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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 бер, 2025 16:24
fox767676 написав: Banderlog написав:
в європи 2 шляхи. Або вона повернеться до християнства або стане мусульманською.
християнства \ мусульманство то лише ідейна надбудова
вона не обовязково може бути релігійною
срср жив без релігії норм поки економічний базис не затріщав по швах
навіть люди що заробляли гроші не могли їх витратити як їм треба
не думайте що буде з Європою, думайте що буде з Україною
)ми йдемо в нове середньовіччя, а там ідея це не надбудова це фундамент.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 16:28
после таких заяв у путина и ко в кремле наверное истерика от смеха дня 3
Россия столкнется со всей силой и яростью НАТО в случае вторжения на страну-члена Альянса, — Рютте
Соответствующее заявление генсек НАТО сделал во время выступления в Варшаве с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Секретарь Альянса повторил обещание защищать Польшу и любого другого члена НАТО в случае вторжения.
"Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он встретится со всей силой этого грозного альянса.. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно Путину и любому другому, кто... захочет напасть на нас", - заявил Рютте
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Додано: Сер 26 бер, 2025 16:42
ЛАД написав:detroytred
Можете не сомневаться, что "втягнути, якщо не воювати поруч з нами, то збільшити допомогу кратно" или загнать "його в лижню загострення та втручання" с Байденом было бы ничуть не легче, чем с Трампом.
Разница только в том, что Трамп просто пошлёт, а Байден сделал бы это мягче и "интеллигентнее". Как он это и делал 3 года.
Легше.
Бо Байден і Ко ще з отих старих, а не нових безбашенних...
По суті Байдена й так розкручували на Ф-16, Петріоти, Абрамси, далекобій.
Від Трампа півруки на будь-що стосовно посилення.
Суть, що вистояла б Україна і без переліченого... Але з стінгерами, джавелінами, польськими танками і т.д. В на порядки гіршому становищі, глибшій лінія просування рфії, більшими втратами. По Дніпру.
І пу запросто міг би вважати Ф-16, далекобій і т.д. переходом червоних ліній, прямим втручанням.
Але не счьол... Дав задню.
Тобто можна було жати далі. Обох. І Джо, і пу.
Більше скажу: навіть введення американських вояків без нашивок пу сприйняв би...
Так само, як в Кореї (чи В'єтнамі?) сотні тисяч китайців воювали без нашивок...
Ну і тут вже лунало про і овсі шантаж -- не хочете допомагати нам, то ми на бік орків і тримайтесь...
А деми не Трамп, в них з Європою загальні цінності та зобов'язання.
Ймовірність загнати Байдена в лижню була. І достатньо висока.
________________________
За великим рахунком омериканці могли б заявити і лупити всіх рашиків на території України. Саме на території України.
І схавав би це пу.
Нікуди не дівся.
Бився б і з омериканцями на території України.
Отримав би і відкотив. За поребрик.
Але всі! обрали найзручніший варіант. Коли ціну сплачують пересічні герої... Обрані. Серед інших пересічних.
Слава їм!
(Як там дружина да Вінчі сказала зі сльозами на очах стосовно того, як відбувається ця війна: "ми тут що якісь продані!?". І своїми, і чужими)
___________________________
Можна і коротше: якщо вести мову, мати ціль справедливий сталий мир, то це виключно через екстраординарні заходи.
Якщо без них, то і нефіг таку ціль ставити, такі пісні співати. Бо це обман (чи шахрайство).
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Додано: Сер 26 бер, 2025 17:39
detroytred
Простите, но всё это ваши голубые (или розовые?) мечты.
Общие ценности это хорошо, но собственные интересы важнее.
Для США сегодня
Россия противник достаточно условный, а Китай реальный.
И 3-летняя практика показала, что Байден не особо раскручивался.
Он не дал достаточно вооружений перед контрнаступлением в 2023, при нём в конце 2023-начале 2024 вполне спокойно были на полгода заморожены поставки. И не стал "лупити всіх рашиків на території України".
Суть, що вистояла б Україна і без переліченого... Але з стінгерами, джавелінами, польськими танками і т.д. В на порядки гіршому становищі, глибшій лінія просування рфії, більшими втратами. По Дніпру.
И без Хаймерсов, и без 777? А при уменьшении поставок стингеров и джавелинов?
Знаете, есть хорошая пословица о соломинке, ломающей спину верблюда.
Меня иногда удивляют ваши суждения. Такое высказывание я готов услышать от вашего многобуквенного оппонента, но не от офицера, пусть даже не общевойскового. Многобуквенный может поверить даже в победу с лопатами Кулебы, но вам не личить. Днепр не заколдованная черта. С лопатами можно оказаться гораздо дальше.
А слова о целях, это только слова, можно говорить любые. И во время войны надо ставить серьёзные цели, а там уж как выйдет. Или сразу сдаваться.
