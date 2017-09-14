Давайте я объясню вам одну простую базовую вещь, осознание которой сделает проще ваше существование в этой реальности, как и её понимание.Матрицу все смотрели? Так вот, это было документальное кино.«Мы воссоздали расцвет вашей цивилизации, конец двадцатого века».Так вот.Пик цивилизации нами - пройден. Он пришелся на первую четверть двадцать первого века - тут братья-сестры Вачовски слегка промахнулись. Незначительно, впрочем.И теперь, дальше - будет путь вниз.Спуск с сияющей вершины.Обратно во тьму.В яму.Насколько она будет глубокой? Не знаю. Думаю, что-то вроде пятидесятых: с сегрегацией, Ку-Клукс-Кланом, судами Линча, диким уровнем преступности, насилием властей, холодно-горячей гибридной войной, время от времени вспыхивающей горячими точками по всей планете тут и там, всплеском религиозного мракобесия и страхом ядерного удара.Если не дойдет до совсем уж горячей фазы - но тогда и обсуждать нечего.Как долго продлится спад в эти новые темные века? Не знаю. Но десятилетия - точно.Никакой Трамп через четыре года никуда не уйдет.Более того - дело вообще не в Трампе.Он лишь - маркер. Еще один спусковой крючок. Первым был Путин. Этот - второй. Калибром, правда, побольше. Значительно больше.Которые сказали людям - все. Теперь можно.Запреты сняты.И люди с радостными воплями побежали в сторону этого «можно», как на пляже в море, скидывая с себя цивилизацию, словно трусы, и занырнули в это «можно» по самую макушку.И пока они не нажрутся им до блевоты - выныривать они не будут.И никакие спасатели Малибу тут не помогут.А дальше вся эта херня будет продолжаться по всему миру.В шутке про маори - лишь только доля шутки.Мандела поначалу тоже был главарем лишь небольшой группки маргиналов.Через четверть века самая развитая страна на континенте превратилась в полную помойку.Теперь там "Район №9". Тоже, в какой-то степени, документальное кино.Родезия правда, до этого еще была.Теперь на ее месте что там - Зимбабве?Цивилизации, конечно, не пиздец. Маятник обязательно качнется в обратную сторону. И мы в итоге все равно выползем на новый пик своего очередного развития. Лет через сто. И новые сестры-братья снимут об этом новое кино.Но пока ситуация - такова.Жизнь стала слишком сложной, наука стала слишком сложной и неотличимой от магии - и люди захотели простого объяснения устройства Вселенной бородатым мужиком на небе, а не квантовой механикой, от которой с ума сойти можно.Технологии сократили дистанции и практически обнулили расстояния - и социальные отношения стали слишком сложными, и люди захотели простых племенных отношений, построенных на кровном родстве одной нации, а все остальные не такие вокруг - враги.Политика стала слишком сложной, и люди захотели простых решений - величий и скреп, мейк агейнов.И так во всех сферах. Все стало слишком сложным.И люди захотели простого.Короче, это общемировая тенденция. Так будет по всей планете. За исключением островков безопасности, которые в некоторых точках удастся сохранить. Полагаю, что такой точкой, скорее всего, останется все же Европа, например.Если, конечно, успеет выработать новую архитектуру безопасности взамен рухнувшей старой.И если, конечно, тоже не сойдет с ума и не выберет каких-нить Ле Пенш и АфД.Но так, как было - на нашей жизни, скорее всего, уже не будет.Маятник начал откат обратно, люди хотят опять стать дикарями.Это общепланетарная тенденция, повторяю.Турция всего лет пятнадцать назад была нормальной европейской светской демократической страной.США - всего два месяца назад.Если б вам кто-нить сказал про движение православных зачеркнуто христианских маори против геев полгода назад…В общем, принимайте новую реальность. Делайте её фундаментом своего мировоззрения.И уже на его основе стройте стратегии своего развития, безопасности, выживания, экономики, семьи.И обязательно подписывайтесь на меня на Патреон - если хотите и дальше существовать в реальной жизни, а не в мифологической:Или можете угостить меня пивомВаш Дед.