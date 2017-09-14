budivelnik написав:Зверніть увагу на рівень кваліфікації мого опонента в питанні яке він обговорює... 1 Я звернув увагу що договір франчайзі був підписаний в 2021 році.. тобто до війни , а значить ніхто не підстраховувався від опції стати офіцером ЗСУ 2 Після початку війни , коли підписант 2021 року став офіцером він ЗМУШЕНИЙ був передати виконання франчайзі на інших осіб ( бо сам не мав права це робити) - це перше порушення угоди від 2021 року за яке й зачепилась власниця франшизи (де-юре воно права, де-факто ні)
Звертаю твою увагу окремо. Цитата зі статті. По даним якої і був розгляд. Саме по даним зі статті. *Процес розірвання договору було розпочато ще до моменту, коли Карпюк вступив до лав ЗСУ», – наголосила Оксана Вітинська.* https://portal.lviv.ua/article/2025/03/ ... de-do-sudu
По буквах спробуй прочитати текст. Тобто ще до вступу Карпюка до війська ота Вітинська вже мала якісь підстави для початку процесу розриву договору. *За її словами, чоловік неодноразово порушував договірні зобовʼязання, які чітко прописані в документі та є основою їхньої співпраці.* А про порушення саме через отих трьох осіб вже йде потім. Тобто окремо. Додатково до вказівки про якісь неодноразові порушення. *Вона також зазначила, що Лука Карпюк (який долучився до ЗСУ – ред.) не здійснював жодної діяльності у 2024 році за адресами Галицька, 20 та Стрийська, 45, однак кав’ярні продовжували працювати завдяки трьом особам, які за договором франшизи не мали жодного права використовувати її торгову марку.* Ключове слово -- також.
у листопаді 2024 року він отримав листа від власниці бренду Black Honey зі звинуваченнями та вимогами сплатити роялті від 1 січня 2022 року, а також додатковий штраф за порушення умов договору у розмірі 200 тисяч гривень. .... З початком повномасштабного вторгнення з ініціативи саме пані Вітинської я у телефонному дзвінку отримав інформацію про відтермінування питання про відновлення платежів (які були припинені через пандемію коронавірусу до 1 січня 2022року – ред.)… За цей час, зрозуміло, не було виставлено жодного рахунку на сплату роялті аж до червня 2024 р… Зрештою факт наявності таких домовленостей прямо та непрямо засвідчений у приватних переписках…І звісно ж за ці роки ми не отримували жодних претензій щодо якихось несплат. Адже діяла домовленість. 11 листопада 2024 року
Як завжди суті людина не розуміє - і за рахунок висмикування деталей-пробує флудити.... Це все що треба знати про флудера.
На пальцях Спочатку коронавірус, всі заклади громадського харчування примусово закривають , потім дозволяють працювати на винос. потім дозволяють пускати дві людини на 4 столика... Ясно що при таких умовах , заклади центральної частини міста де кава була від 100 грн не могла конкурувати з такими як я і кавою на винос за 10 грн(аналогічної якості але в паперовому стаканчику і на вулиці) Потім короновірус закінчила війна, перші місяці ніхто нікого не чіпав... А от в 2023-2024 , коли у львів переселилась частина платоспроможної Східної України -прибутки кавярень центру міста різко виросли -це і стало причиною конфлікту. А юридичні зачіпки які цьому допомогли - знайшлись в довоєнному договорі
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 27 бер, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Про то, что Крым и четыре области Украины должны отойти России, и конституция Украины здесь, по мнению Уиткоффа, — помеха.
Причем Россия эти четыре области не полностью контролирует, а о взятии ими Херсона или Запорожья и говорить не приходится.
Не понимаю, почему все этому удивляются.
Вот и Бытя пишет, мол, надеюсь, это мнение только Уиткоффа.
Да нет, это не его личное мнение.
Еще в начале марта я писал, что США хотят вытянуть Россию из этой войны и остановить ее маньякальное и самоубийственное расшибание самой себя об украинскую оборону.
У русских уже общие потери — более 900 000, и, если не заморозить войну, перевалят за миллион.
И главное — пока идет война, не снять санкций и потихоньку наладить ее экономические связи с миром, чтобы начать спасать российскую экономику.
Но не просто вытянуть Россию из войны, а вытянуть с награбленным и захваченным — что Уиткофф буквально проговаривает черным по белому.
Отдать эти земли русским, да еще и с бонусом — включая то, что они еще не захватили.
Люди ахают и охают, думая, что это все — неведенье, мол, они просто не знают и верят русским.
Типа, если бы узнали, то были бы точно не на стороне Москвы.
Это чистой воды манямирок — так думать.
США 150 лет были на стороне Москвы и постоянно спасали русских.
Так и сегодня — сначала администрация Байдена, перепугавшись украинского сопротивления, а затем наступления в 2022 году, в ходе которого регулярная российская армия начала сыпаться, откатившись от Киева, Харькова, потеряв уже захваченные Херсон, Изюм, Лиман, а теперь — администрация Трампа, которая именно хочет поставить точку на всем этом театре боевых действий, закрепив за Москвой ее территориальные захваты.
Да, захваты не уровня 2022 года.
Когда американцы говорят, мол, и русским тоже придется принять, что не все они получат, — тут тоже нет лукавства.
Мол, не то что Киев, Харьков или Одессу вы не получите, но даже и вроде того же Изюма.
Но вам будет утешительный приз — Крым и четыре области.
Все Уиткофф прекрасно понимает — как и Трамп, и Уолтц, и Рубио, и тот же Келлог, и т. д.
