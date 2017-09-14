|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 26 бер, 2025 11:56
Xenon написав:
хтось ще очікує що ось ЦЯ Европа відправить свої війська як миртоворців?
Мені дзвонили з Румунії і просили не говорити, що в них впали «шахеди» – Залужний.
«Ще дзвонили і казали: «Навіщо ти включив РЕБ, дрони полетіли до нас». А я кажу: «Збивайте, у вас 40 F-16 стоїть!».
❗️Польща має зараз боєприпасів лише на один-два тижні війни, – глава Бюро національної безпеки країни.
оці всі лякалки про снаряди на один-два тижні - це щоб привести до тями політиків, які досі в теплій ванні, що США захистить.
якщо ми кажемо про миротворців, то мова йде - Британія, Франція, можливо Німеччина. а потім й інші підтягнуться. мета миротворців не воювати, а стримувати навіть лише фактом своєї присутності. ви гадаєте руські такі сміливі? їхній лідер дуже боягузливий, який намагається уникнути складних рішень. турки он збили російський винищувач - й що? все, що зробили - заборонили турецькі помідори
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8405
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 737 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Сер 26 бер, 2025 11:59
а це в продовження теми ядерної зброї
розмови про це поширюються. як я й припускав, тут теж оцінюють, що створення ЯЗ для Німеччини, Японії та КОреї - питання кількох місяців. з випробуванням - до двох років. головне політичне рішення. й зміна міжнародних договорів - бо зараз навіть випробування не проводять.
для Польщі - це шлях на десяток років - бо немає відповідного досвіду. та й дорого. для Європи варіант думати, хто саме буде тримати ядерну парасольку, для цього не потрібно, щоб кожна країна розробляла ЯЗ
чекаємо на наступну ідею - треба переформатувати Радбез ООН, й викинути звідти агресора. й додати декілька країн
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8405
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 737 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:07
Xenon написав:
хтось ще очікує що ось ЦЯ Европа відправить свої війська як миртоворців?
Мені дзвонили з Румунії і просили не говорити, що в них впали «шахеди» – Залужний. «Ще дзвонили і казали: «Навіщо ти включив РЕБ, дрони полетіли до нас». А я кажу: «Збивайте, у вас 40 F-16 стоїть!».
❗️Польща має зараз боєприпасів лише на один-два тижні війни, – глава Бюро національної безпеки країни.
Оце і є істинна Європа а не ті всі макронізми / потужні заклики "наростити, впровадити, підвищити та організувати", які закінчуються нічим
особливо смішно бачити святу віру деяких форумчан що "ну от зараз вже Європа точно встане з колін і почне по справжньому"
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:17
Shaman написав:
а оці всі "до останньої верби"
Нагадую, що оце "до звільнення останньої верби" на форум надав особисто я.
Бо тоді тут лунало "до останнього українця" (воювати).
Мене зацікавило чи було це справді десь заявлено кимось з влади.
Почав шукати. Ні. Не було.
Але натрапив на твердження президента про воювати до звільнення останнього і перелік чого останнього... (отак і було - до звільнення останнього міста, останнього селища, останньої річки, останнього...)
Останнім в переліку було "до звільнення останньої верби".
Навів пряму повну цитату. Джерело. Повну заяву.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23758
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:25
detroytred написав: hxbbgaf написав:
У тебе головна підстава, що ти офіцер, а в країні війна. Не підстава? А ти все питання на питання.
І тому порядок виконання обов'язків в країні, призов на військову службу, як і будь-яким військовозобов'язаним (хоч рядовим, хоч генералом, хоч не маючим взвання громадянином) визначається ким і чим?
Твоїми бажаннями?
Звичайно ж питання, бо намагаюсь спіймати момент, коли після прийняття пігулок ти зможеш нарешті пояснити підставу своїх хотєлок.
А ти все, як дитинча, хачу, аби ти нарешті..
Примеш пігулки, сконцентруйся і сформулюй.
