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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13366133671336813369>
Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 08:38

Порушення прав людини з боку працівників територіальних центрів комплектування та соціальної допомоги набули масового характеру.

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Пряма мова: "За результатами численних звернень громадян до Офісу омбудсмана, можу чітко констатувати: порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП набули системного та масового характеру. Складається враження, що незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави.

Небезпечні тенденції та випадки зловживань.

Ми фіксуємо не просто окремі порушення, а відверті прояви насильства та зловживання владними повноваженнями. Серед найбільш кричущих випадків:

Фізичне насильство та непоодинокі випадки побиття громадян. Наявні ситуації, коли групи людей силоміць затримують на вулицях, у торгових центрах, біля метро, застосовуючи грубу фізичну силу.

Збивання людей на дорогах. Надходять повідомлення про випадки, коли працівники ТЦК та СП навмисне спричиняють ДТП, щоб примусово зупинити велосипедистів або мотоциклістів.

Порушення права на захист та правові гарантії.

Ми фіксуємо порушення законодавства з боку працівників ТЦК та СП як:

Позбавлення права на правовий захист. Працівники ТЦК та СП не допускають адвокатів до затриманих осіб, перешкоджаючи їм скористатися своїми законними правами.

Приховування інформації про затриманих громадян. Родичі та правозахисники не можуть отримати інформацію про місце перебування затриманих, що є прямим порушенням прав людини.

Недопущення представників Уповноваженого ВРУ з прав людини. Через недопуск вони не можуть здійснювати контроль за дотриманням прав затриманих, що перешкоджає ефективному захисту громадян.

Примусове підписання документів. Є численні свідчення, що людей змушують підписувати повістки або інші документи без роз’яснення їх змісту та правових наслідків.

Затримання без належних підстав. Відомі випадки, коли мобілізаційні заходи застосовувалися до осіб, які мають законні підстави для відстрочки або взагалі не підлягають мобілізації (студенти, люди з інвалідністю, громадяни, що доглядають за важкохворими родичами тощо).

Системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні задля забезпечення додержання прав людини в межах мобілізаційного процесу".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/03/26/7504676/
і що далі? :?

вже навіть при дтп приїжджає банда і пакує учасників :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 09:15

  jump написав:...
і що далі? :?

вже навіть при дтп приїжджає банда і пакує учасників :shock:

а далі всі здаємося й порівнюємо як воно до окупації та після. й дехто з подивом дізнається, що словосполучення "права людини" на окупованих територіях це анекдот. й ніхто навіть не скаржиться на мобілізацію. там вчать інші слова з пісні - "кому сказать спасибо, что живой"...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 09:37

  Shaman написав:
  jump написав:...
і що далі? :?

вже навіть при дтп приїжджає банда і пакує учасників :shock:

а далі всі здаємося й порівнюємо як воно до окупації та після. й дехто з подивом дізнається, що словосполучення "права людини" на окупованих територіях це анекдот. й ніхто навіть не скаржиться на мобілізацію. там вчать інші слова з пісні - "кому сказать спасибо, что живой"...


Щось ви не в той степ закрутили.

Логіка каже інше:
якщо отак продовжувати далі, то й буде оце "що словосполучення "права людини" це анекдот. й ніхто навіть не скаржиться на (порушення при) мобілізації. ТУТ вчать інші слова з пісні - "кому сказать спасибо, что живой"...

тобто не "на окупованих територіях", а тут.

Лубінець (тобто посадова особа вищої ланки країни - уповноважений Верховної Ради) поставив жирну крапку в отих спорах про несистемність та поодиноковість порушень.
Як і у випадку з Лепеєм комусь варто було би вибачитись за ярлики та образи опонентам під час обговорень.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Лубінець (тобто посадова особа вищої ланки країни - уповноважений Верховної Ради) поставив жирну крапку в отих спорах про несистемність та поодиноковість порушень.
Як і у випадку з Лепеєм комусь варто було би вибачитись за ярлики та образи опонентам під час обговорень.

вперше питання бусифікації було підняте на форумі ще в січні-лютому 2023, і от нарешті через два роки суцільного улюлюкання "де докази", "польське іпсо", "вирвано з контексту", "одиничні випадки" є хоча б офіційна констатація що проблема є системною.
Коли була новина про якесь тернопільське тцк де діяло ціле ОЗУ викрадаючи людей з метою викупу, з знайденими горами валютного кешу і т.д., то рожеві поні з форуму робили круглі очі "не може бути, це всі хабарники країни випадково різбрались в одному тцк, в інших такого й близько нема"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 10:19

  Letusrock написав: вигороджування

Навіть з точки зору доцільності отакого примусу відносно правопорушників отой примус потрібно здійснювати правоохоронним органам, а не військовим. Тим паче! - під час війни.

