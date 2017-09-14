Shaman написав: M-Audio

ми вже обговорювали, що при нападі такої країни як Раша, поки вона ще володіє спадком зброї від срср, не допомогли б ані 20%, ані 30%, ані 50% податків. може щось схоже на Пакистан. тому дорікати владі, що це через неї не втримали позиції - нема сенсу. хоча звісно мали сказати правду, а не годувати байками. гадаю, декому це коштувало життя ми вже обговорювали, що при нападі такої країни як Раша, поки вона ще володіє спадком зброї від срср, не допомогли б ані 20%, ані 30%, ані 50% податків. може щось схоже на Пакистан. тому дорікати владі, що це через неї не втримали позиції - нема сенсу. хоча звісно мали сказати правду, а не годувати байками. гадаю, декому це коштувало життя

Я не військовий, і можу робити висновки тільки з загальної інформації. І я бачу, наприклад, от такий розклад: Маріуполь тримався і відтягував сили окупантів впродовж більш ніж двох місяців, знаходячись в повному оточені. Гостомель і Ірпень також не захопили. Тобто можливість чинити ефективній опір в українській армії була. Як би розвивались події, якби такій опір чинили не в оточеному Маріуполі, а на Чонгарі? Якби були готові гідно зустріти морський десант в Бердянську? Якби Херсон не треба було відвойовувати, а Мелітополь, Запорізька АЕС, Каховка були б в українських руках, ну хочаб перші місяці війни? Я вірю, що російська армія без загальної мобілізації за таких умов зламалась би. А це більш ймовірно -- що бачивши підготування, російські очільники не нападали би зовсім, бо це б не вписувалось в концепцію "війни з київським режимом, що захопив місцеве населення в заручники". І забезпечити це все могла саме держава, навіть з тих податків, що були в наявності.