Подписание Украиной соглашения на невыгодных ей условиях, нескрываемые симпатии и жалость к Москве и желание спасти и сохранить Россию вместе с награбленным — это все холодный расчет, а не их неосведомленность, незнание или глупость.
budivelnik написав:Зверніть увагу на рівень кваліфікації мого опонента в питанні яке він обговорює... 1 Я звернув увагу що договір франчайзі був підписаний в 2021 році.. тобто до війни , а значить ніхто не підстраховувався від опції стати офіцером ЗСУ 2 Після початку війни , коли підписант 2021 року став офіцером він ЗМУШЕНИЙ був передати виконання франчайзі на інших осіб ( бо сам не мав права це робити) - це перше порушення угоди від 2021 року за яке й зачепилась власниця франшизи (де-юре воно права, де-факто ні) 3 Спір виник тому що дохідність закладу виявилась вищою ніж припускала власниця франшизи і тому користуючись юридичною колізією описаною в п2 - вона почала свої наїзди.
Хто правий-хто ні, я вирішувати не збираюсь бо не суддя.. єдине що можу сказати -це сфера моїх інтересів ( як і локація), бо я також здаю приміщення в оренди.
4 По приведенному прикладу коломойський-фірташ і примкнувший до них двірник... Для того щоб зрозуміти різницю між фразою опонента Цінність має тільки місе бізнесу і будь-хто зможе його зайняти як тільки місце звільниться
і моїм твердженням Ефективність бізнесу залежить від кваліфікації керівника, а тому там де кваліфікований керівник отримує прибуток - некваліфікований двірник отримає банкрутство..
Треба мати первинні економічні знання Тому Коломойський може бодатись з фірташом ( а двірник ніз фірташем ні з коломойським бодатись не зможе) Власниця франшизи може бодатись з тим хто взяв франшизу.. бо кваліфікації цих людей на приблизно одному рівні...
І тому не бізнеси важливі.. а люди які ці бізнеси створили Тому ті хто можуть працювати ефективно за межами правового поля(бо поле ще часів царя гороха) ті в правовому полі будуть працювати ще легше і ефективніше.
Тому Мої відповіді не хлопчику в коротких штанцях старшої групи дитсадка, а як мінімум тим хто в стані самостійно створити або зайняти в конкурентній боротьбі робоче місце з доходом від 1 млн грн/рік.
Вкотре макаю, спробуй по буквах --- не будь-хто, як ти вигадуєш-приписуєш, а конкурент. Конкурент.
Конкуренти твої залюбки замість тебе будуть продавати хліб-горілку і надавати послуги таксі. З чого продовжать надходити податки до бюджету.
Якщо конкурентом в тебе двірник (будь-хто), то це і вказує на твої штанці хлопчика з отого садка.
Конкуренцію твій магазин витримує за рахунок унікального розташування. Яке ти застовбив. Повісиш замка, будуть покупці лише трохи далі проходити. І все.
"Есть информация о двух пострадавших. Повреждены жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки. Все соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрела Харькова", – добавил городской голова.
Shaman написав:якщо комусь потрібен песимізм, то реальний песимізм виглядає . Полагаю, что такой точкой, скорее всего, останется все же Европа, например. Если, конечно, успеет выработать новую архитектуру безопасности взамен рухнувшей старой. И если, конечно, тоже не сойдет с ума и не выберет каких-нить Ле Пенш и АфД. Но так, как было - на нашей жизни, скорее всего, уже не будет. Маятник начал откат обратно, люди хотят опять стать дикарями. Это общепланетарная тенденция, повторяю.
в європи 2 шляхи. Або вона повернеться до християнства або стане мусульманською. І скоріш за все вона не лишиться цілісною а розділиться по цих векторах. Буде 2 обєднання одне спадкоємець священної римської імперії інше халіфат. Куди попаде німеччина поки не ясно, залежить від афд. Спочатку понятно що країни халіфату побудуть ліберальними, но це не довго)
21 сторіччя, який халіфат. треба лише обмежити мігрантів, й проблема зійде нанівець. ризик для Європи - це не зберегти об'єднаність. бути світовим центром сили може лише об'єднана Європа. якщо розвалиться на окремі країни - оце будуть проблеми.
ЛАД написав:... И как для экономиста вы слишком вольно обращаетесь с терминологией. В России безусловно есть нацисты, но так же безусловно Россия не является нацистским государством и российское руководство кто угодно но не "сучасні російські нацисти". И народ тоже. ...
на економічні питання відповім в іншому місці. а на цій гілці - а чого це ви так категорічно відкидає те, що рашизм - це різновид нацизму? бо вони першими стали НАС називати нацистами?
їх офіційна політика - вони не збираються визнавати ані незалежну Україну. ані українців. україномовних. російськомовних - так це ж їхні брати, яких гноблять. тому визнавши всіх українців нацистами, вони вважають, що мають право їх вбивати та ув'язнувати. що роблять з українськими полоненими, скільки вже цих страт? в яких умовах реальних концтаборів вони утримуються? чи не проводиться на окупованих територіях тотальна русифікація та знищення всього українського?
чим це відрізняється від відношення німців до євреїв свого часу? не бачу великої різниці. якщо ти українець зі свідомою позицією, то у Раші ти у кращому випадку потрапиш до тюрми - чи не так?
й 75% населення там теж так вважає. так чому рашизм -це не різновид нацизму? а так звісно нюанси є, як в Німеччині та Італії свого часу. але це все одне й теж.