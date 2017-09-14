за "мусульманською ознакою" спадкоємцями стати можуть скоріше словянські країни плюс Прибалтика, Україна, Румунія та Угорщина(?). Нова Священна римо-словянська імперія з центром у Празі чи Варшаві
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Додано: Сер 26 бер, 2025 14:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 бер, 2025 15:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
християнства \ мусульманство то лише ідейна надбудова
вона не обовязково може бути релігійною
срср жив без релігії норм поки економічний базис не затріщав по швах
навіть люди що заробляли гроші не могли їх витратити як їм треба
не думайте що буде з Європою, думайте що буде з Україною
Додано: Сер 26 бер, 2025 15:14
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Додано: Сер 26 бер, 2025 15:15
Совсем не далеко.
Наша відмова ничего бы не изменила. Разве что до 05.10.2022, когда оккупированные территории РФ признала своими и внесла это в конституцию.
Вы напрасно считаете, что при Байдене наша відмова повлияла бы как-то иначе, чем сегодня.
Путин выкатил бы те же требования, а западные партнёры продолжали бы поддержку по принципу "сколько потребуется", как и было.
Разве что это ослабило бы позицию венгров и всяких словаков, которые требуют окончания войны и ограничения поставок оружия Украине, чтобы заставить нас согласиться.
Наша відмова дала бы только лёгкий пропагандистский эффект и ничего больше. Так же, как и Кулеба с лопатами. И разговоры "про звільнення до останньої верби".
Если РФ не согласится хотя бы на РПВ по сегодняшней линии фронта, то остаётся только 2 варианта - либо продолжать воевать, либо соглашаться с требованиями Путина.
Возможности заставить РФ пойти на какие-то уступки одинаковые, что сегодня у Трампа, что раньше у Байдена.
Поэтому считаю, что мой вопрос: "на каких условиях и как практически добиться перемирия", - важен.
А слова и разговоры об РПВ ничего не меняли раньше, как ничего не меняют и сегодня.
Сегодня они, правда, нужны ещё и для того, чтобы Трамп не прекратил поддержку Украины. При Байдене этого не требовалось.
А слова... Слова можно говорить разные, вот только если бы они что-то меняли...
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 26 бер, 2025 15:28, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 26 бер, 2025 15:15
Хто повернеться у військо після демобілізації? 🤔
“Мадяр” щось дивне казав у довгому відео типу таке: “політич.абміцій не маю, і взагалі хочу за кордон, на роки, з усією бригадою 😂, аби не бачити, що тут робитиметься...”
От ще один, непідписаний з текстом такого типу:
У війську хіба що “синкам” безпека максимальна. І хто ще може/вміє вписатись в систему “своїх пацанов”...
І на західних та півн. кордонах добре, мабуть. Якщо ще й дім поряд. Хоча і там не все ідеал., мабуть, бо була дивна новина про втечу за кордон прикордонника... 😂
Але дивно, що путлєр не підігрує Трампу щодо перемир`я.
Обвал виплат у ЗСУ. Бо за що тоді платитимуть високі премії? І чи даватиме гроші Захід?
Гостріше стане питання демобіліз. А якщо і наберуть нових у ЗСУ (не таких переляканих), то х.з. як піде у них тренування без перевірки в реал.умовах.
Додано: Сер 26 бер, 2025 15:23
Не обов'язково, но вариант достаточно реальный.
А что будет с Европой, вопрос весьма актуальный для многих - очень многие, похоже, туда собираются после открытия границ. Поэтому такой вопрос их очень даже волнует.
Додано: Сер 26 бер, 2025 15:46
Я уважаю такое решение.
Но такое решение человек может принимать только лично для себя, но не для всего народа.
Кого вы имеете ввиду? Кто должен взять на себя такую ответственность?
Украина? США? Европа?
Додано: Сер 26 бер, 2025 16:09
Різниця є між отими двома.
І слова теж мають вплив на прийняття рішень кимось, а також їх подальші дії.
Якщо коротко, то Байдена і Ко ще можна було втягнути, якщо не воювати поруч з нами, то збільшити допомогу кратно. В прєдєлє -- розкрутити на третю світову...
Бо гарно всі партнери влаштувались.
Втягнути. Нехай і не зовсім порядними чи красивими прийомами.
В тому числі а-ля, як сценами в Овальному нещодавно. Це треба було робити з Байденом. Йти ва-банк. Заганять його в лижню загострення та втручання. Витягнути з зручної для нього ковдри.
З Трампом складніше.
Бо він просто піде і гудбай.
Згоден, що це розуміння тьощі потім. Але на те вони отам нагорі і знаходяться.
Це якщо Перемога, справедливий мир тощо.
А якщо ні, в принципі, пофіг... Тільки диво чи джек-пот.
Ну треш же повний: партнери одночасно співають про "не дамо Україні програти, вона не програє" і "ай-яяяяй рашка несе нам загрозу. Треба самим озброюватися, готуватися до великої битви".
Але ота загроза Європі можлива лише за умови падіння України.
Додано: Сер 26 бер, 2025 16:20
Третій Рим Мск, 4му не бувати. Тому взяття Москви і слов"янський союз від можа до можа (балто-чорноморська дуга). Цікаво, Дівичин (Магдебург) відіб"єм взад, чи віддамо новітнім маврам? А Зальцбург? Що робити із інородними вкрапленями влахо-угрів? Греків куди?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 26 бер, 2025 16:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 26 бер, 2025 16:22
detroytred
Можете не сомневаться, что "втягнути, якщо не воювати поруч з нами, то збільшити допомогу кратно" или загнать "його в лижню загострення та втручання" с Байденом было бы ничуть не легче, чем с Трампом.
Разница только в том, что Трамп просто пошлёт, а Байден сделал бы это мягче и "интеллигентнее". Как он это и делал 3 года.
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