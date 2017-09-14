Water написав:Питання взагалі до того, шо ви сказали шо айтішники не користуються державними медичними послугами, тому державі практично нічного не винні. Тому логічно у випадку виклику айтішником швидкої сплатить ці послуги, вірно?
Але ж вони сплачують те, що вимагає в них держава. Немає ж такої опції: "я не плачу податок, але буду платити 1000 доларів за виклик швидкої, якщо вона мені знадобиться". А коли гроші вже сплачені, який сенс додатково платити за послуги, які за ці гроші повинні надаватись. Ну хіба що ті послуги такої низької якості, що має сенс сплатити замість цього за щось більш достойне. А чи не так це насправді відбувається? Хіба айтішники не хворіють? Хворіють, але йдуть до приватної поліклініки. Громадський транспорт через податки спонсують, але майже не користуються, ну і таке інше.
економічний зміст залишатись в Україні зовсім пропаде, якщо зникне можливість "оптимізації".
Оптимізація податків то справа така... У світі модні такі оптимізації через усілякі офшори, або транснаціональні через Швейцарію. І ніхто не вважає це за якійсь кримінал.
Та про корпоративне оподаткування це зовсім інша історія.
Саме в Швейцарію це зовсім не просто.
Шо там ще залишилось, рівень життя? Розповідайте, послухаю.[/quote] Тобто ви аргумент про безпечність життя відкидаєте? Вважаєте, що в Україні і в Швейцарії рівень безпеки співставний?
M-Audio написав:Але ж вони сплачують те, що вимагає в них держава. Немає ж такої опції: "я не плачу податок, але буду платити 1000 доларів за виклик швидкої, якщо вона мені знадобиться".
Звісно, тому податки не оптимізовані, а просто сплачено те, що з них вимагає держава.
Шо там ще залишилось, рівень життя? Розповідайте, послухаю.
Тобто ви аргумент про безпечність життя відкидаєте? Вважаєте, що в Україні і в Швейцарії рівень безпеки співставний?
Я тупо загуглив, мені видало цифірь у ~270 правопорушень на тисячу населення, я трішки опєшив від цієї безпеки. Спитав вас, ви не знаєте. Теж саме за рівень життя. Як можна шось порівнювати, якщо не знаєш? Можливо ви шось за Сурінам знаєте?
Президент США Дональд Трамп заявив, що він "безсумнівно" мав реальні розмови про анексію Гренландії, яка зараз є територією Данії, члена НАТО. В інтервʼю NBC News він додав, що існує "хороша ймовірність" того, що Штати це зроблять без військової сили, проте він "нічого не знімає зі столу".
"Ми отримаємо Гренландію. Так, 100%", — заявив Трамп.
Water написав: Я тупо загуглив, мені видало цифірь у ~270 правопорушень на тисячу населення, я трішки опєшив від цієї безпеки. Спитав вас, ви не знаєте. Теж саме за рівень життя. Як можна шось порівнювати, якщо не знаєш? Можливо ви шось за Сурінам знаєте?
про правопорушення треба питати не тупо а конкретно бо ви звалили все докупи і перехід вулиці на червоний і вбивство.
Water написав:Я тупо загуглив, мені видало цифірь у ~270 правопорушень на тисячу населення, я трішки опєшив від цієї безпеки. Спитав вас, ви не знаєте. Теж саме за рівень життя. Як можна шось порівнювати, якщо не знаєш? Можливо ви шось за Сурінам знаєте?
про правопорушення треба питати не тупо а конкретно бо ви звалили все докупи і перехід вулиці на червоний і вбивство.
О, ви знаєте шо перехід вулиці на червоний це зафіксовано у статистиці? У якій, у нашій? Бо я пам'ятаю когось були штрафанули за такий перехід.
Shaman написав:поки бачимо концепцію "втекти за першої можливості". є така, але не поважається в жодному суспільстві
Увы, далеко не при первой... Главное, что концепция в любом обществе -- принимается: Значительная часть немцев не станет защищать страну в случае войны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом Forsa, — из 84,4 млн человек граждан Германии только 17% заявили о готовности встать на защиту государства, еще 19% "вероятно" сделали бы это. Об этом 20 октября сообщило немецкое издание Stern.
та-та-та. в 33 році теж ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав
Water написав:видало цифірь у ~270 правопорушень на тисячу населення
Сікапулько? 😳🙀😱
Топ-10 країн з найвищим рівнем злочинності у світі 1. Венесуела (83,76 злочинів на 100 тисяч населення)
2. Папуа-Нова Гвінея (80,79)
3. Південна Африка (76,86)
4. Афганістан (76,31)
5. Гондурас (74,54)
6. Тринідад і Тобаго (71,63)
7. Гайана (68,74)
8. Сальвадор (67,79)
9. Бразилія (67,49)
10. Ямайка (67,42)
Україна посіла в рейтингу 57-е місце з 136 з показником 47,42 злочини на 100 тисяч жителів. Примітно, що на сходинку вище від України розташувалися США (47,81).
... ось найбезпечнішими країнами світу визнали Нову Зеландію, Канаду, Японію, Південну Корею, Ісландію, Гренландію, Ірландію, Данію, Норвегію, Португалію і ще цілу низку країн, переважно європейських.
