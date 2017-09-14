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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13364133651336613367
Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 00:00

  flyman написав:рекомендую почитати щось про цикли Кондратьєва (можна про сонячні цикли)

Кондратьєв москаль.
Я читаю Песикота з Шаманом, економлю на телевізорі.
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 00:01

  budivelnik написав:Зверніть увагу на рівень кваліфікації мого опонента в питанні яке він обговорює...
1 Я звернув увагу що договір франчайзі був підписаний в 2021 році.. тобто до війни , а значить ніхто не підстраховувався від опції стати офіцером ЗСУ
2 Після початку війни , коли підписант 2021 року став офіцером він ЗМУШЕНИЙ був передати виконання франчайзі на інших осіб ( бо сам не мав права це робити) - це перше порушення угоди від 2021 року за яке й зачепилась власниця франшизи (де-юре воно права, де-факто ні)

Звертаю твою увагу окремо.
Цитата зі статті. По даним якої і був розгляд. Саме по даним зі статті.
*Процес розірвання договору було розпочато ще до моменту, коли Карпюк вступив до лав ЗСУ», – наголосила Оксана Вітинська.*
https://portal.lviv.ua/article/2025/03/ ... de-do-sudu

По буквах спробуй прочитати текст.
Тобто ще до вступу Карпюка до війська ота Вітинська вже мала якісь підстави для початку процесу розриву договору.
*За її словами, чоловік неодноразово порушував договірні зобовʼязання, які чітко прописані в документі та є основою їхньої співпраці.*
А про порушення саме через отих трьох осіб вже йде потім. Тобто окремо. Додатково до вказівки про якісь неодноразові порушення.
*Вона також зазначила, що Лука Карпюк (який долучився до ЗСУ – ред.) не здійснював жодної діяльності у 2024 році за адресами Галицька, 20 та Стрийська, 45, однак кав’ярні продовжували працювати завдяки трьом особам, які за договором франшизи не мали жодного права використовувати її торгову марку.*
Ключове слово -- також.
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 00:08

у листопаді 2024 року він отримав листа від власниці бренду Black Honey зі звинуваченнями та вимогами сплатити роялті від 1 січня 2022 року, а також додатковий штраф за порушення умов договору у розмірі 200 тисяч гривень.
....
З початком повномасштабного вторгнення з ініціативи саме пані Вітинської я у телефонному дзвінку отримав інформацію про відтермінування питання про відновлення платежів (які були припинені через пандемію коронавірусу до 1 січня 2022 року – ред.)… За цей час, зрозуміло, не було виставлено жодного рахунку на сплату роялті аж до червня 2024 р… Зрештою факт наявності таких домовленостей прямо та непрямо засвідчений у приватних переписках…І звісно ж за ці роки ми не отримували жодних претензій щодо якихось несплат. Адже діяла домовленість. 11 листопада 2024 року
Як завжди
суті людина не розуміє - і за рахунок висмикування деталей-пробує флудити....
Це все що треба знати про флудера.

На пальцях
Спочатку коронавірус, всі заклади громадського харчування примусово закривають , потім дозволяють працювати на винос. потім дозволяють пускати дві людини на 4 столика...
Ясно що при таких умовах , заклади центральної частини міста де кава була від 100 грн не могла конкурувати з такими як я і кавою на винос за 10 грн(аналогічної якості але в паперовому стаканчику і на вулиці)
Потім короновірус закінчила війна, перші місяці ніхто нікого не чіпав...
А от в 2023-2024 , коли у львів переселилась частина платоспроможної Східної України -прибутки кавярень центру міста різко виросли -це і стало причиною конфлікту.
А юридичні зачіпки які цьому допомогли - знайшлись в довоєнному договорі
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 27 бер, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 00:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заявление Уиткоффа Такеру Карлсону не удивляет.

Про то, что Крым и четыре области Украины должны отойти России, и конституция Украины здесь, по мнению Уиткоффа, — помеха.

Причем Россия эти четыре области не полностью контролирует, а о взятии ими Херсона или Запорожья и говорить не приходится.

Не понимаю, почему все этому удивляются.

Вот и Бытя пишет, мол, надеюсь, это мнение только Уиткоффа.

Да нет, это не его личное мнение.

Еще в начале марта я писал, что США хотят вытянуть Россию из этой войны и остановить ее маньякальное и самоубийственное расшибание самой себя об украинскую оборону.

У русских уже общие потери — более 900 000, и, если не заморозить войну, перевалят за миллион.

