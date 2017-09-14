Shaman Вы так ни разу и не ответили, почему на мой пост, в котором не было ни слова об СССР, а только вполне тривиальные объяснения гегемонии США после 2 МВ и снижения веса США в мире сегодня, вы начали никому не нужную "дискуссию о профсоюзах". Вспомнили о Союзе и начале доказывать его никчемность. И после этого вы начинаете рассказывать о том, что я называю вас "пропагандистом облужно".
Я уж молчу о ваших доказательствах. Прочитал ваши три поста. В некоторых местах кроме мата реакция просто невозможна. У вас Китай - "виключення", Сингапур - "виключення". И, кстати, Эмираты и Саудовскую Аравию вряд ли можно считать "светочами демократии" В мире сейчас, вроде, 193 государства. Из них авторитарных явно меньше половины. Пусть демократических всего 100 (думаю, заметно больше). Но развитых - США, Зап. Европа и Япония. При этом, по-вашему, это почему-то не "виключення", а правило. Слабоватое какое-то правило.
Китай, кстати, в самом начале вполне успешно развивался с помощью Союза. Пока Мао не разругался с Союзом из-за разоблачения культа личности Сталина, а потом начал авантюры с "Большим скачком", культурной революцией и прочими радостями.
Все доводы у вас сводятся к "співпраці з США", но при этом "упускаете", что эта "співпраця" стала возможна и эффективна именно благодаря тому, что США после 2МВ стали не просто самой богатой страной мира, а супербогатой. К концу Второй мировой войны, вследствие больших разрушений в Западной Европе, на США приходилось более 50 % мирового ВВП и 2/3 мировых запасов золота. Сегодня тоже немало - примерно 26% по номиналу ВВП и 15% по ВВП (ППС) по данным ВБ (https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.KD?view=chart), но уже явно не то. Не знаю, какова была доля СССР в мировом ВВП, но наверняка в разы меньше, чем США.
На 1949 год промышленный потенциал СССР составлял четверть от американского: 65 млрд долларов против 250 млрд
https://surl.li/jtxpnf По ВВП, думаю, ещё значительно меньше. Соответственно, было намного меньше возможностей помогать другим странам и меньше влияние в мире.
Для сравнения с Союзом вы используете исключительно конец 80-х, когда в СССР был настоящий экономический кризис. Как для экономиста, пусть даже не обычного, это можно назвать только подтасовкой.
И как для экономиста вы слишком вольно обращаетесь с терминологией. В России безусловно есть нацисты, но так же безусловно Россия не является нацистским государством и российское руководство кто угодно но не "сучасні російські нацисти". И народ тоже.
Так же, как рассказываете, что в Союзе на 4-х давали 1-к. квартиру, но "забываете" сказать, что это потому, что Союз уже разваливался, вариантов не было, это было последнее распределение и "далі по черзі вже ніхто не отримав".
Что касается "не треба відсутність аргументів ховати за "не буду реагувати". Вы привели хороший пример с "плоскоземельцами". Я уже не раз убедился, что когда у человека в мозги крепко вбита какая-то идея, он уже не воспринимает никакие рациональные логические аргументы. Он их просто не замечает. Уж сколько сегодня есть доказательств, но всё равно есть люди, которые верят, что Земля плоская. И ничего с этим не поделаешь. Почему так, не знаю, но факт. Может, Виталий как психолог сумеет объяснить. Я пас. Точно так же с вами. Аргументы вы просто не замечаете и пишете о своём. И фразу: "часи такі були", - вы употребляете почему-то очень односторонне. Так какой смысл продолжать разговор?
Хотел написать пару слов, но опять получилось много. Можете прочитать только последний абзац. На этом всё.
P.s. И я не пытаюсь доказывать "превосходство советской системы". Там были достаточно существенные недостатки. Но у вас слишком чёрно-белый взгляд. Вы представляете СССР "империей зла", где всё было плохо, а США "сияющим градом на холме", где всё прекрасно и на них нужно молиться. Это не так.
detroytred написав:.............. Почекайте з погодженням рфії в третім. Мова від Лепея була саме про погодження України на рпв (замість заяв метою перемоги, кордонів тощо) і висування цієї пропозиції рфії. Що і відбувається зараз. Ніхто дурню про одностороннє рпв Україною не висував.
