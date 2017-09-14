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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13366133671336813369
Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 11:52

  Letusrock написав:
  anduzenko написав:В ЕС диктатуры берут?

може вже час перестати вірити у священну демократію та цінності ЄС?

Лично у меня других стандартов демократии и ценностей нет. А у тебя есть? Покажи.
Кстати, не хочешь ответить на мой вопрос?
  anduzenko написав:В ЕС диктатуры берут?
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 12:03

  anduzenko написав:
  Letusrock написав:може вже час перестати вірити у священну демократію та цінності ЄС?

Лично у меня других стандартов демократии и ценностей нет. А у тебя есть? Покажи.
Кстати, не хочешь ответить на мой вопрос?
  anduzenko написав:В ЕС диктатуры берут?

вище Флайман вже відповів
  flyman написав:В ЄС не приймуть не тому, що "демократія", а тому що для ЄС це невигідно.

Поки українці воюють, забезпечуючи в т.ч. спокійне життя ЄС, то можна продовжувати обіцяти і обіцяти (вступ у ЄС). Можуть навіть іменний знак вручити Зе, щось типу "найдемократичніший демократ у видимій частині Всесвіту".
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 12:16

Letusrock, все в мире козлы, но это ж не Вы. Итак тест: в Украине есть человек чудо, Назарий, при всей хуевости медицины он до сих пор живой. Я сволочь, что верит в чудеса, и, что-то ангелы для Назария стоимостью от 1 чашки кофе/месяц (дорогой кофе, признаюсь, но и тут не бомжи вроде) застопорились.
Ссылка вот https://buymeacoffee.com/nazarirazan
потянете 1 дорогой кофе в месяц, Letusrock?
Спойлер: я считаю, что вы хлипкий долбоёб в отличии от 110кг )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 27 бер, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 12:26

*Запомните... Только ФИЗИЧЕСКОЕ и ВОЕННОЕ поражение одной из сторон является ЕДИНСТВЕННЫМ решением Игры с Нулевой Суммой...

Чем раньше Вы это поймете тем раньше осознаете:

а) Новая нормальность...
б) Новая реальность и будущее...
в) Время - это просто производная крови и интенсивности при заданном Итоге...
г) Парагвай - реальная страна, а Круты - географическая точка...
д) Вагон Директории - мобилен...
е) АНТАНТА вечна...
ж) История циклична.* (С)
_________________________________
27 марта 1854 года Англия и Франция объявили войну России, вступив в Крымскую войну на стороне Османской империи...

І:
По завершении Первой мировой войны Франция высадила мощный десант в Одессе, Новороссийске, Севастополе, Николаеве и Феодосии. В феврале-марте 1919 года на юге Украины находилось более 60 тыс. французов, которые сдерживали нашествие большевиков.
https://nv.ua/ukraine/events/kak-bolee- ... 01515.html

В соответствии с франко-английским соглашением от 23 декабря 1917 года, Франция взяла на себя первую роль в размещении войск в Украине, а Великобритании отдала восток России.
....
Договорились о скорейшей переброске войск Антанты на Киев, Харьков, Донецкий регион и Кубань.

План был таков: разместить в Украине российскую армию под защитой союзников с целью начать наступление на Москву.

Деникин выразил уверенность, что поддержки 18 пехотных и 4 кавалерийских дивизий Антанты будет достаточно для достижения цели, а их роль ограничивается оказанием помощи российским армиям, а не участием в прямом бою.
________________________________
Циклічна...
Але результат -- рулєтка.
Не визначений, поки крутиться колещатко.
Звісно з ймовірностями.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 бер, 2025 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 12:39

  detroytred написав:*Запомните... Только ФИЗИЧЕСКОЕ и ВОЕННОЕ поражение одной из сторон является ЕДИНСТВЕННЫМ решением Игры с Нулевой Суммой...

