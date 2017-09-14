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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13420134211342213423>
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:42

  Сибарит написав:
  M-Audio написав:
  Shaman написав:M-Audio
ми вже обговорювали, що при нападі такої країни як Раша, поки вона ще володіє спадком зброї від срср, не допомогли б ані 20%, ані 30%, ані 50% податків. може щось схоже на Пакистан. тому дорікати владі, що це через неї не втримали позиції - нема сенсу. хоча звісно мали сказати правду, а не годувати байками. гадаю, декому це коштувало життя

Я не військовий, і можу робити висновки тільки з загальної інформації. І я бачу, наприклад, от такий розклад: Маріуполь тримався і відтягував сили окупантів впродовж більш ніж двох місяців, знаходячись в повному оточені. Гостомель і Ірпень також не захопили. Тобто можливість чинити ефективній опір в українській армії була. Як би розвивались події, якби такій опір чинили не в оточеному Маріуполі, а на Чонгарі? Якби були готові гідно зустріти морський десант в Бердянську? Якби Херсон не треба було відвойовувати, а Мелітополь, Запорізька АЕС, Каховка були б в українських руках, ну хочаб перші місяці війни? Я вірю, що російська армія без загальної мобілізації за таких умов зламалась би. А це більш ймовірно -- що бачивши підготування, російські очільники не нападали би зовсім, бо це б не вписувалось в концепцію "війни з київським режимом, що захопив місцеве населення в заручники". І забезпечити це все могла саме держава, навіть з тих податків, що були в наявності.

У нападающей стороны всегда есть преимущество в том, что они знают время и место удара. Быть готовыми дать отпор по всей границе нереально. Для концентрации сил в нужном месте требуется время. Ну и не везде есть подходящие условия для обороны.
Кроме того, в момент нападения ударные силы обеспечены всем необходимым.
...

Но это же справедливо и для нападения? - т.е. когда Штаты сказали "нападение будет 100 - готовьтесь" - нужно было, наверное, как-то готовиться?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:43

  _Mykola_ написав:Це якесь дике нерозіміння пов'язаності економічних процесів у державі...

Пересічний айтішник дає роботу ще мінінімум 5 суміжним сферам просто витрачаючи гроші які зайшли зз-за кордону тут. І твій умовний магазин і таксі дають тобі прибуток тому що хтось витрачає ці гроші... :roll:

Як не вистачає смафлику Facepalm... :twisted:

так лише ІТшники дають? чи всі, хто витрачає гроші? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:51

  detroytred написав:"Ми всі розуміємо, що коли війну в Україні буде зупинено, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також значно зросте дуже швидко", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю Financial Times.
Міністр оборони Литви Довіле Шакалене зробив аналогічні зауваження під час недавнього візиту до Великобританії:

"Давайте не матимемо ілюзій. Давайте не обманюватимемо себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія скористається часом після припинення вогню, щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них вже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою".

Естонія також виступила проти планів Великої Британії передислокувати в Україну британські війська, призначені для оборони Балтії.
https://курс.ком.юа/novost/1341445-prekrashenie-ognja-v-ukraine-usilit-ugrozu-so-storoni-rf-dlja-stran-baltii-ft

Тому тільки до Перемоги..

Щоб провести референдум в Нарві за приєднання до РФ, не потрібно чекати "буде покінчено після України", це може відбитись в б-який момент, і НАТО виразить хіба що стурбованість і накладе ще одну сосанкцію, може дві
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 14:57

  flyman написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Не забувайте, що от ці 4700$ не просто лежать під матрацом, а йдуть на те, щоб купити чашку кави/палку ковбаси/пляшку оковитої у Вашому генделику чи інвестувати у Ваше будівництво...
Як і у будь-якої іншої людини зайнятій в будь-якій сфері

$300 це не тільки в півтора більше мінзара "неосвіченої жіночки", а і $5000 заведених в БСУ неньки, а не виведена валюта на закуп ширпотребу в ганделик будівельника.
При поточних "рехвормах" ІТ від"ємно росте, але будівельник пропонує ще більше "рефорумувати", щоб ІТ спеціалісти "були рівні" з "неосвіченою жіночкою" з ганделика.

Як колись писав один: "в кожному революціонері живе жандарм", що можна перефразувати: "в кожному борцуні із совком живе комуніст"

+++ Неосвідченою малокваліфікованою людиною набагато простіше маніпулювати та керувати. Цей напрям розвитку для "бізнесмена" зрозумілий і нехитрий. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:У наш час першим може зникнути інет (і всі крипто“активи”).

вода в умовному Кампусі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:17

  _hunter написав:т.е. когда Штаты сказали "нападение будет 100 - готовьтесь" - нужно было, наверное, как-то готовиться?

Так и готовились. И, судя по результату, готовились нормально.
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:17

  flyman написав:
  Bobua написав:У наш час першим може зникнути інет (і всі крипто“активи”).

вода в умовному Кампусі

Є таке. Під час катаклізмів, коли не працюють насоси і каналізація, в «умовному Кампусі» вода на верхній поверхах зникає, а в умовному підвалі нахалбуду - прибуває 😅
Проте не вище шиї, бо з вікна «шкарпетки перехожих біля підвалу видно!!»
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:19

  katso написав:
  prodigy написав:не відсутність джинсів і жувальної гумки-було проблемою, а відсутність свободи


Тут согласен. СССР не любили именно за железный занавес и за то что без прописки не устроишься на работу а без военкомата не дадут прописку. А не за красные галстуки, девочки в которых были не менее красивыми чем сейчас девочки в вышиванках. Как же мы радовались когда этот занавес рухнул. Но сейчас его возвели вновь - это быстро вернули, это же не копеечные цены на лекарства вернуть.

Но в результате ликвидации выделенного (по крайней мере, отчасти) сейчас сложности с мобилизацией, что приводит к необходимости "бусификации". У ТЦК просто нет данных призывников, которые были у советских военкоматов.
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:39

  BIGor написав:Не існує бронювання для ІТ. Двух знайомих зимою 2024 мобілізували які давно перейшли в Дія-Сіті. З того що я чув - там 50% квоти.

Так існує бронювання чи все ж таки 50% квоти є ?
  BIGor написав:Кожні 6 місяців квота має бути 50%. Тобто умовно на почтаок року було 100 співробітників 18-60, 50% з них забронювали, інші мобілізувли. На середину року лишилось 50 співробітників 18-60, але заброньовані можуть бути 50 з них. Інші ідуть мобілізовані. І так далі ітерації аж до нуля.

А далі пішли казочки ...
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:41

  BIGor написав:
  Hotab написав:Бігор не відповів як він в̶і̶д̶м̶о̶р̶о̶з̶и̶в̶ ̶в̶у̶х̶а образився на Україну так, що почав у Польщі платити. Так а скільки? Так само? Символічно?
Флайман, ШРТ збиткова і дотується з бюджету. Скільки можна сісяти сісю? Га? А це ще не розрахувався за викладацьку університету, де також цмудив , але «недовго і майже не ковтав».

Сам ти відморозив вуха ображенка. В мене броні чи мазі немає (як тут у Хотаба, Шамана, Ктопса, прохожего ітд), тому ФОПа прийшлось закрити.

Ти в Польші, нашо тобі бронь ? )
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