Я всегда поддерживал lapay и давно писал о том, что не надо было разрывать переговоры весной 2022. При этом я рассматриваю перемирие как первый шаг к длительному миру. Перемирие на месяц-два или даже на полгода вряд ли принесёт пользу. К lapay у меня был только один вопрос - на каких условиях и как практически добиться перемирия. Сомневаюсь, что наше согласие/предложение перемирия в прошлом году как-то изменило бы ситуацию по сравнению с сегодняшней. Сегодня пока рано обсуждать результаты переговоров. Фактически результатов пока практически никаких, пока идёт выяснение позиций сторон и предварительная прикидка чего и на каких условиях можно добиться. Понятно, что при таких наглых требованиях(отдать полностью 4 области, даже не оккупированные; ЗАЭС - российская станция) перемирие крайне маловероятно и если РФ будет настаивать на таких требованиях, это будет означать только одно - им не нужно ни перемирие, ни мир. Причём ясно это будет всем, даже Трампу. Вот какое решение он примет в таком случае неизвестно.
Внаслідок удару трьох безпілотників пошкоджено два багатоквартирні житлові будинки, чотири магазини, адміністративне приміщення підприємства, кілька автомобілів, господарчі споруди та кіоски на території ринку.
hxbbgaf написав:У тебе головна підстава, що ти офіцер, а в країні війна. Не підстава? А ти все питання на питання.
І тому порядок виконання обов'язків в країні, призов на військову службу, як і будь-яким військовозобов'язаним (хоч рядовим, хоч генералом, хоч не маючим взвання громадянином) визначається ким і чим? Твоїми бажаннями?
Звичайно ж питання, бо намагаюсь спіймати момент, коли після прийняття пігулок ти зможеш нарешті пояснити підставу своїх хотєлок. А ти все, як дитинча, хачу, аби ти нарешті..
pesikot написав:А як перевіряють на громадянство ? Як з"ясовують ПІБ, якщо не через паспорт ?
приступ тупості триває? по перше можна пробити по біометрії чи не є Песікотенко Пішта насправді Песікотенко Степан по друге в угорському пасі (як і у всіх інших) вказано місце народження, наприклад Берегово, що навіть найтупішого прикордонника наведе на думку що перед ним 99% громадянин України по третє пробивають по реєстрам чи існує громадянин україни з подібними ПІБ та датою народження по четверте, якщо по угорському/румунському паспорту не було зафіксовано вїзд, значить перед тобою громадянин України який витяг з тумбочки запасний паспорт. Зазвичай перших двох пунктів достатньо щоб тебе спалили. P.S. Є хоч одна тема в цьому світі де ти компетентний? Чи це в тебе жарти такі, прикидуватись тупим, засмічуючи гілку постійним "докажи що Земля крутиться"
Shaman написав:Бо мета Раші - знищення України, як незалежної держави. що набереться мужності це визнати?
Якщо ти в це дійсно віриш то яку ціну персонально готовий сплатити? І якщо готовий то чому на 4-й рік повномаштабної до цих пір на дивані. Тоді можна говорити далі
Shaman написав:й друге питання - я пропонував сформулювати прийнятні умови, на яких Раша потенційно може погодитися. ніхто теж не сформулював - бо немає таких умов
так в тебе ж теж нема жодного плану. спочатку в 2023 писав "подивимось за результатами контрнаступу", а зараз просто хочеш воювати чужими руками хоч і сто років, сподіваючись на падіння метеориту на Москву у 2050-му. Гарно прилаштувався
Shaman написав:добре, що хоч про останню вербу припинили волати, як скажені
поки втратило актуальність, бо здається Трампу та Венсу вдалося окунути в холодну воду реальності гарячі голови фанатів останньої верби
detroytred написав:.............. Почекайте з погодженням рфії в третім. Мова від Лепея була саме про погодження України на рпв (замість заяв метою перемоги, кордонів тощо) і висування цієї пропозиції рфії. Що і відбувається зараз. Ніхто дурню про одностороннє рпв Україною не висував.
Я всегда поддерживал lapay и давно писал о том, что не надо было разрывать переговоры весной 2022. При этом я рассматриваю перемирие как первый шаг к длительному миру. Перемирие на месяц-два или даже на полгода вряд ли принесёт пользу. К lapay у меня был только один вопрос - на каких условиях и как практически добиться перемирия. Сомневаюсь, что наше согласие/предложение перемирия в прошлом году как-то изменило бы ситуацию по сравнению с сегодняшней. Сегодня пока рано обсуждать результаты переговоров. Фактически результатов пока практически никаких, пока идёт выяснение позиций сторон и предварительная прикидка чего и на каких условиях можно добиться. Понятно, что при таких наглых требованиях(отдать полностью 4 области, даже не оккупированные; ЗАЭС - российская станция) перемирие крайне маловероятно и если РФ будет настаивать на таких требованиях, это будет означать только одно - им не нужно ни перемирие, ни мир. Причём ясно это будет всем, даже Трампу. Вот какое решение он примет в таком случае неизвестно.
Та то ви далеко заходите з "у меня был только один вопрос - на каких условиях и как практически добиться перемирия."