Можна скільки завгодно посилатися на корупційну систему і її недоліки, але, якщо і далі здоровезні офіцери будуть мудрствувати з диванів, відкуплятися, шукати зв'язки, рука руку буде мити, строїти з себе дідів в 45 років, писати рапорти, чекати неіснуючих давно восів і т.д., а замість них по частинам будуть місяцями возити артрозників, як ото Прома на фупі і цілий автобус таких же разом із ним, то сам розумієш, до чого це може призвести.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Сер 26 бер, 2025 12:32, всього редагувалось 2 разів.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22420
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:26
Letusrock написав: Xenon написав:
хтось ще очікує що ось ЦЯ Европа відправить свої війська як миртоворців?
Мені дзвонили з Румунії і просили не говорити, що в них впали «шахеди» – Залужний. «Ще дзвонили і казали: «Навіщо ти включив РЕБ, дрони полетіли до нас». А я кажу: «Збивайте, у вас 40 F-16 стоїть!».
❗️Польща має зараз боєприпасів лише на один-два тижні війни, – глава Бюро національної безпеки країни.
Оце і є істинна Європа а не ті всі макронізми / потужні заклики "наростити, впровадити, підвищити та організувати", які закінчуються нічим
особливо смішно бачити святу віру деяких форумчан що "ну от зараз вже Європа точно встане з колін і почне по справжньому"
Ну у ЕС 2 пути сейчас, вооружаться или в ОДКБ, США из НАТО почти самоустранилось. Скоро увидим какйо выбор они сделали.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1095
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:34
hxbbgaf написав: detroytred написав: hxbbgaf написав:
У тебе головна підстава, що ти офіцер, а в країні війна. Не підстава? А ти все питання на питання.
І тому порядок виконання обов'язків в країні, призов на військову службу, як і будь-яким військовозобов'язаним (хоч рядовим, хоч генералом, хоч не маючим взвання громадянином) визначається ким і чим?
Твоїми бажаннями?
Звичайно ж питання, бо намагаюсь спіймати момент, коли після прийняття пігулок ти зможеш нарешті пояснити підставу своїх хотєлок.
А ти все, як дитинча, хачу, аби ти нарешті..
Примеш пігулки, сконцентруйся і сформулюй.
Можна скільки завгодно посилатися на корупційну систему і її недоліки, але, якщо і далі здоровезні офіцери будуть мудрствувати з диванів, а замість них по частинам будуть возити артрозників, як ото Прома на фупі і цілий автобус таких же разом із ним, то сам розумієш, до чого це може призвести.
Я ж прохав - спочатку прими пігулки, а потім спробуй аргументувати підставами.
Тепер вигадав про корупцію.
Стосовно ж вимог в бік інших надавай підстави. А не вигадки чи голі свої хатєлки.
Або отаку голу вигадку і хатєлку пристосуй до себе -- допоки ти, здоровенний лоб, будеш на дивані мудрствувати, не приймати пігулки для просвітлення свого мізку, а замість тебе будуть возити отого Прома, то сам розумієш, до чого це може привести.
Тобто до себе застосовуй свої підходи. Та інформуй.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 26 бер, 2025 12:34, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23758
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:34
Польща зможе воювати проти рф лише один-два тижня, запасів боєприпасів триматися довше просто немає, – глава Бюро нацбезпеки Даріуш Луковський
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22420
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2366 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:35
Xenon написав:
хтось ще очікує що ось ЦЯ Европа відправить свої війська як миртоворців?
Мені дзвонили з Румунії і просили не говорити, що в них впали «шахеди» – Залужний.
«Ще дзвонили і казали: «Навіщо ти включив РЕБ, дрони полетіли до нас». А я кажу: «Збивайте, у вас 40 F-16 стоїть!».
❗️Польща має зараз боєприпасів лише на один-два тижні війни, – глава Бюро національної безпеки країни.
прибіднятися це спільне на колишніх землях ВКЛ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38901
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2809 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Сер 26 бер, 2025 12:36
hxbbgaf написав:
Польща зможе воювати проти рф лише один-два тижня, запасів боєприпасів триматися довше просто немає, – глава Бюро нацбезпеки Даріуш Луковський
Пігулки прими...
На цій і попередній сторінці вже є це.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23758
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|91015
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|265982
|
|
|6076
|915694
|
|