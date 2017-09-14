detroytred написав:

................Та то ви далеко заходите з "у меня был только один вопрос - на каких условиях и какдобиться перемирия."Лепей вказував з чого треба починати. З відмови від малоймовірних і головне дуже дорогих Перемоги, кордонів.З заяв-пропозицій та намагання впровадження РПВ.Що і відбувається зараз. Нехай і формально..Через більше, ніж рік.Він підкреслював про обох.Тепер черга за другим.Коли дозріє другий.________________________________Кулєба з лопатами то вже вчорашній день..."Про це він розповів під час слухань у Сенаті США, зазначає hromadske.За його словами, українці готові воювати й голими руками, якщо не отримають умов, прийнятних для міцного миру.«Я переконався [у цьому], виходячи з моїх роздумів під час спостереження та погляду розвідки», — зазначив керівник розвідки при уряді США."Тобто до не хоча б рпв, перемир'я, а тільки до міцного миру і хоч голіруч.То навіщо оті вклади, кільця та браслети, аеси-порти-сховища і т.д. ... до міцного миру хоч голіруч...Такий шлях.Все інше або диво, або ілюзія Матриці.Різниці між Перемога, кордони, міцний мир --- нема.Тому хоч голіруч до оцих орієнтирів.Безкутня все чітко давно вказала...всім сподівающимся.