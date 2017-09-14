Додано: Сер 26 бер, 2025 16:42

ЛАД написав: detroytred

Можете не сомневаться, что "втягнути, якщо не воювати поруч з нами, то збільшити допомогу кратно" или загнать "його в лижню загострення та втручання" с Байденом было бы ничуть не легче, чем с Трампом.

Разница только в том, что Трамп просто пошлёт, а Байден сделал бы это мягче и "интеллигентнее". Как он это и делал 3 года. Можете не сомневаться, что "втягнути, якщо не воювати поруч з нами, то збільшити допомогу кратно" или загнать "його в лижню загострення та втручання" с Байденом было бы ничуть не легче, чем с Трампом.Разница только в том, что Трамп просто пошлёт, а Байден сделал бы это мягче и "интеллигентнее". Как он это и делал 3 года.

Легше.Бо Байден і Ко ще з отих старих, а не нових безбашенних...По суті Байдена й так розкручували на Ф-16, Петріоти, Абрамси, далекобій.Від Трампа півруки на будь-що стосовно посилення.Суть, що вистояла б Україна і без переліченого... Але з стінгерами, джавелінами, польськими танками і т.д. В на порядки гіршому становищі, глибшій лінія просування рфії, більшими втратами. По Дніпру.І пу запросто міг би вважати Ф-16, далекобій і т.д. переходом червоних ліній, прямим втручанням.Але не счьол... Дав задню.Тобто можна було жати далі. Обох. І Джо, і пу.Більше скажу: навіть введення американських вояків без нашивок пу сприйняв би...Так само, як в Кореї (чи В'єтнамі?) сотні тисяч китайців воювали без нашивок...Ну і тут вже лунало про і овсі шантаж -- не хочете допомагати нам, то ми на бік орків і тримайтесь...А деми не Трамп, в них з Європою загальні цінності та зобов'язання.Ймовірність загнати Байдена в лижню була. І достатньо висока.________________________За великим рахунком омериканці могли б заявити і лупити всіх рашиків на території України. Саме на території України.І схавав би це пу.Нікуди не дівся.Бився б і з омериканцями на території України.Отримав би і відкотив. За поребрик.Але всі! обрали найзручніший варіант. Коли ціну сплачують пересічні герої... Обрані. Серед інших пересічних.Слава їм!(Як там дружина да Вінчі сказала зі сльозами на очах стосовно того, як відбувається ця війна: "ми тут що якісь продані!?". І своїми, і чужими)___________________________Можна і коротше: якщо вести мову, мати ціль справедливий сталий мир, то це виключно через екстраординарні заходи.Якщо без них, то і нефіг таку ціль ставити, такі пісні співати. Бо це обман (чи шахрайство).