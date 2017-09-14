|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 30 бер, 2025 14:42
Сибарит написав: M-Audio написав: Shaman написав:M-Audio
ми вже обговорювали, що при нападі такої країни як Раша, поки вона ще володіє спадком зброї від срср, не допомогли б ані 20%, ані 30%, ані 50% податків. може щось схоже на Пакистан. тому дорікати владі, що це через неї не втримали позиції - нема сенсу. хоча звісно мали сказати правду, а не годувати байками. гадаю, декому це коштувало життя
Я не військовий, і можу робити висновки тільки з загальної інформації. І я бачу, наприклад, от такий розклад: Маріуполь тримався і відтягував сили окупантів впродовж більш ніж двох місяців, знаходячись в повному оточені. Гостомель і Ірпень також не захопили. Тобто можливість чинити ефективній опір в українській армії була. Як би розвивались події, якби такій опір чинили не в оточеному Маріуполі, а на Чонгарі? Якби були готові гідно зустріти морський десант в Бердянську? Якби Херсон не треба було відвойовувати, а Мелітополь, Запорізька АЕС, Каховка були б в українських руках, ну хочаб перші місяці війни? Я вірю, що російська армія без загальної мобілізації за таких умов зламалась би. А це більш ймовірно -- що бачивши підготування, російські очільники не нападали би зовсім, бо це б не вписувалось в концепцію "війни з київським режимом, що захопив місцеве населення в заручники". І забезпечити це все могла саме держава, навіть з тих податків, що були в наявності.
У нападающей стороны всегда есть преимущество в том, что они знают время и место удара. Быть готовыми дать отпор по всей границе нереально. Для концентрации сил в нужном месте требуется время
. Ну и не везде есть подходящие условия для обороны.
Кроме того, в момент нападения ударные силы обеспечены всем необходимым.
...
Но это же справедливо и для нападения? - т.е. когда Штаты сказали "нападение будет 100 - готовьтесь" - нужно было, наверное, как-то готовиться?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9447
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 30 бер, 2025 14:43
_Mykola_ написав:
Це якесь дике нерозіміння пов'язаності економічних процесів у державі...
Пересічний айтішник дає роботу ще мінінімум 5 суміжним сферам просто витрачаючи гроші які зайшли зз-за кордону тут. І твій умовний магазин і таксі дають тобі прибуток тому що хтось витрачає ці гроші...
Як не вистачає смафлику Facepalm...
так лише ІТшники дають? чи всі, хто витрачає гроші?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8484
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 740 раз.
- Подякували: 1599 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Нед 30 бер, 2025 14:51
detroytred написав:
"Ми всі розуміємо, що коли війну в Україні буде зупинено, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також значно зросте дуже швидко", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Financial Times.
Міністр оборони Литви Довіле Шакалене зробив аналогічні зауваження під час недавнього візиту до Великобританії:
"Давайте не матимемо ілюзій. Давайте не обманюватимемо себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія скористається часом після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них вже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою".
Естонія також виступила проти планів Великої Британії передислокувати в Україну британські війська, призначені для оборони Балтії.
https://курс.ком.юа/novost/1341445-prekrashenie-ognja-v-ukraine-usilit-ugrozu-so-storoni-rf-dlja-stran-baltii-ft
Тому тільки до Перемоги..
Щоб провести референдум в Нарві за приєднання до РФ, не потрібно чекати "буде покінчено після України", це може відбитись в б-який момент, і НАТО виразить хіба що стурбованість і накладе ще одну сосанкцію, може дві
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38966
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2810 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 30 бер, 2025 14:57
flyman написав: Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Не забувайте, що от ці 4700$ не просто лежать під матрацом, а йдуть на те, щоб купити чашку кави/палку ковбаси/пляшку оковитої у Вашому генделику чи інвестувати у Ваше будівництво...
Як і у будь-якої іншої людини зайнятій в будь-якій сфері
$300 це не тільки в півтора більше мінзара "неосвіченої жіночки", а і $5000 заведених в БСУ неньки, а не виведена валюта на закуп ширпотребу в ганделик будівельника.
