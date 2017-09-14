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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13364133651336613367
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До речі, цей приклад наочно демонструє, як залюбки конкуренти замінять вибувшого.
Маніпуляція- для воєнпенса це ВСЬО....
1 Підприємець військовий взяв у франчайзі заклад...
2 Після того як заклад розкрутили -власник франчайзі РІЗКО спробував збільшити розміри оренди і інших виплат
3 Підприємець подав на нього в суд. який йде вже роки....

Отже
Брехня перша від воєнпенса-ніхто нікого не змінив, йде спроба відібрати...
Маніпуляція від воєнпенса - так підприємець є військовим... але таких в Україні добра сотня тисяч і частка від цієї сотні тися офіційно НЕ МАЄ ПРАВА займатись підприємницькою діяльністю згідно чинного законодавства-це створює певні колізії..
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Просто якщо вам так закортіло не обмінюватися думками, а оцінювати думки, то я вже не раз багатьом підкреслював -- від мене алаверди.
Цікаво
А нафіга обмін думками без дебатів по тому яка думка правильніша?
В чому сенс такого обміну.
От Лад- любить совок і його культуру і всіх хто вважає росія=педерація - називає нацистами або фашистами або бандерівцями....
Це зрозуміло і тому той хто вважає по іншому не обмінюється любязностями а всупає в дискусію..

А жити по принципу
Мамо нас так люди хвалять . так хвалять
А хто ж нас хвалить доцю?
Як хто ? Ви мене а я Вас...
Можна звичайно , але ж розумнішим від цього точно не станеш
До речі
Якщо тим чи іншим макаром не перевіриш що зрозумів з прочитаного- так це те саме що й не читав....
budivelnik
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  #<1 ... 13364133651336613367
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