Чем раньше Вы это поймете тем раньше осознаете:

а) Новая нормальность...
б) Новая реальность и будущее...
в) Время - это просто производная крови и интенсивности при заданном Итоге...
г) Парагвай - реальная страна, а Круты - географическая точка...
д) Вагон Директории - мобилен...
е) АНТАНТА вечна...
ж) История циклична.* (С)
_________________________________
27 марта 1854 года Англия и Франция объявили войну России, вступив в Крымскую войну на стороне Османской империи...

І:
По завершении Первой мировой войны Франция высадила мощный десант в Одессе, Новороссийске, Севастополе, Николаеве и Феодосии. В феврале-марте 1919 года на юге Украины находилось более 60 тыс. французов, которые сдерживали нашествие большевиков.
https://nv.ua/ukraine/events/kak-bolee- ... 01515.html

відчувається дупоголічний стиль Чаплиги, десанту Антанти не буде, так як вже домовленість про "мир на морі"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 12:44

_hunter], надо ли помочь Назарию, Вы ж вроде евровый(ковровый, заменило Т9), для вас чашка кофе/месяц вообще гамно-вопрос?)))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 12:50

45 днів кари: базову загальновійськову підготовку перетворили на обов’язковий штампик у військовому квитку :shock:

Приклад на злобу дня — перетворення строкової служби на базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Ідея чудова: короткий вишкіл для тих, хто ніколи не служив, без зайвого параду. Але в реальності БЗВП перетворили на ще один штампик у військовому квитку. Навіть ті, хто вже три роки в окопах, хто має бойовий досвід із початку повномасштабної агресії, посвідчення УБД ще з 2014 року, повинні пройти БЗВП, принаймні на думку окремих командирів.

Деякі бригади ТрО та Сухопутних військ скеровують усіх без винятку, навіть тих, хто вже бачив усе — Авдіївку, Бахмут, Курськ. Формально на навчання, фактично — на імітацію сенсу.

Генштаб знає про цю практику, визнає її на рівні внутрішніх комунікацій, але нічого не змінює. І не тому, що не може, а тому, що не хоче загострювати, підважувати чи ставити під сумнів логіку, закріплену штампом. А 45 днів, які військовослужбовці могли б провести з родинами після багаторічної служби без ротацій, тепер віддаються на полігони — просто щоб заповнити формальність. Це не навчання. Це кара за відсутність штампа. :shock: :cry:
https://zn.ua/ukr/war/45-dniv-kari-bazo ... vitku.html
Вищенаведене не прикрі винятки, це симптом. Симптом системи, спроєктованої чиновниками в погонах, для яких армія — це не жива структура, а набір абстрактних приписів і шикувань із спогадів про строкову службу тих часів, коли головним показником ефективності була синхронність повороту голови у строю.

Головне ж — ця система чудово почувається у вакуумі критики. Вона живиться тишею. Запитань тут не ставлять, бо «не на часі», «це шкодить армії» або просто «зараз війна». І що голосніше мовчить суспільство, то комфортніше бюрократам будувати нові лабіринти безглуздості.

І коли вже неможливо приховати безглуздість рішень, починають ховати тих, хто здатен про них публічно заявити. Тому, наприклад, адвокати дедалі частіше повідомляють про випадки, коли ТЦК перетворюються на «території без адвокатури» — зони, де конституційні гарантії випаровуються разом із правом на захист. У найкращому разі захисника не допускають до будівлі; у гіршому — викликають поліцію, наче він загрожує нацбезпеці, а не свавіллю за бюрократичним столом.

це пистець, любі друзі :?
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 12:53

  flyman написав:відчувається дупоголічний стиль Чаплиги, десанту Антанти не буде, так як вже домовленість про "мир на морі"

Десант вже є. Словесний.
Зрозуміло, що фізичний поки малоймовірний.

Очевидно, що мова не про повне повторення сценарію.

Ніяких домовленностей на морі нема.
Є намагання домовитися.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 13:00

  jump написав: 45 днів кари: базову загальновійськову підготовку перетворили на обов’язковий штампик у військовому квитку :shock:


це пистець, любі друзі :?

jumpВы ж Львовянин, надо ли помочь Назарию, для вас чашка кофе/месяц вообще гамно-вопрос?)))
stm
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