Лепей вказував з чого треба починати. З відмови від малоймовірних і головне дуже дорогих Перемоги, кордонів. З заяв-пропозицій та намагання впровадження РПВ.
Що і відбувається зараз. Нехай і формально.. Через більше, ніж рік.
Він підкреслював про обох. Тепер черга за другим. Коли дозріє другий. ________________________________ Кулєба з лопатами то вже вчорашній день...
"Про це він розповів під час слухань у Сенаті США, зазначає hromadske. За його словами, українці готові воювати й голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для міцного миру. «Я переконався [у цьому], виходячи з моїх роздумів під час спостереження та погляду розвідки», — зазначив керівник розвідки при уряді США." https://argumentua.com/reportazh/direkt ... ho-ne-otri
Тобто до не хоча б рпв, перемир'я, а тільки до міцного миру і хоч голіруч. То навіщо оті вклади, кільця та браслети, аеси-порти-сховища і т.д. ... до міцного миру хоч голіруч...
Такий шлях. Все інше або диво, або ілюзія Матриці. Різниці між Перемога, кордони, міцний мир --- нема. Тому хоч голіруч до оцих орієнтирів.
Безкутня все чітко давно вказала...всім сподівающимся.
Росія та її диктатор Володимир Путін, ймовірно, зволікають із укладенням угоди про припинення вогню. Про це президент США Дональд Трамп сказав у вівторок в інтерв’ю Newsmax, інформує Укрінформ. Відповідаючи на запитання журналіста, він сказав: "Не знаю. Я маю на увазі, що дам вам знати в певний момент. Але думаю, Росія хоче покласти цьому край, хоча, можливо, вони затягують час". За словами Трампа, він сам вдавався до такої тактики у бізнесі. https://argumentua.com/novini/mozhlivo- ... peremir-ya Вже страхується, соломку собі підкладає. І де ота впевненість, що я знаю, що пу прагне миру?! Якою він тицяв в Зе в Овальному кабінеті.
Матриця. Затягують час та грають виставу перемовин всі три сторони. Але лише саме Україна від оцього дійства про перемир'я-перемовини виграє. Відмінне рішення української влади. Розкорячують що Трампа, що пу. За британською школою століття знань та досвіду. Всі інші дітлахи.
Лепей мабуть має британське коріння. Розумник. Байдена треба було розкорячувати. Байдена. Бо хитродупий Трамп спригне та вмиє руки, а от Байдена треба і можливо було ставити в лижню. Нікуди він би не дівся. Бо саме він і його команда в першопочатку. Від "нехай спробує" Блінкена до "дивився в очі" Байдена. Втрачено час... Тому ... до хоч голіруч.
Shaman написав:Бо мета Раші - знищення України, як незалежної держави. що набереться мужності це визнати?
Якщо ти в це дійсно віриш то яку ціну персонально готовий сплатити? І якщо готовий то чому на 4-й рік повномаштабної до цих пір на дивані. Тоді можна говорити далі
це не питання, вірю я чи ні - це реалії. якщо ти вважаєш по-іншому - назви мету Раші. оговорювати, що планую я, не буду з людиною, якій лячно навіть в Закарпатті
Shaman написав:й друге питання - я пропонував сформулювати прийнятні умови, на яких Раша потенційно може погодитися. ніхто теж не сформулював - бо немає таких умов
так в тебе ж теж нема жодного плану. спочатку в 2023 писав "подивимось за результатами контрнаступу", а зараз просто хочеш воювати чужими руками хоч і сто років, сподіваючись на падіння метеориту на Москву у 2050-му. Гарно прилаштувався
а оце вже класична брехня від тебе. я неодноразово його викладав. повторю, для тих, хто неуважно читає: - поточна лінія бойових дій, ми заморожуємо конфлікт, але отримуємо гарантії - зараз це вже мейнстрим, коли я це написав перший раз це було не так очевидно - просто припинення вогню - ні гарантій, ні обов'язків. такий варіант теж можливий, хоча для Раші він гірший - бо ми будемо дотримуватися умов, Раша їх порушить відразу, як побачить можливість.
де твій план? немає? чого інших тоді питаєш?
Shaman написав:добре, що хоч про останню вербу припинили волати, як скажені
поки втратило актуальність, бо здається Трампу та Венсу вдалося окунути в холодну воду реальності гарячі голови фанатів останньої верби
навпаки, після зусиль Трампа все більшому колу стає зрозумілим, що проти перемир'я саме Раша (для розумних українців це очевидно). а оці всі "до останньої верби" та "сто років" - це вигадки таких брехунів-провокаторів, як ти ніхто не може навести жодного прикладу, що хтось так казав...