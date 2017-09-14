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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13363133641336513366
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:залишайтесь в своїй голубій чи розовій оболонці.

серпасто-молоткастій
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:28

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А як перевіряють на громадянство ? Як з"ясовують ПІБ, якщо не через паспорт ?

приступ тупості триває?

Я так розумію, що в тебе всі аргументи зводятся до того, щоб назвати мене "тупим" ? )

А твое висловлення, в контексті поранених в Сумах, що удари наносятся, тому що я за "постійну війну", це взірець розуму ? )

При чому, ти брехав, що я за "постійну війну" і зманіпулював, що удари наносят із-за моєї позиції

Ти серьйозно вважаєшь, якщо Україна перестане стріляти, то війна закінчится і Путін далі не піде? Так чи ні ?
Просте питання )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

1) Соглашение по Черному морю поощряет Путина и загоняет США в ловушку, - Atlantic Council
Команда президента США Дональда Трампа, стремясь добиться соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией в Черном море, предложила Кремлю слишком много уступок, и такое снисходительное отношение только поощряет Владимира Путина продолжать войну
...
"Проблема в том, что снятие крупных санкций станет стимулом для пошатнувшейся российской экономики, что облегчит Путину продолжение войны, которую он отказывается прекратить. Я думаю, что Трамп все еще хочет скорейшего прекращения огня, чтобы установить прочный мир. Для этого ему нужно изменить тактику и сделать то, что он обещал в первую неделю своего нового срока: обрушить молот на Кремль", - считает эксперт.
...
"Соединенные Штаты рискуют оказаться в кроличьей норе уступок, ослабляя давление на Россию, в то время как российские войска продолжают атаковать украинские города и мирных жителей. Сегодняшняя сделка - это не мир через силу", - подчеркивает Фрид.

2) Соглашение о Черном море - это список желаний Путина: The Guardian назвал последствия
Издание The Guardian напомнило, что Кремль требует снятия санкций с сельскохозяйственной продукции и удобрений, исключения из санкционного списка банка "Россельхозбанк". Журналисты отметили, что, если у Путина получат желаемое, то это станет первым значительным откатом от санкционной политика Запада и будет означать, что Москва будет добиваться двойной цены за прекращение войны против Украины


Мой пост от 26 января 2025 года
2) Что будет делать Путин при этих раундах общения
Если кто-то продолжает думать, что нынешние требования Путина "4 области+Крым+не в НАТО" - это типа, заявить побольше, чтобы потом немного отступить, ошибаются
Путин будет действовать по принципу - выдвинуть условия, если согласились, выдвинуть новые условия. И так по кругу


Трамп - мастер сделки, чё уж там ...

Где этот писака про "железные копыта Трампа" ?
Трамп ведёт себя, как послушная болонка Путина.
Никаких железных копыт у него нет
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:51

detroytred
Не обижайтесь, не собирался оценивать ваши мысли, а именно обсуждать их. Так же, как вы можете обсуждать мои. Тем более, я никак не оценивал лично вас, а именно и только ваши высказывания. Ошибаться может каждый, в т.ч., конечно, и я.
Не спорю, что "продемократичні сили Америки та Європи" сильно связаны, но при этом их интересы в каких-то вопросах могут сильно расходиться.
Для серйозних цілей потрібно застосовувати такі ж серйозні заходи.
"серйозні заходи" могут быть разные. Наши руководители считали, что это резкое увеличение армии + западное оружие. Если первое так-сяк удалось, то с оружием не очень. Во всяком случае, всё время было слышно о его нехватке, порой весьма сильной. В частности, всё время говорилось о резкой нехватке снарядов, правда, последнее время почему-то затихло - проблема решена?И вы ничего не ответили, почему не удалось добиться от Байдена бОльших поставок оружия и почему он фактически на полгода остановил поставки, несмотря на все красивые слова.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 20:03

  ЛАД написав:
Для серйозних цілей потрібно застосовувати такі ж серйозні заходи.
"серйозні заходи" могут быть разные. Наши руководители считали, что это резкое увеличение армии + западное оружие. Если первое так-сяк удалось, то с оружием не очень. Во всяком случае, всё время было слышно о его нехватке, порой весьма сильной. В частности, всё время говорилось о резкой нехватке снарядов, правда, последнее время почему-то затихло - проблема решена?И вы ничего не ответили, почему не удалось добиться от Байдена бОльших поставок оружия и почему он фактически на полгода остановил поставки, несмотря на все красивые слова.

Це не серйозні, а звичайні заходи.
Звичайні заходи для звичайної війни -- тобто війни, коли більш-менш рівні супротивники вирішили пободатися за щось посереднє.

Чому?
Так відповідь на поверхні. І на це вказано було одразу --- да від Байдена ніхто нічого й не добивався по серйозному (навіть жодної сцени не було... одні обнімашки, повне погодження). Ніхто ні в лижню не намагався загнати, ні пошантажувати хоча б програшем. Запевняли, що будемо битися, акі льви..
Компенсуємо хоробрістю та геройством всі оті суто мінімальні поставки.

Навіть коли Залужному для контрнаступу надали менше половини навіть мінімально необхідного запрошуємого, то навіть жодного шкандалю...
По деяким позиціям списку було навіть менше 10%.

То з якого бодуна Байдену впрягатися-то сильніше було?
Україна свою функцію виконувала в повній мірі --- не програвала, послаблювала кожного дня рфію.
Повне согласіє))

Ще раз кажу: дивно, що Байден джавелінами, стінгерами, сімками і т.д. не обмежився...
Добряк.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Трамп - мастер сделки, чё уж там ...

6 кратный банкрот в ипостаси "бизнесмена")))

мастер "кидка" да, без сомнения
это плохо для Украины, ИМХО это чучело хочет получить нобелевку по миру, это как наваждение у него, да и команду подобрал "трое из ларца"...

"Республіканці пригрозили ліквідувати окружні суди, які блокують ініціативи Трампа"
https://lb.ua/world/2025/03/26/667781_r ... ozili.html

ненуачё, рецепт прост, "нет суда нет проблем"...

апд
интересно в США КС есть? может рассмотреть и растолковать по сути норму про "2 срока"? :mrgreen:
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