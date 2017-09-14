Маніпуляція- для воєнпенса це ВСЬО....
1 Підприємець військовий взяв у франчайзі заклад...
2 Після того як заклад розкрутили -власник франчайзі РІЗКО спробував збільшити розміри оренди і інших виплат
3 Підприємець подав на нього в суд. який йде вже роки....
Отже
Брехня перша від воєнпенса-ніхто нікого не змінив, йде спроба відібрати...
Маніпуляція від воєнпенса - так підприємець є військовим... але таких в Україні добра сотня тисяч і частка від цієї сотні тися офіційно НЕ МАЄ ПРАВА займатись підприємницькою діяльністю згідно чинного законодавства-це створює певні колізії..