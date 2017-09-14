ЛАД написав:detroytred
Можете не сомневаться, что "втягнути, якщо не воювати поруч з нами, то збільшити допомогу кратно" или загнать "його в лижню загострення та втручання" с Байденом было бы ничуть не легче, чем с Трампом.
Разница только в том, что Трамп просто пошлёт, а Байден сделал бы это мягче и "интеллигентнее". Как он это и делал 3 года.
Легше.
Бо Байден і Ко ще з отих старих, а не нових безбашенних...
По суті Байдена й так розкручували на Ф-16, Петріоти, Абрамси, далекобій.
Від Трампа півруки на будь-що стосовно посилення.
Суть, що вистояла б Україна і без переліченого... Але з стінгерами, джавелінами, польськими танками і т.д. В на порядки гіршому становищі, глибшій лінія просування рфії, більшими втратами. По Дніпру.
І пу запросто міг би вважати Ф-16, далекобій і т.д. переходом червоних ліній, прямим втручанням.
Але не счьол... Дав задню.
Тобто можна було жати далі. Обох. І Джо, і пу.
Більше скажу: навіть введення американських вояків без нашивок пу сприйняв би...
Так само, як в Кореї (чи В'єтнамі?) сотні тисяч китайців воювали без нашивок...
Ну і тут вже лунало про і овсі шантаж -- не хочете допомагати нам, то ми на бік орків і тримайтесь...
А деми не Трамп, в них з Європою загальні цінності та зобов'язання.
Ймовірність загнати Байдена в лижню була. І достатньо висока.
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За великим рахунком омериканці могли б заявити і лупити всіх рашиків на території України. Саме на території України.
І схавав би це пу.
Нікуди не дівся.
Бився б і з омериканцями на території України.
Отримав би і відкотив. За поребрик.
Але всі! обрали найзручніший варіант. Коли ціну сплачують пересічні герої... Обрані. Серед інших пересічних.
Слава їм!
(Як там дружина да Вінчі сказала зі сльозами на очах стосовно того, як відбувається ця війна: "ми тут що якісь продані!?". І своїми, і чужими)