При поточних "рехвормах" ІТ від"ємно росте, але будівельник пропонує ще більше "рефорумувати", щоб ІТ спеціалісти "були рівні" з "неосвіченою жіночкою" з ганделика.
Як колись писав один: "в кожному революціонері живе жандарм", що можна перефразувати: "в кожному борцуні із совком живе комуніст"
+++ Неосвідченою малокваліфікованою людиною набагато простіше маніпулювати та керувати. Цей напрям розвитку для "бізнесмена" зрозумілий і нехитрий.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5498
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 671 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 30 бер, 2025 15:05
Bobua написав:
У наш час першим може зникнути інет (і всі крипто“активи”).
вода в умовному Кампусі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38966
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1596 раз.
- Подякували: 2810 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 30 бер, 2025 15:17
_hunter написав:
т.е. когда Штаты сказали "нападение будет 100 - готовьтесь" - нужно было, наверное, как-то готовиться?
Так и готовились. И, судя по результату, готовились нормально.
-
vt313
-
-
- Повідомлень: 424
- З нами з: 14.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 30 бер, 2025 15:17
flyman написав: Bobua написав:
У наш час першим може зникнути інет (і всі крипто“активи”).
вода в умовному Кампусі
Є таке. Під час катаклізмів, коли не працюють насоси і каналізація, в «умовному Кампусі» вода на верхній поверхах зникає, а в умовному підвалі нахалбуду - прибуває 😅
Проте не вище шиї, бо з вікна «шкарпетки перехожих біля підвалу видно!!»
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14596
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 385 раз.
- Подякували: 2333 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 30 бер, 2025 15:19
katso написав: prodigy написав:
не відсутність джинсів і жувальної гумки-було проблемою, а відсутність свободи
Тут согласен. СССР не любили именно за железный занавес и за то что без прописки не устроишься на работу а без военкомата не дадут прописку
. А не за красные галстуки, девочки в которых были не менее красивыми чем сейчас девочки в вышиванках. Как же мы радовались когда этот занавес рухнул. Но сейчас его возвели вновь - это быстро вернули, это же не копеечные цены на лекарства вернуть.
Но в результате ликвидации выделенного (по крайней мере, отчасти) сейчас сложности с мобилизацией, что приводит к необходимости "бусификации". У ТЦК просто нет данных призывников, которые были у советских военкоматов.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 33704
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5291 раз.
- Подякували: 4832 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 30 бер, 2025 15:39
BIGor написав:
Не існує бронювання для ІТ. Двух знайомих зимою 2024 мобілізували які давно перейшли в Дія-Сіті. З того що я чув - там 50% квоти.
Так існує бронювання чи все ж таки 50% квоти є ?
BIGor написав:
Кожні 6 місяців квота має бути 50%. Тобто умовно на почтаок року було 100 співробітників 18-60, 50% з них забронювали, інші мобілізувли. На середину року лишилось 50 співробітників 18-60, але заброньовані можуть бути 50 з них. Інші ідуть мобілізовані. І так далі ітерації аж до нуля.
А далі пішли казочки ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10963
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 30 бер, 2025 15:41
BIGor написав: Hotab написав:
Бігор не відповів як він в̶і̶д̶м̶о̶р̶о̶з̶и̶в̶ ̶в̶у̶х̶а образився на Україну так, що почав у Польщі платити. Так а скільки? Так само? Символічно?
Флайман, ШРТ збиткова і дотується з бюджету. Скільки можна сісяти сісю? Га? А це ще не розрахувався за викладацьку університету, де також цмудив , але «недовго і майже не ковтав».
Сам ти відморозив вуха ображенка. В мене броні чи мазі немає (як тут у Хотаба, Шамана, Ктопса, прохожего ітд), тому ФОПа прийшлось закрити.
Ти в Польші, нашо тобі бронь ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 10963
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|91757
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|266788
|
|
|6076
|916718
|
|