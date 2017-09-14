M-Audio написав:Чи є проблемою для айтішніка штука баксів, яку треба заплатити за виклик швидкої в іншій країні, і не треба в Україні? Думаю, що в цілому ні, не проблема.
Тоді логічно було б після виклику айтішником швидкої сплатить суму у штуку баксів, вірно?
Звісно, не знаю. Можу лише припустити, що в них в статистику зараховують якісь події, на які в Україні зовсім не звертали уваги, або з якими до поліції постраждалі навіть не доходили. Бо в цілому Швейцарія на шостому місці в світі за рівнем безпеки за 2024 рік.
Я теж не знаю, спитав вас, виж сказали шо це одне з самих безпечних місць, а виявляється шо це може бути не так.
Податки на доход в Швейцарії на рівні 40%.
Хто вам таке сказав? Ось я порахував на куркуляторі, припустивши шо мій дохід за 2024 рік склав 50 тис.:
"Ми всі розуміємо, що коли війну в Україні буде зупинено, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також значно зросте дуже швидко", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Financial Times. Міністр оборони Литви Довіле Шакалене зробив аналогічні зауваження під час недавнього візиту до Великобританії:
"Давайте не матимемо ілюзій. Давайте не обманюватимемо себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія скористається часом після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них вже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою".
Faceless написав:Да -- тут все интереснее становится. Но остается "засада" с "половина штата"... -- это ж какие "голодные игры" внутри идут -- что бы в правильную половину попасть?
Ніяких голодних ігор. Зазвичай є певні пріоритети - оцінка продуктивності, критичність проєкту і ролі. Ви занадто драматизуєте ситуацію
Ну т.е. если на некритичный проект попал -- "нет сынок, у генерала - свой сын есть"? И продуктивность: "что-что -- много работаешь? -- хочешь повышения? -- да у нас тут на соседних проектах толпа стоит забронироваться"...
_hunter написав:Да -- тут все интереснее становится. Но остается "засада" с "половина штата"... -- это ж какие "голодные игры" внутри идут -- что бы в правильную половину попасть?
Ніяких голодних ігор. Зазвичай є певні пріоритети - оцінка продуктивності, критичність проєкту і ролі. Ви занадто драматизуєте ситуацію
Ну т.е. если на некритичный проект попал -- "нет сынок, у генерала - свой сын есть"? И продуктивность: "что-что -- много работаешь? -- хочешь повышения? -- да у нас тут на соседних проектах толпа стоит забронироваться"...
я ж кажу
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 30 бер, 2025 13:16, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:[quote="5841096:Faceless"] Да -- тут все интереснее становится. Но остается "засада" с "половина штата"... -- это ж какие "голодные игры" внутри идут -- что бы в правильную половину попасть?
Ніяких голодних ігор. Зазвичай є певні пріоритети - оцінка продуктивності, критичність проєкту і ролі. Ви занадто драматизуєте ситуацію
Ну т.е. если на некритичный проект попал -- "нет сынок, у генерала - свой сын есть"? И продуктивность: "что-что -- много работаешь? -- хочешь повышения? -- да у нас тут на соседних проектах толпа стоит забронироваться"...[/quote]Якого в дупу генерала. Є KPI. У кого вони вищі той просто більш пріоритетний на отримання броні. А ваші вигадки залиште при собі
M-Audio ми вже обговорювали, що при нападі такої країни як Раша, поки вона ще володіє спадком зброї від срср, не допомогли б ані 20%, ані 30%, ані 50% податків. може щось схоже на Пакистан. тому дорікати владі, що це через неї не втримали позиції - нема сенсу. хоча звісно мали сказати правду, а не годувати байками. гадаю, декому це коштувало життя
Hotab написав:_hunter в Німеччині бронирование от тцк вообще не нужно
І захищати фатерлянд теж, очі на берег Португалії при першій загрозі новій батьківщині. Баласт
До кого-то в упор не доходит концепция "аренды жилплощади"?
поки бачимо концепцію "втекти за першої можливості". є така, але не поважається в жодному суспільстві
Увы, далеко не при первой... Главное, что концепция в любом обществе -- принимается:
Значительная часть немцев не станет защищать страну в случае войны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом Forsa, — из 84,4 млн человек граждан Германии только 17% заявили о готовности встать на защиту государства, еще 19% "вероятно" сделали бы это. Об этом 20 октября сообщило немецкое издание Stern.