Востаннє редагувалось ЛАД
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Додано: Сер 26 бер, 2025 17:41
Banderlog написав: fox767676 написав: Banderlog написав:
в європи 2 шляхи. Або вона повернеться до християнства або стане мусульманською.
християнства \ мусульманство то лише ідейна надбудова
вона не обовязково може бути релігійною
срср жив без релігії норм поки економічний базис не затріщав по швах
навіть люди що заробляли гроші не могли їх витратити як їм треба
не думайте що буде з Європою, думайте що буде з Україною
)ми йдемо в нове середньовіччя, а там ідея це не надбудова це фундамент.
Йдемо.
Але не думаю, що так вже глибоко.
Хоча все можливо, проте навряд чи.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 17:53
отакої
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Додано: Сер 26 бер, 2025 17:59
Xenon написав:
отакої
не перейматесь, як скажуть так і буде, головне аби дожити до того часу,
заброньованим залишатися в неньці, бо вони самі потрібні, як без них
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Додано: Сер 26 бер, 2025 18:48
Путлер може подумати, що вже багато зубів зламав об Україну, і вирішити нас оточити - захопити Польщу та Румунію (Угорщину агент при владі здасть сам). Думаючи, що там люди просто не готові воювати, Трумп ніякої участі не прийме, а німці з франзузами будуть декілька днів думати, що робити, потім занепокояться і дадуть кілька літаків..
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Додано: Сер 26 бер, 2025 19:19
hxbbgaf написав:
Путлер може подумати, що вже багато зубів зламав об Україну, і вирішити нас оточити - захопити Польщу та Румунію (Угорщину агент при владі здасть сам). Думаючи, що там люди просто не готові воювати, Трумп ніякої участі не прийме, а німці з франзузами будуть декілька днів думати, що робити, потім занепокояться і дадуть кілька літаків..
тоді йому прийдеться їх спонсорувати замість ЄС, злипка не зпопнеться?
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Додано: Сер 26 бер, 2025 19:23
ЛАД написав:detroytred
Простите, но всё это ваши голубые (или розовые?) мечты.
Общие ценности это хорошо, но собственные интересы важнее.
Для США сегодня
Россия противник достаточно условный, а Китай реальный.
И 3-летняя практика показала, что Байден не особо раскручивался.
Он не дал достаточно вооружений перед контрнаступлением в 2023, при нём в конце 2023-начале 2024 вполне спокойно были на полгода заморожены поставки. И не стал "лупити всіх рашиків на території України".
Суть, що вистояла б Україна і без переліченого... Але з стінгерами, джавелінами, польськими танками і т.д. В на порядки гіршому становищі, глибшій лінія просування рфії, більшими втратами. По Дніпру.
И без Хаймерсов, и без 777? А при уменьшении поставок стингеров и джавелинов?
Знаете, есть хорошая пословица о соломинке, ломающей спину верблюда.
Меня иногда удивляют ваши суждения. Такое высказывание я готов услышать от вашего многобуквенного оппонента, но не от офицера, пусть даже не общевойскового. Многобуквенный может поверить даже в победу с лопатами Кулебы, но вам не личить. Днепр не заколдованная черта. С лопатами можно оказаться гораздо дальше.
А слова о целях, это только слова, можно говорить любые. И во время войны надо ставить серьёзные цели, а там уж как выйдет. Или сразу сдаваться.
Та то ви багато чого не розумієте.
Що під загальними цінностями стоїть глобальна об'єднуюча матерія, яка зв'язує оті продемократичні сили Америки та Європи. Завдяки чому оті демократичні сили отак міцно тримались у владі в Європі. Глобалістичним демам Омерики ота Європа не просто потрібна, а життєво необхідна.
Саме. Тому. Байден і Ко. За Європу. Вписався би по повній. Майже як за себе.
Аналогічно міг би пояснити і всі інші елементи, які ви отак розкритикували.
В принципі, а на поркуа мені розтлумачувати вам своє бачення?))
Мені простіше оцінити вас у вашій же манері -- залишайтесь в своїй голубій чи розовій оболонці. Порівнювати вас з кимось не буду. Ліньки.
Це я не образився.
Просто якщо вам так закортіло не обмінюватися думками, а оцінювати думки, то я вже не раз багатьом підкреслював -- від мене алаверди.
Тож і ви, якщо що, не ображайтесь.
З.и. *И во время войны надо ставить серьёзные цели, а там уж как выйдет* --- ви ключову думку, яку я навіть окремо виділив, не помітили.
Для серйозних цілей потрібно застосовувати такі ж серйозні заходи.
А заявити серйозні цілі або голосити про серйозну загрозу (екзистенційність війни), але при цьому діяти звичайними методами-заходами -- це обман, шахрайство.
Питання лише свідомий обман чи від нерозуміння.
Або нема отієї екзистенційності чи нема дійсного бажання досягти тих цілей.
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 26 бер, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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