за "мусульманською ознакою" спадкоємцями стати можуть скоріше словянські країни плюс Прибалтика, Україна, Румунія та Угорщина(?). Нова Священна римо-словянська імперія з центром у Празі чи Варшаві
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Додано: Сер 26 бер, 2025 14:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 бер, 2025 15:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
християнства \ мусульманство то лише ідейна надбудова
вона не обовязково може бути релігійною
срср жив без релігії норм поки економічний базис не затріщав по швах
навіть люди що заробляли гроші не могли їх витратити як їм треба
не думайте що буде з Європою, думайте що буде з Україною
Додано: Сер 26 бер, 2025 15:14
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Додано: Сер 26 бер, 2025 15:15
Совсем не далеко.
Наша відмова ничего бы не изменила. Разве что до 05.10.2022, когда оккупированные территории РФ признала своими и внесла это в конституцию.
Вы напрасно считаете, что при Байдене наша відмова повлияла бы как-то иначе, чем сегодня.
Путин выкатил бы те же требования, а западные партнёры продолжали бы поддержку по принципу "сколько потребуется", как и было.
Разве что это ослабило бы позицию венгров и всяких словаков, которые требуют окончания войны и ограничения поставок оружия Украине, чтобы заставить нас согласиться.
Наша відмова дала бы только лёгкий пропагандистский эффект и ничего больше. Так же, как и Кулеба с лопатами. И разговоры "про звільнення до останньої верби".
Если РФ не согласится хотя бы на РПВ по сегодняшней линии фронта, то остаётся только 2 варианта - либо продолжать воевать, либо соглашаться с требованиями Путина.
Возможности заставить РФ пойти на какие-то уступки одинаковые, что сегодня у Трампа, что раньше у Байдена.
Поэтому считаю, что мой вопрос: "на каких условиях и как практически добиться перемирия", - важен.
А слова и разговоры об РПВ ничего не меняли раньше, как ничего не меняют и сегодня.
Сегодня они, правда, нужны ещё и для того, чтобы Трамп не прекратил поддержку Украины. При Байдене этого не требовалось.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 26 бер, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 бер, 2025 15:15
Хто повернеться у військо після демобілізації? 🤔
“Мадяр” щось дивне казав у довгому відео типу таке: “політич.абміцій не маю, і взагалі хочу за кордон, на роки, з усією бригадою 😂, аби не бачити, що тут робитиметься...”
От ще один, непідписаний з текстом такого типу:
У війську хіба що “синкам” безпека максимальна. І хто ще може/вміє вписатись в систему “своїх пацанов”...
І на західних та півн. кордонах добре, мабуть. Якщо ще й дім поряд. Хоча і там не все ідеал., мабуть, бо була дивна новина про втечу за кордон прикордонника... 😂
Але дивно, що путлєр не підігрує Трампу щодо перемир`я.
Обвал виплат у ЗСУ. Бо за що тоді платитимуть високі премії? І чи даватиме гроші Захід?
Гостріше стане питання демобіліз. А якщо і наберуть нових у ЗСУ (не таких переляканих), то х.з. як піде у них тренування без перевірки в реал.умовах.
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