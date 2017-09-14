budivelnik написав:

Зверніть увагу на рівень кваліфікації мого опонента в питанні яке він обговорює...1 Я звернув увагу що договір франчайзі був підписаний в 2021 році.. тобто до війни , а значить ніхто не підстраховувався від опції стати офіцером ЗСУ2 Після початку війни , коли підписант 2021 року став офіцером він ЗМУШЕНИЙ був передати виконання франчайзі на інших осіб ( бо сам не мав права це робити) - це перше порушення угоди від 2021 року за яке й зачепилась власниця франшизи (де-юре воно права, де-факто ні)3 Спір виник тому що дохідність закладу виявилась вищою ніж припускала власниця франшизи і тому користуючись юридичною колізією описаною в п2 - вона почала свої наїзди.Хто правий-хто ні, я вирішувати не збираюсь бо не суддя.. єдине що можу сказати -це сфера моїх інтересів ( як і локація), бо я також здаю приміщення в оренди.4 По приведенному прикладу коломойський-фірташ і примкнувший до них двірник...Для того щоб зрозуміти різницю між фразою опонентаі моїм твердженнямТреба мати первинні економічні знанняТомуКоломойський може бодатись з фірташом ( а двірник ніз фірташем ні з коломойським бодатись не зможе)Власниця франшизи може бодатись з тим хто взяв франшизу..бо кваліфікації цих людей на приблизно одному рівні...І тому не бізнеси важливі.. а люди які ці бізнеси створилиТому ті хто можуть працювати ефективно за межами правового поля(бо поле ще часів царя гороха) ті в правовому полі будуть працювати ще легше і ефективніше.ТомуМої відповіді не хлопчику в коротких штанцях старшої групи дитсадка, а як мінімум тим хто в стані самостійно створити або зайняти в конкурентній боротьбі робоче місце з доходом від 1 млн грн/рік.