Додано: Чет 27 бер, 2025 12:50

Приклад на злобу дня — перетворення строкової служби на базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Ідея чудова: короткий вишкіл для тих, хто ніколи не служив, без зайвого параду. Але в реальності БЗВП перетворили на ще один штампик у військовому квитку. Навіть ті, хто вже три роки в окопах, хто має бойовий досвід із початку повномасштабної агресії, посвідчення УБД ще з 2014 року, повинні пройти БЗВП, принаймні на думку окремих командирів.Деякі бригади ТрО та Сухопутних військ скеровують усіх без винятку, навіть тих, хто вже бачив усе — Авдіївку, Бахмут, Курськ. Формально на навчання, фактично — на імітацію сенсу.Генштаб знає про цю практику, визнає її на рівні внутрішніх комунікацій, але нічого не змінює. І не тому, що не може, а тому, що не хоче загострювати, підважувати чи ставити під сумнів логіку, закріплену штампом. А 45 днів, які військовослужбовці могли б провести з родинами після багаторічної служби без ротацій, тепер віддаються на полігони — просто щоб заповнити формальність. Це не навчання. Це кара за відсутність штампа.Вищенаведене не прикрі винятки, це симптом. Симптом системи, спроєктованої чиновниками в погонах, для яких армія — це не жива структура, а набір абстрактних приписів і шикувань із спогадів про строкову службу тих часів, коли головним показником ефективності була синхронність повороту голови у строю.Головне ж — ця система чудово почувається у вакуумі критики. Вона живиться тишею. Запитань тут не ставлять, бо «не на часі», «це шкодить армії» або просто «зараз війна». І що голосніше мовчить суспільство, то комфортніше бюрократам будувати нові лабіринти безглуздості.І коли вже неможливо приховати безглуздість рішень, починають ховати тих, хто здатен про них публічно заявити. Тому, наприклад, адвокати дедалі частіше повідомляють про випадки, коли ТЦК перетворюються на «території без адвокатури» — зони, де конституційні гарантії випаровуються разом із правом на захист. У найкращому разі захисника не допускають до будівлі; у гіршому — викликають поліцію, наче він загрожує нацбезпеці, а не свавіллю за бюрократичним столом.це пистець, любі друзі