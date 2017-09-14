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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1341713418134191342013421 ... 13423>
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:07

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
в Німеччині бронирование от тцк вообще не нужно

І захищати фатерлянд теж, очі на берег Португалії при першій загрозі новій батьківщині. Баласт

До кого-то в упор не доходит концепция "аренды жилплощади"? :roll:

поки бачимо концепцію "втекти за першої можливості". є така, але не поважається в жодному суспільстві 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:08

  M-Audio написав:Чи є проблемою для айтішніка штука баксів, яку треба заплатити за виклик швидкої в іншій країні, і не треба в Україні? Думаю, що в цілому ні, не проблема.

Тоді логічно було б після виклику айтішником швидкої сплатить суму у штуку баксів, вірно?
Звісно, не знаю. Можу лише припустити, що в них в статистику зараховують якісь події, на які в Україні зовсім не звертали уваги, або з якими до поліції постраждалі навіть не доходили. Бо в цілому Швейцарія на шостому місці в світі за рівнем безпеки за 2024 рік.

Я теж не знаю, спитав вас, виж сказали шо це одне з самих безпечних місць, а виявляється шо це може бути не так.
Податки на доход в Швейцарії на рівні 40%.

Хто вам таке сказав?
Ось я порахував на куркуляторі, припустивши шо мій дохід за 2024 рік склав 50 тис.:
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Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:11

"Ми всі розуміємо, що коли війну в Україні буде зупинено, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також значно зросте дуже швидко", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Financial Times.
Міністр оборони Литви Довіле Шакалене зробив аналогічні зауваження під час недавнього візиту до Великобританії:

"Давайте не матимемо ілюзій. Давайте не обманюватимемо себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія скористається часом після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них вже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою".

Естонія також виступила проти планів Великої Британії передислокувати в Україну британські війська, призначені для оборони Балтії.
https://курс.ком.юа/novost/1341445-prek ... -baltii-ft

Тому тільки до Перемоги..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:11

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Да -- тут все интереснее становится. Но остается "засада" с "половина штата"... -- это ж какие "голодные игры" внутри идут -- что бы в правильную половину попасть? :roll:
Ніяких голодних ігор. Зазвичай є певні пріоритети - оцінка продуктивності, критичність проєкту і ролі.
Ви занадто драматизуєте ситуацію

Ну т.е. если на некритичный проект попал -- "нет сынок, у генерала - свой сын есть"?
И продуктивность: "что-что -- много работаешь? -- хочешь повышения? -- да у нас тут на соседних проектах толпа стоит забронироваться"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:12

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Я вище поправився. Мова про трудовий договір. Для співробітника це виглядає наче він тепер звичайний працівник в штаті. Він не ФОП, але і податки знижені, не як у звичайної фізособи

Да -- тут все интереснее становится. Но остается "засада" с "половина штата"... -- это ж какие "голодные игры" внутри идут -- что бы в правильную половину попасть? :roll:
Ніяких голодних ігор. Зазвичай є певні пріоритети - оцінка продуктивності, критичність проєкту і ролі.
Ви занадто драматизуєте ситуацію

дехто розуміє, що за цими критеріями їм бронювання не світить. звичайним тестувальникам та різним балаболам :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:13

  _hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:Да -- тут все интереснее становится. Но остается "засада" с "половина штата"... -- это ж какие "голодные игры" внутри идут -- что бы в правильную половину попасть? :roll:
Ніяких голодних ігор. Зазвичай є певні пріоритети - оцінка продуктивності, критичність проєкту і ролі.
Ви занадто драматизуєте ситуацію

Ну т.е. если на некритичный проект попал -- "нет сынок, у генерала - свой сын есть"?
И продуктивность: "что-что -- много работаешь? -- хочешь повышения? -- да у нас тут на соседних проектах толпа стоит забронироваться"...

я ж кажу :mrgreen:
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 30 бер, 2025 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_hunter написав:
  Faceless написав:
_hunter написав:[quote="5841096:Faceless"]
Да -- тут все интереснее становится. Но остается "засада" с "половина штата"... -- это ж какие "голодные игры" внутри идут -- что бы в правильную половину попасть? :roll:
Ніяких голодних ігор. Зазвичай є певні пріоритети - оцінка продуктивності, критичність проєкту і ролі.
Ви занадто драматизуєте ситуацію

Ну т.е. если на некритичный проект попал -- "нет сынок, у генерала - свой сын есть"?
И продуктивность: "что-что -- много работаешь? -- хочешь повышения? -- да у нас тут на соседних проектах толпа стоит забронироваться"...[/quote]Якого в дупу генерала.
Є KPI. У кого вони вищі той просто більш пріоритетний на отримання броні. А ваші вигадки залиште при собі
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:20

M-Audio
ми вже обговорювали, що при нападі такої країни як Раша, поки вона ще володіє спадком зброї від срср, не допомогли б ані 20%, ані 30%, ані 50% податків. може щось схоже на Пакистан. тому дорікати владі, що це через неї не втримали позиції - нема сенсу. хоча звісно мали сказати правду, а не годувати байками. гадаю, декому це коштувало життя
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гаупмана Хантера понесло (поки що не до Португалії)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:23

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

в Німеччині бронирование от тцк вообще не нужно

І захищати фатерлянд теж, очі на берег Португалії при першій загрозі новій батьківщині. Баласт

До кого-то в упор не доходит концепция "аренды жилплощади"? :roll:

поки бачимо концепцію "втекти за першої можливості". є така, але не поважається в жодному суспільстві 8)

Увы, далеко не при первой...
Главное, что концепция в любом обществе -- принимается:
Значительная часть немцев не станет защищать страну в случае войны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом Forsa, — из 84,4 млн человек граждан Германии только 17% заявили о готовности встать на защиту государства, еще 19% "вероятно" сделали бы это. Об этом 20 октября сообщило немецкое издание Stern.
_hunter
 
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