР в мировом ВВП, но наверняка в разы меньше, чем США.По ВВП, думаю, ещё значительно меньше. Соответственно, было намного меньше возможностей помогать другим странам и меньше влияние в мире.Для сравнения с Союзом вы используете исключительно конец 80-х, когда в СССР был настоящий экономический кризис. Как для экономиста, пусть даже не обычного, это можно назвать только подтасовкой.И как для экономиста вы слишком вольно обращаетесь с терминологией. В России безусловно есть нацисты, но так же безусловно Россия не является нацистским государством и российское руководство кто угодно но не "сучасні російські нацисти". И народ тоже.Так же, как рассказываете, что в Союзе на 4-х давали 1-к. квартиру, но "забываете" сказать, что это потому, что Союз уже разваливался, вариантов не было, это было последнее распределение и "далі по черзі вже ніхто не отримав".Что касается "не треба відсутність аргументів ховати за "не буду реагувати".Вы привели хороший пример с "плоскоземельцами".Я уже не раз убедился, что когда у человека в мозги крепко вбита какая-то идея, он уже не воспринимаетрациональные логические аргументы. Он их просто не замечает. Уж сколько сегодня есть доказательств, но всё равно есть люди, которые, что Земля плоская. И ничего с этим не поделаешь. Почему так, не знаю, но факт.Может, Виталий как психолог сумеет объяснить. Я пас.Точно так же с вами.Аргументы вы просто не замечаете и пишете о своём. И фразу: "часи такі були", - вы употребляете почему-то очень односторонне.Так какой смысл продолжать разговор?Хотел написать пару слов, но опять получилось много. Можете прочитать только последний абзац.На этом всё.P.s. И я не пытаюсь доказывать "превосходство советской системы". Там были достаточно существенные недостатки. Но у вас слишком чёрно-белый взгляд. Вы представляете СССР "империей зла", где всё было плохо, а США "сияющим градом на холме", где всё прекрасно и на них нужно молиться. Это не так.