Або вже, на край, хоча б поміняти закони.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 10:20

  pesikot написав:Я так розумію, що в тебе всі аргументи зводятся до того, щоб назвати мене "тупим" ? )

аргументи я тобі чітко розписав по пунктах, 1,2,3,4 але чомусь ти їх проігнорив і з цитати видалив
  pesikot написав:А твое висловлення, в контексті поранених

після того як ти зрозумів що некомпетентний у питанні перетину кордону з іноземним паспортом, то класично - замість визнати помилку, швиденько міняєш предмет розмови і перестрибуєш на 10-ту тему, строчачи якісь взагалі інші питання і вимагаючи пояснень)). Це може й працює з твоїм сусідом-собутильником, але не тут
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 11:18

  Letusrock написав:
  Shaman написав:
  jump написав:...
і що далі? :?
вже навіть при дтп приїжджає банда і пакує учасників :shock:

а далі всі здаємося й порівнюємо як воно до окупації та після. й дехто з подивом дізнається, що словосполучення "права людини" на окупованих територіях це анекдот.

мені цікаво, чи є взагалі якась межа вашого цього вигороджування диктатури що будується?
Гіпотетично, якщо у 2027 році цивільних будуть розстрілювати з бусіка прямо на площах, а дівчат примусово відправляти в декрет щороку, то ви теж знайдете 1001 причину чому це принятно?


Святее Папы Римского?
At the start of the full-scale invasion, Ukraine introduced martial law, which led to some restrictions of rights and freedoms, but these have so far remained largely in proportion to the actual needs and have been applied with caution.

https://ec.europa.eu/commission/pressco ... da_23_5631
Попробуй найти там слово "диктатура"

Или вот за 2024: https://enlargement.ec.europa.eu/docume ... 202024.pdf
Martial law has led to some restrictions of rights and freedoms, but they have
remained largely in proportion to the security situation and have generally been applied with
caution.


В ЕС диктатуры берут?
Ukraine could join EU before 2030, says von der Leyen

https://www.politico.eu/wp-content/uplo ... -clean.pdf
Востаннє редагувалось anduzenko в Чет 27 бер, 2025 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

т.е. если кому-то взбредёт в башку украсть вашего ребёнка из садика потому что власть считает это оправданным, вы тоже будете применять термины с "осторожностью"? толерантно

никогда. никогда Украина не вступит в ЕС.
я это утверждаю после общения с правоохранительной системой страны ЕС, после общения с судебной системой. после общения с несколькими прокурорами.
никогда.
вы - жертва пропаганды марафона
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  anduzenko написав:В ЕС диктатуры берут?

може вже час перестати вірити у священну демократію та цінності ЄС?
останні тижні в ЄС прозвучало достатньо заяв в стилі "чим довше в Україні війна тим краще", та "укладання швидкого миру для ЄС гірше ніж продовження війни".
Тому зрозуміло що європейці будуть сліпими навіть до спалювань ухилянтів/журналістів/опозиціонерів на вогнищах, поки їм це буде вигідно.
Так само як в США, демократи в упор не бачили бусифікацію, а після сварки в Овальному кабінеті весь американський твітер забитий роликами нашого "рекрутингу" з мільйонними переглядами і воплями в коментарях "як же так, чому ми не знали".
Слово "перемога" вже моветон, а на підході ще парочка за які скоро будуть бити в переулках : "демократія" та "європейські цінності". Уникайте їх))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 11:48

  Letusrock написав:
  anduzenko написав:В ЕС диктатуры берут?

може вже час перестати вірити у священну демократію та цінності ЄС?
останні тижні в ЄС прозвучало достатньо заяв в стилі "чим довше в Україні війна тим краще", та "укладання швидкого миру для ЄС гірше ніж продовження війни".
Тому зрозуміло що європейці будуть сліпими навіть до спалювань ухилянтів/журналістів/опозиціонерів на вогнищах, поки їм це буде вигідно.
Так само як в США, демократи в упор не бачили бусифікацію, а після сварки в Овальному кабінеті весь американський твітер забитий роликами нашого "рекрутингу" з мільйонними переглядами і воплями в коментарях "як же так, чому ми не знали".
Слово "перемога" вже моветон, а на підході ще парочка за які скоро будуть бити в переулках : "демократія" та "європейські цінності". Уникайте їх))

Уже "піндоси" не друзі, ще чекає прозріння, що "гейропейці" теж за свою сорочку ближче до тіла, але ми "боремося за свободу" (СРСР теж боровся за свободу народів Африки).

В ЄС не приймуть не тому, що "демократія", а тому що для ЄС це невигідно.
flyman
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