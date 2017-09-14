Лично у меня других стандартов демократии и ценностей нет. А у тебя есть? Покажи.
Кстати, не хочешь ответить на мой вопрос?
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Додано: Чет 27 бер, 2025 11:52
Додано: Чет 27 бер, 2025 12:03
вище Флайман вже відповів
Поки українці воюють, забезпечуючи в т.ч. спокійне життя ЄС, то можна продовжувати обіцяти і обіцяти (вступ у ЄС). Можуть навіть іменний знак вручити Зе, щось типу "найдемократичніший демократ у видимій частині Всесвіту".
Додано: Чет 27 бер, 2025 12:16
Letusrock, все в мире козлы, но это ж не Вы. Итак тест: в Украине есть человек чудо, Назарий, при всей хуевости медицины он до сих пор живой. Я сволочь, что верит в чудеса, и, что-то ангелы для Назария стоимостью от 1 чашки кофе/месяц (дорогой кофе, признаюсь, но и тут не бомжи вроде) застопорились.
Ссылка вот
потянете 1 дорогой кофе в месяц, Letusrock?
Спойлер: я считаю, что вы хлипкий долбоёб в отличии от 110кг )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 27 бер, 2025 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 бер, 2025 12:26
*Запомните... Только ФИЗИЧЕСКОЕ и ВОЕННОЕ поражение одной из сторон является ЕДИНСТВЕННЫМ решением Игры с Нулевой Суммой...
Чем раньше Вы это поймете тем раньше осознаете:
а) Новая нормальность...
б) Новая реальность и будущее...
в) Время - это просто производная крови и интенсивности при заданном Итоге...
г) Парагвай - реальная страна, а Круты - географическая точка...
д) Вагон Директории - мобилен...
е) АНТАНТА вечна...
ж) История циклична.* (С)
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27 марта 1854 года Англия и Франция объявили войну России, вступив в Крымскую войну на стороне Османской империи...
І:
По завершении Первой мировой войны Франция высадила мощный десант в Одессе, Новороссийске, Севастополе, Николаеве и Феодосии. В феврале-марте 1919 года на юге Украины находилось более 60 тыс. французов, которые сдерживали нашествие большевиков.
В соответствии с франко-английским соглашением от 23 декабря 1917 года, Франция взяла на себя первую роль в размещении войск в Украине, а Великобритании отдала восток России.
....
Договорились о скорейшей переброске войск Антанты на Киев, Харьков, Донецкий регион и Кубань.
План был таков: разместить в Украине российскую армию под защитой союзников с целью начать наступление на Москву.
Деникин выразил уверенность, что поддержки 18 пехотных и 4 кавалерийских дивизий Антанты будет достаточно для достижения цели, а их роль ограничивается оказанием помощи российским армиям, а не участием в прямом бою.
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Циклічна...
Але результат -- рулєтка.
Не визначений, поки крутиться колещатко.
Звісно з ймовірностями.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 27 бер, 2025 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 бер, 2025 12:39
відчувається дупоголічний стиль Чаплиги, десанту Антанти не буде, так як вже домовленість про "мир на морі"
Додано: Чет 27 бер, 2025 12:44
_hunter], надо ли помочь Назарию, Вы ж вроде евровый(ковровый, заменило Т9), для вас чашка кофе/месяц вообще гамно-вопрос?)))
Додано: Чет 27 бер, 2025 12:50
45 днів кари: базову загальновійськову підготовку перетворили на обов’язковий штампик у військовому квитку
Приклад на злобу дня — перетворення строкової служби на базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Ідея чудова: короткий вишкіл для тих, хто ніколи не служив, без зайвого параду. Але в реальності БЗВП перетворили на ще один штампик у військовому квитку. Навіть ті, хто вже три роки в окопах, хто має бойовий досвід із початку повномасштабної агресії, посвідчення УБД ще з 2014 року, повинні пройти БЗВП, принаймні на думку окремих командирів.
Деякі бригади ТрО та Сухопутних військ скеровують усіх без винятку, навіть тих, хто вже бачив усе — Авдіївку, Бахмут, Курськ. Формально на навчання, фактично — на імітацію сенсу.
Генштаб знає про цю практику, визнає її на рівні внутрішніх комунікацій, але нічого не змінює. І не тому, що не може, а тому, що не хоче загострювати, підважувати чи ставити під сумнів логіку, закріплену штампом. А 45 днів, які військовослужбовці могли б провести з родинами після багаторічної служби без ротацій, тепер віддаються на полігони — просто щоб заповнити формальність. Це не навчання. Це кара за відсутність штампа.
Вищенаведене не прикрі винятки, це симптом. Симптом системи, спроєктованої чиновниками в погонах, для яких армія — це не жива структура, а набір абстрактних приписів і шикувань із спогадів про строкову службу тих часів, коли головним показником ефективності була синхронність повороту голови у строю.
Головне ж — ця система чудово почувається у вакуумі критики. Вона живиться тишею. Запитань тут не ставлять, бо «не на часі», «це шкодить армії» або просто «зараз війна». І що голосніше мовчить суспільство, то комфортніше бюрократам будувати нові лабіринти безглуздості.
І коли вже неможливо приховати безглуздість рішень, починають ховати тих, хто здатен про них публічно заявити. Тому, наприклад, адвокати дедалі частіше повідомляють про випадки, коли ТЦК перетворюються на «території без адвокатури» — зони, де конституційні гарантії випаровуються разом із правом на захист. У найкращому разі захисника не допускають до будівлі; у гіршому — викликають поліцію, наче він загрожує нацбезпеці, а не свавіллю за бюрократичним столом.
це пистець, любі друзі
Додано: Чет 27 бер, 2025 12:53
Додано: Чет 27 бер, 2025 13:00
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