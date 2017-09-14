Water написав:Тоді логічно було б після виклику айтішником швидкої сплатить суму у штуку баксів, вірно?
Це до чого взагалі питання?
Я теж не знаю, спитав вас, виж сказали шо це одне з самих безпечних місць, а виявляється шо це може бути не так.
Так не я ж складав рейтинг
Податки на доход в Швейцарії на рівні 40%.
Хто вам таке сказав? Ось я порахував на куркуляторі, припустивши шо мій дохід за 2024 рік склав 50 тис.:
Трохи дивно. Я вважав, що в Швейцарії високи податки, і вже довго тримаються на рівні 40%. Я сам, повторюю, ніколи там не був. Але так виходить, що Україна хоче зі своїх громадян навіть більший відсоток, ніж Швейцарія. Тож економічний зміст залишатись в Україні зовсім пропаде, якщо зникне можливість "оптимізації". Залишаються лише труднощі з потенційним переїздом. Саме в Швейцарію це зовсім не просто. До речі, навіть не знаю, чи надає Швейцарія притулок для біженців з України зараз. Воно ж не ЄС, їхні директиви виконувати не зобов'язані.
_hunter написав:Ну т.е. если на некритичный проект попал -- "нет сынок, у генерала - свой сын есть"? И продуктивность: "что-что -- много работаешь? -- хочешь повышения? -- да у нас тут на соседних проектах толпа стоит забронироваться"...
Якого в дупу генерала. Є KPI. У кого вони вищі той просто більш пріоритетний на отримання броні. А ваші вигадки залиште при собі
Обычного генерала -- из анекдота -- у которого сын спрашивает "попадет ли он на критичный проект" -- при условии, "у генерала -- уже свой сын есть" -- что критичный проект укомплектован на 100%. KPI -- это понятно. Но что делать людям, которым не повезло попасть на некритичный проект?
Water написав:Тоді логічно було б після виклику айтішником швидкої сплатить суму у штуку баксів, вірно?
Це до чого взагалі питання?
Питання взагалі до того, шо ви сказали шо айтішники не користуються державними медичними послугами, тому державі практично нічного не винні. Тому логічно у випадку виклику айтішником швидкої сплатить ці послуги, вірно?
економічний зміст залишатись в Україні зовсім пропаде, якщо зникне можливість "оптимізації".
Оптимізація податків то справа така... У світі модні такі оптимізації через усілякі офшори, або транснаціональні через Швейцарію. І ніхто не вважає це за якійсь кримінал.
Саме в Швейцарію це зовсім не просто.
Шо там ще залишилось, рівень життя? Розповідайте, послухаю.
Shaman написав:M-Audio ми вже обговорювали, що при нападі такої країни як Раша, поки вона ще володіє спадком зброї від срср, не допомогли б ані 20%, ані 30%, ані 50% податків. може щось схоже на Пакистан. тому дорікати владі, що це через неї не втримали позиції - нема сенсу. хоча звісно мали сказати правду, а не годувати байками. гадаю, декому це коштувало життя
Я не військовий, і можу робити висновки тільки з загальної інформації. І я бачу, наприклад, от такий розклад: Маріуполь тримався і відтягував сили окупантів впродовж більш ніж двох місяців, знаходячись в повному оточені. Гостомель і Ірпень також не захопили. Тобто можливість чинити ефективній опір в українській армії була. Як би розвивались події, якби такій опір чинили не в оточеному Маріуполі, а на Чонгарі? Якби були готові гідно зустріти морський десант в Бердянську? Якби Херсон не треба було відвойовувати, а Мелітополь, Запорізька АЕС, Каховка були б в українських руках, ну хочаб перші місяці війни? Я вірю, що російська армія без загальної мобілізації за таких умов зламалась би. А це більш ймовірно -- що бачивши підготування, російські очільники не нападали би зовсім, бо це б не вписувалось в концепцію "війни з київським режимом, що захопив місцеве населення в заручники". І забезпечити це все могла саме держава, навіть з тих податків, що були в наявності.
Shaman написав:поки бачимо концепцію "втекти за першої можливості". є така, але не поважається в жодному суспільстві
Увы, далеко не при первой... Главное, что концепция в любом обществе -- принимается:
Значительная часть немцев не станет защищать страну в случае войны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом Forsa, — из 84,4 млн человек граждан Германии только 17% заявили о готовности встать на защиту государства, еще 19% "вероятно" сделали бы это. Об этом 20 октября сообщило немецкое издание Stern.
та-та-та. в 33 році теж ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав
К вопросу о том что демократы лучше Трампа для Украины, и что при презе от демократов все было бы лучше
США розгнівалися, що Україна потопила крейсер «москва» без попередження, – NYT.
Американці були здивовані, що в Україні були ракети для ураження крейсера. Крім того, такий хід викликав паніку в адміністрації Байдена, вони не планували дозволяти Україні атакувати такий потужний символ російської влади.
_hunter написав:Ну т.е. если на некритичный проект попал -- "нет сынок, у генерала - свой сын есть"? И продуктивность: "что-что -- много работаешь? -- хочешь повышения? -- да у нас тут на соседних проектах толпа стоит забронироваться"...
Якого в дупу генерала. Є KPI. У кого вони вищі той просто більш пріоритетний на отримання броні. А ваші вигадки залиште при собі
Обычного генерала -- из анекдота -- у которого сын спрашивает "попадет ли он на критичный проект" -- при условии, "у генерала -- уже свой сын есть" -- что критичный проект укомплектован на 100%. KPI -- это понятно. Но что делать людям, которым не повезло попасть на некритичный проект?
Точніше- що робити тим, хто в рейтингу нижче середини. А нічого. Те саме що і тим хто на ФОПі сидить без жодної броні. Це насправді не смертельно