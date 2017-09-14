Додано: Сер 26 бер, 2025 23:08

Зверніть увагу на рівень кваліфікації мого опонента в питанні яке він обговорює...

1 Я звернув увагу що договір франчайзі був підписаний в 2021 році.. тобто до війни , а значить ніхто не підстраховувався від опції стати офіцером ЗСУ

2 Після початку війни , коли підписант 2021 року став офіцером він ЗМУШЕНИЙ був передати виконання франчайзі на інших осіб ( бо сам не мав права це робити) - це перше порушення угоди від 2021 року за яке й зачепилась власниця франшизи (де-юре воно права, де-факто ні)

3 Спір виник тому що дохідність закладу виявилась вищою ніж припускала власниця франшизи і тому користуючись юридичною колізією описаною в п2 - вона почала свої наїзди.



Хто правий-хто ні, я вирішувати не збираюсь бо не суддя.. єдине що можу сказати -це сфера моїх інтересів ( як і локація), бо я також здаю приміщення в оренди.



4 По приведенному прикладу коломойський-фірташ і примкнувший до них двірник...

Для того щоб зрозуміти різницю між фразою опонента

Цінність має тільки місе бізнесу і будь-хто зможе його зайняти як тільки місце звільниться



і моїм твердженням

Ефективність бізнесу залежить від кваліфікації керівника, а тому там де кваліфікований керівник отримує прибуток - некваліфікований двірник отримає банкрутство..



Треба мати первинні економічні знання

Тому

Коломойський може бодатись з фірташом ( а двірник ніз фірташем ні з коломойським бодатись не зможе)

Власниця франшизи може бодатись з тим хто взяв франшизу..

бо кваліфікації цих людей на приблизно одному рівні...



І тому не бізнеси важливі.. а люди які ці бізнеси створили

Тому ті хто можуть працювати ефективно за межами правового поля(бо поле ще часів царя гороха) ті в правовому полі будуть працювати ще легше і ефективніше.



Тому

Мої відповіді не хлопчику в коротких штанцях старшої групи дитсадка, а як мінімум тим хто в стані самостійно створити або зайняти в конкурентній боротьбі робоче місце з доходом від 1 млн грн/рік.