И главное — пока идет война, не снять санкций и потихоньку наладить ее экономические связи с миром, чтобы начать спасать российскую экономику.

Но не просто вытянуть Россию из войны, а вытянуть с награбленным и захваченным — что Уиткофф буквально проговаривает черным по белому.

Отдать эти земли русским, да еще и с бонусом — включая то, что они еще не захватили.

Люди ахают и охают, думая, что это все — неведенье, мол, они просто не знают и верят русским.

Типа, если бы узнали, то были бы точно не на стороне Москвы.

Это чистой воды манямирок — так думать.

США 150 лет были на стороне Москвы и постоянно спасали русских.

Так и сегодня — сначала администрация Байдена, перепугавшись украинского сопротивления, а затем наступления в 2022 году, в ходе которого регулярная российская армия начала сыпаться, откатившись от Киева, Харькова, потеряв уже захваченные Херсон, Изюм, Лиман, а теперь — администрация Трампа, которая именно хочет поставить точку на всем этом театре боевых действий, закрепив за Москвой ее территориальные захваты.

Да, захваты не уровня 2022 года.

Когда американцы говорят, мол, и русским тоже придется принять, что не все они получат, — тут тоже нет лукавства.

Мол, не то что Киев, Харьков или Одессу вы не получите, но даже и вроде того же Изюма.

Но вам будет утешительный приз — Крым и четыре области.

Все Уиткофф прекрасно понимает — как и Трамп, и Уолтц, и Рубио, и тот же Келлог, и т. д.

Подписание Украиной соглашения на невыгодных ей условиях, нескрываемые симпатии и жалость к Москве и желание спасти и сохранить Россию вместе с награбленным — это все холодный расчет, а не их неосведомленность, незнание или глупость.

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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 00:35

yama
Які вигідні умови? Кордони 22? 91? Від Сяну до Дону? Плюс Кубань? Тмутаракань і Дербент?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 01:12

  budivelnik написав:Зверніть увагу на рівень кваліфікації мого опонента в питанні яке він обговорює...
1 Я звернув увагу що договір франчайзі був підписаний в 2021 році.. тобто до війни , а значить ніхто не підстраховувався від опції стати офіцером ЗСУ
2 Після початку війни , коли підписант 2021 року став офіцером він ЗМУШЕНИЙ був передати виконання франчайзі на інших осіб ( бо сам не мав права це робити) - це перше порушення угоди від 2021 року за яке й зачепилась власниця франшизи (де-юре воно права, де-факто ні)
3 Спір виник тому що дохідність закладу виявилась вищою ніж припускала власниця франшизи і тому користуючись юридичною колізією описаною в п2 - вона почала свої наїзди.

Хто правий-хто ні, я вирішувати не збираюсь бо не суддя.. єдине що можу сказати -це сфера моїх інтересів ( як і локація), бо я також здаю приміщення в оренди.

4 По приведенному прикладу коломойський-фірташ і примкнувший до них двірник...
Для того щоб зрозуміти різницю між фразою опонента
Цінність має тільки місе бізнесу і будь-хто зможе його зайняти як тільки місце звільниться

і моїм твердженням
Ефективність бізнесу залежить від кваліфікації керівника, а тому там де кваліфікований керівник отримує прибуток - некваліфікований двірник отримає банкрутство..

Треба мати первинні економічні знання
Тому
Коломойський може бодатись з фірташом ( а двірник ніз фірташем ні з коломойським бодатись не зможе)
Власниця франшизи може бодатись з тим хто взяв франшизу..
бо кваліфікації цих людей на приблизно одному рівні...

І тому не бізнеси важливі.. а люди які ці бізнеси створили
Тому ті хто можуть працювати ефективно за межами правового поля(бо поле ще часів царя гороха) ті в правовому полі будуть працювати ще легше і ефективніше.

Тому
Мої відповіді не хлопчику в коротких штанцях старшої групи дитсадка, а як мінімум тим хто в стані самостійно створити або зайняти в конкурентній боротьбі робоче місце з доходом від 1 млн грн/рік.

Вкотре макаю, спробуй по буквах --- не будь-хто, як ти вигадуєш-приписуєш, а конкурент.
Конкурент.

Конкуренти твої залюбки замість тебе будуть продавати хліб-горілку і надавати послуги таксі.
З чого продовжаться надходити податки до бюджету.

Якщо конкурентом в тебе двірник (будь-хто), то це і вказує на твої штанці хлопчика з отого садка.
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