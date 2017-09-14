серпасто-молоткастій
|
|
|
Додано: Сер 26 бер, 2025 19:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 26 бер, 2025 19:28
Я так розумію, що в тебе всі аргументи зводятся до того, щоб назвати мене "тупим" ? )
А твое висловлення, в контексті поранених в Сумах, що удари наносятся, тому що я за "постійну війну", це взірець розуму ? )
При чому, ти брехав, що я за "постійну війну" і зманіпулював, що удари наносят із-за моєї позиції
Ти серьйозно вважаєшь, якщо Україна перестане стріляти, то війна закінчится і Путін далі не піде? Так чи ні ?
Просте питання )
Додано: Сер 26 бер, 2025 19:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1)
2)
Мой пост от 26 января 2025 года
Трамп - мастер сделки, чё уж там ...
Где этот писака про "железные копыта Трампа" ?
Трамп ведёт себя, как послушная болонка Путина.
Никаких железных копыт у него нет
Додано: Сер 26 бер, 2025 19:51
detroytred
Не обижайтесь, не собирался оценивать ваши мысли, а именно обсуждать их. Так же, как вы можете обсуждать мои. Тем более, я никак не оценивал лично вас, а именно и только ваши высказывания. Ошибаться может каждый, в т.ч., конечно, и я.
Не спорю, что "продемократичні сили Америки та Європи" сильно связаны, но при этом их интересы в каких-то вопросах могут сильно расходиться.
"серйозні заходи" могут быть разные. Наши руководители считали, что это резкое увеличение армии + западное оружие. Если первое так-сяк удалось, то с оружием не очень. Во всяком случае, всё время было слышно о его нехватке, порой весьма сильной. В частности, всё время говорилось о резкой нехватке снарядов, правда, последнее время почему-то затихло - проблема решена?И вы ничего не ответили, почему не удалось добиться от Байдена бОльших поставок оружия и почему он фактически на полгода остановил поставки, несмотря на все красивые слова.
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:03
Це не серйозні, а звичайні заходи.
Звичайні заходи для звичайної війни -- тобто війни, коли більш-менш рівні супротивники вирішили пободатися за щось посереднє.
Чому?
Так відповідь на поверхні. І на це вказано було одразу --- да від Байдена ніхто нічого й не добивався по серйозному (навіть жодної сцени не було... одні обнімашки, повне погодження). Ніхто ні в лижню не намагався загнати, ні пошантажувати хоча б програшем. Запевняли, що будемо битися, акі льви..
Компенсуємо хоробрістю та геройством всі оті суто мінімальні поставки.
Навіть коли Залужному для контрнаступу надали менше половини навіть мінімально необхідного запрошуємого, то навіть жодного шкандалю...
По деяким позиціям списку було навіть менше 10%.
То з якого бодуна Байдену впрягатися-то сильніше було?
Україна свою функцію виконувала в повній мірі --- не програвала, послаблювала кожного дня рфію.
Повне согласіє))
Ще раз кажу: дивно, що Байден джавелінами, стінгерами, сімками і т.д. не обмежився...
Добряк.
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
6 кратный банкрот в ипостаси "бизнесмена")))
мастер "кидка" да, без сомнения
это плохо для Украины, ИМХО это чучело хочет получить нобелевку по миру, это как наваждение у него, да и команду подобрал "трое из ларца"...
"Республіканці пригрозили ліквідувати окружні суди, які блокують ініціативи Трампа"
ненуачё, рецепт прост, "нет суда нет проблем"...
апд
интересно в США КС есть? может рассмотреть и растолковать по сути норму про "2 срока"?
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:33
Спонсурувати? Ви не бачите, що маємо справу з неонацистами? Він влаштує геноцид, щоб було нікого спонсорувати!
Додано: Сер 26 бер, 2025 20:41
тіпсо або "железные копыта Трампа"
Додано: Сер 26 бер, 2025 21:08
Порушення прав людини з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги набули масового характеру.
Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram
Зайшов на фуп, а там деякі особи з іноземними айпішніками (качмари з дрейками, це тсник польска ахвіцера та маркуша португальский емігрант, а не ухилянт, ще не підтягнулись) підтримують незаконні дії ТЦК, навіть коли їм говорять, що бєспрєдєл - це погано і треба дотримуватись закона! А вони хочуть бєспрєдела, будуть сидіть у якійсь Північній Ютландії і тішити своє самолюбство, що втекли, і тицяти пальцями - подивіться, що там відбувається. Пожалів, що мене забанили і не можу зараз написати цим втікачам-провокаторам все, що про них думаю.
Додано: Сер 26 бер, 2025 21:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
|