Водночас страхова компанія The Swiftest склала список найнебезпечніших і найбезпечніших країн світу для водіїв автомобілів. У трійку найнебезпечніших потрапили Домініканська Республіка, Саудівська Аравія і Таїланд, а найбезпечніших – Сінгапур, Швейцарія та Ірландія/Швеція
Shaman написав:M-Audio ми вже обговорювали, що при нападі такої країни як Раша, поки вона ще володіє спадком зброї від срср, не допомогли б ані 20%, ані 30%, ані 50% податків. може щось схоже на Пакистан. тому дорікати владі, що це через неї не втримали позиції - нема сенсу. хоча звісно мали сказати правду, а не годувати байками. гадаю, декому це коштувало життя
Я не військовий, і можу робити висновки тільки з загальної інформації. І я бачу, наприклад, от такий розклад: Маріуполь тримався і відтягував сили окупантів впродовж більш ніж двох місяців, знаходячись в повному оточені. Гостомель і Ірпень також не захопили. Тобто можливість чинити ефективній опір в українській армії була. Як би розвивались події, якби такій опір чинили не в оточеному Маріуполі, а на Чонгарі? Якби були готові гідно зустріти морський десант в Бердянську? Якби Херсон не треба було відвойовувати, а Мелітополь, Запорізька АЕС, Каховка були б в українських руках, ну хочаб перші місяці війни? Я вірю, що російська армія без загальної мобілізації за таких умов зламалась би. А це більш ймовірно -- що бачивши підготування, російські очільники не нападали би зовсім, бо це б не вписувалось в концепцію "війни з київським режимом, що захопив місцеве населення в заручники". І забезпечити це все могла саме держава, навіть з тих податків, що були в наявності.
У нападающей стороны всегда есть преимущество в том, что они знают время и место удара. Быть готовыми дать отпор по всей границе нереально. Для концентрации сил в нужном месте требуется время. Ну и не везде есть подходящие условия для обороны. Кроме того, в момент нападения ударные силы обеспечены всем необходимым. По мере продвижения начинаются проблемы с логистикой. Стратегия обороны после отступления с целью растянуть обозы применялась с античных времён. Не работают тут предположения о возможности аналогичного результата в любом месте и в любое время. А стратегия "ни шагу назад" всегда работает плохо.
Shaman написав:поки бачимо концепцію "втекти за першої можливості". є така, але не поважається в жодному суспільстві
Увы, далеко не при первой... Главное, что концепция в любом обществе -- принимается:
Значительная часть немцев не станет защищать страну в случае войны. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом Forsa, — из 84,4 млн человек граждан Германии только 17% заявили о готовности встать на защиту государства, еще 19% "вероятно" сделали бы это. Об этом 20 октября сообщило немецкое издание Stern.
та-та-та. в 33 році теж ніхто не хотів воювати, а в 39 вже ніхто не питав
Таке відчуття, що у випадку справді масштабної заруби, і якщо ще й не вистачатиме харчів -- то всіх цих елоїв реально почнуть пускати на фарш.
Як не чужі, то свої...
Бо отаке показне небажання захищати свої активи, але водночас заявляти на них права -- воно ж таки дратує.
Цікаво як мільярдери можуть зберегти всі свої мільярди мільярди в умовах дії законів військ.часу? 🤔 Найняти ПВК? А як бути впевненим, що працюватимуть за пайок, а не спробують відібрати все й одразу? Які є механізми у мільярдерів? От цікаво як у середньовіччі вони скрині із золотам захищали...
У наш час першим може зникнути інет (і всі крипто“активи”). Потім всі ел.рахунки. Цікаво чи хоч файлів договорів (не кажучи вже про екранки) матимуть силу.
А житло, ціною тисяч десять у всіляких берлінах-лондонах. Власники ж самі не підуть у тероборону міста. Хто зі зброєю зайде у міста, той і займе...
budivelnik написав:Я сплачую з створеного - 50%... Айтішники сплачували з створеного -5% ( а подекуди й 22+18% з мінімалки) І коли їх змусили сплачувати -6% - то це регулятори розвалили а може глянемо з іншого боку? Бо якби мені дозволили сплачувати 5% замість 50% - то за 30 років я також добився б більшого
То може айтішники-це паразити на тілі роботяг? Для тих хто спробує обізвати мене торгашом... Так і металурги,селяни,будівельники водії тролейбусів і так далі-також платили 40+% з свого доходу...
ИМХО ІТ-шники це якраз ті, хто виконує основну функцію держави в економіці - вони отримують зовнішнє фінансування (або як Ви сказали - крадуть в інших держав).
Ви якийсь смішний 1 Яка різниця звідки ви візьмете кредит-якщо вам його все одно віддавати з відсотками? 2 Ви хоч розумієте що Держава може переросподілити тільки те що отримала у вигляді податків? Але якщо айтішники платять 5% податків і 95% залишають в себе - то яка різниця для Держави? вона ж оперує тільки тими 5% які отримала. 3 Ті 95% що отримали(залишили за свою працю айтішники) вони витратили на себе... То яка різниця особисто Вам що я заробляю 100 000 і витрачаю на себе 95000? якщо ви з цього нічого не отримуєте
Тому або говоримо про умови для малої частки населення(1% від наявного) -айтішників-і для них створюємо оподаткування 5% і задаємо собі питання чому в інших галузях 25% населення оподатковані 40% і чи не є низьке оподаткування для айтішників тим самим що і високі зарплати для прокурорів? з точки зору тих 10 млн які сплачують 40%
Це якесь дике нерозіміння пов'язаності економічних процесів у державі...
Пересічний айтішник дає роботу ще мінінімум 5 суміжним сферам просто витрачаючи гроші які зайшли зз-за кордону тут. І твій умовний магазин і таксі дають тобі прибуток тому що хтось витрачає ці гроші...