Додано: Чет 27 бер, 2025 00:18

Заявление Уиткоффа Такеру Карлсону не удивляет.



Про то, что Крым и четыре области Украины должны отойти России, и конституция Украины здесь, по мнению Уиткоффа, — помеха.



Причем Россия эти четыре области не полностью контролирует, а о взятии ими Херсона или Запорожья и говорить не приходится.



Не понимаю, почему все этому удивляются.



Вот и Бытя пишет, мол, надеюсь, это мнение только Уиткоффа.



Да нет, это не его личное мнение.



Еще в начале марта я писал, что США хотят вытянуть Россию из этой войны и остановить ее маньякальное и самоубийственное расшибание самой себя об украинскую оборону.



У русских уже общие потери — более 900 000, и, если не заморозить войну, перевалят за миллион.



И главное — пока идет война, не снять санкций и потихоньку наладить ее экономические связи с миром, чтобы начать спасать российскую экономику.



Но не просто вытянуть Россию из войны, а вытянуть с награбленным и захваченным — что Уиткофф буквально проговаривает черным по белому.



Отдать эти земли русским, да еще и с бонусом — включая то, что они еще не захватили.



Люди ахают и охают, думая, что это все — неведенье, мол, они просто не знают и верят русским.



Типа, если бы узнали, то были бы точно не на стороне Москвы.



Это чистой воды манямирок — так думать.



США 150 лет были на стороне Москвы и постоянно спасали русских.



Так и сегодня — сначала администрация Байдена, перепугавшись украинского сопротивления, а затем наступления в 2022 году, в ходе которого регулярная российская армия начала сыпаться, откатившись от Киева, Харькова, потеряв уже захваченные Херсон, Изюм, Лиман, а теперь — администрация Трампа, которая именно хочет поставить точку на всем этом театре боевых действий, закрепив за Москвой ее территориальные захваты.



Да, захваты не уровня 2022 года.



Когда американцы говорят, мол, и русским тоже придется принять, что не все они получат, — тут тоже нет лукавства.



Мол, не то что Киев, Харьков или Одессу вы не получите, но даже и вроде того же Изюма.



Но вам будет утешительный приз — Крым и четыре области.



Все Уиткофф прекрасно понимает — как и Трамп, и Уолтц, и Рубио, и тот же Келлог, и т. д.



Подписание Украиной соглашения на невыгодных ей условиях, нескрываемые симпатии и жалость к Москве и желание спасти и сохранить Россию вместе с награбленным — это все холодный расчет, а не их неосведомленность, незнание или глупость.



@yigal_levin