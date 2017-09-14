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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13361133621336313364
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:спадкоємець священної римської імперії інше халіфат.

за "мусульманською ознакою" спадкоємцями стати можуть скоріше словянські країни плюс Прибалтика, Україна, Румунія та Угорщина(?). Нова Священна римо-словянська імперія з центром у Празі чи Варшаві
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:в європи 2 шляхи. Або вона повернеться до християнства або стане мусульманською.

християнства \ мусульманство то лише ідейна надбудова
вона не обовязково може бути релігійною
срср жив без релігії норм поки економічний базис не затріщав по швах
навіть люди що заробляли гроші не могли їх витратити як їм треба
не думайте що буде з Європою, думайте що буде з Україною
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:14

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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:15

  detroytred написав:................
Та то ви далеко заходите з "у меня был только один вопрос - на каких условиях и как практически добиться перемирия."

Лепей вказував з чого треба починати. З відмови від малоймовірних і головне дуже дорогих Перемоги, кордонів.
З заяв-пропозицій та намагання впровадження РПВ.

Що і відбувається зараз. Нехай і формально..
Через більше, ніж рік.

Він підкреслював про обох.
Тепер черга за другим.
Коли дозріє другий.
________________________________
Кулєба з лопатами то вже вчорашній день...

"Про це він розповів під час слухань у Сенаті США, зазначає hromadske.
За його словами, українці готові воювати й голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для міцного миру.
«Я переконався [у цьому], виходячи з моїх роздумів під час спостереження та погляду розвідки», — зазначив керівник розвідки при уряді США."
https://argumentua.com/reportazh/direkt ... ho-ne-otri

Тобто до не хоча б рпв, перемир'я, а тільки до міцного миру і хоч голіруч.
То навіщо оті вклади, кільця та браслети, аеси-порти-сховища і т.д. ... до міцного миру хоч голіруч...

Такий шлях.
Все інше або диво, або ілюзія Матриці.
Різниці між Перемога, кордони, міцний мир --- нема.
Тому хоч голіруч до оцих орієнтирів.

Безкутня все чітко давно вказала...всім сподівающимся.

Совсем не далеко.
Наша відмова ничего бы не изменила. Разве что до 05.10.2022, когда оккупированные территории РФ признала своими и внесла это в конституцию.
Вы напрасно считаете, что при Байдене наша відмова повлияла бы как-то иначе, чем сегодня.
Путин выкатил бы те же требования, а западные партнёры продолжали бы поддержку по принципу "сколько потребуется", как и было.
Разве что это ослабило бы позицию венгров и всяких словаков, которые требуют окончания войны и ограничения поставок оружия Украине, чтобы заставить нас согласиться.
Наша відмова дала бы только лёгкий пропагандистский эффект и ничего больше. Так же, как и Кулеба с лопатами. И разговоры "про звільнення до останньої верби".
Если РФ не согласится хотя бы на РПВ по сегодняшней линии фронта, то остаётся только 2 варианта - либо продолжать воевать, либо соглашаться с требованиями Путина.
Возможности заставить РФ пойти на какие-то уступки одинаковые, что сегодня у Трампа, что раньше у Байдена.
Поэтому считаю, что мой вопрос: "на каких условиях и как практически добиться перемирия", - важен.
А слова и разговоры об РПВ ничего не меняли раньше, как ничего не меняют и сегодня.
Сегодня они, правда, нужны ещё и для того, чтобы Трамп не прекратил поддержку Украины. При Байдене этого не требовалось.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 26 бер, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 15:15

Хто повернеться у військо після демобілізації? 🤔

“Мадяр” щось дивне казав у довгому відео типу таке: “політич.абміцій не маю, і взагалі хочу за кордон, на роки, з усією бригадою 😂, аби не бачити, що тут робитиметься...”

От ще один, непідписаний з текстом такого типу:
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 9200032712

У війську хіба що “синкам” безпека максимальна. І хто ще може/вміє вписатись в систему “своїх пацанов”...
І на західних та півн. кордонах добре, мабуть. Якщо ще й дім поряд. Хоча і там не все ідеал., мабуть, бо була дивна новина про втечу за кордон прикордонника... 😂


Але дивно, що путлєр не підігрує Трампу щодо перемир`я.
Обвал виплат у ЗСУ. Бо за що тоді платитимуть високі премії? І чи даватиме гроші Захід?
Гостріше стане питання демобіліз. А якщо і наберуть нових у ЗСУ (не таких переляканих), то х.з. як піде у них тренування без перевірки в реал.умовах.
Bobua
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