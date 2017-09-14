Додано: Сер 26 бер, 2025 15:15

detroytred написав: ................

Та то ви далеко заходите з "у меня был только один вопрос - на каких условиях и как практически добиться перемирия."



Лепей вказував з чого треба починати. З відмови від малоймовірних і головне дуже дорогих Перемоги, кордонів.

З заяв-пропозицій та намагання впровадження РПВ.



Що і відбувається зараз. Нехай і формально..

Через більше, ніж рік.



Він підкреслював про обох.

Тепер черга за другим.

Коли дозріє другий.

________________________________

Кулєба з лопатами то вже вчорашній день...



"Про це він розповів під час слухань у Сенаті США, зазначає hromadske.

За його словами, українці готові воювати й голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для міцного миру.

«Я переконався [у цьому], виходячи з моїх роздумів під час спостереження та погляду розвідки», — зазначив керівник розвідки при уряді США."

https://argumentua.com/reportazh/direkt ... ho-ne-otri



Тобто до не хоча б рпв, перемир'я, а тільки до міцного миру і хоч голіруч.

То навіщо оті вклади, кільця та браслети, аеси-порти-сховища і т.д. ... до міцного миру хоч голіруч...



Такий шлях.

Все інше або диво, або ілюзія Матриці.

Різниці між Перемога, кордони, міцний мир --- нема.

Тому хоч голіруч до оцих орієнтирів.



Безкутня все чітко давно вказала...всім сподівающимся. ................Та то ви далеко заходите з "у меня был только один вопрос - на каких условиях и какдобиться перемирия."Лепей вказував з чого треба починати. З відмови від малоймовірних і головне дуже дорогих Перемоги, кордонів.З заяв-пропозицій та намагання впровадження РПВ.Що і відбувається зараз. Нехай і формально..Через більше, ніж рік.Він підкреслював про обох.Тепер черга за другим.Коли дозріє другий.________________________________Кулєба з лопатами то вже вчорашній день..."Про це він розповів під час слухань у Сенаті США, зазначає hromadske.За його словами, українці готові воювати й голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для міцного миру.«Я переконався [у цьому], виходячи з моїх роздумів під час спостереження та погляду розвідки», — зазначив керівник розвідки при уряді США."Тобто до не хоча б рпв, перемир'я, а тільки до міцного миру і хоч голіруч.То навіщо оті вклади, кільця та браслети, аеси-порти-сховища і т.д. ... до міцного миру хоч голіруч...Такий шлях.Все інше або диво, або ілюзія Матриці.Різниці між Перемога, кордони, міцний мир --- нема.Тому хоч голіруч до оцих орієнтирів.Безкутня все чітко давно вказала...всім сподівающимся.

Совсем не далеко.Наша відмова ничего бы не изменила. Разве что до 05.10.2022, когда оккупированные территории РФ признала своими и внесла это в конституцию.Вы напрасно считаете, что при Байдене наша відмова повлияла бы как-то иначе, чем сегодня.Путин выкатил бы те же требования, а западные партнёры продолжали бы поддержку по принципу "сколько потребуется", как и было.Разве что это ослабило бы позицию венгров и всяких словаков, которые требуют окончания войны и ограничения поставок оружия Украине, чтобы заставить нас согласиться.Наша відмова дала бы только лёгкий пропагандистский эффект и ничего больше. Так же, как и Кулеба с лопатами. И разговоры "про звільнення до останньої верби".Если РФ не согласится хотя бы на РПВ по сегодняшней линии фронта, то остаётся только 2 варианта - либо продолжать воевать, либо соглашаться с требованиями Путина.Возможности заставить РФ пойти на какие-то уступки одинаковые, что сегодня у Трампа, что раньше у Байдена.Поэтому считаю, что мой вопрос: "на каких условиях и какдобиться перемирия", - важен.А слова и разговоры об РПВ ничего не меняли раньше, как ничего не меняют и сегодня.Сегодня они, правда, нужны ещё и для того, чтобы Трамп не прекратил поддержку Украины. При Байдене этого не требовалось.