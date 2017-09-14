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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13420134211342213423
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:41

  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:Це якесь дике нерозіміння пов'язаності економічних процесів у державі...

Пересічний айтішник дає роботу ще мінінімум 5 суміжним сферам просто витрачаючи гроші які зайшли зз-за кордону тут. І твій умовний магазин і таксі дають тобі прибуток тому що хтось витрачає ці гроші... :roll:

Як не вистачає смафлику Facepalm... :twisted:

так лише ІТшники дають? чи всі, хто витрачає гроші? ;)

"Звичайно" всі жіночки які працюють продавчинями на внутрішньому ринку. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:43

  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:Це якесь дике нерозіміння пов'язаності економічних процесів у державі...

Пересічний айтішник дає роботу ще мінінімум 5 суміжним сферам просто витрачаючи гроші які зайшли зз-за кордону тут. І твій умовний магазин і таксі дають тобі прибуток тому що хтось витрачає ці гроші... :roll:

Як не вистачає смафлику Facepalm... :twisted:

так лише ІТшники дають? чи всі, хто витрачає гроші? ;)

"Звичайно" всі жіночки які працюють продавчинями на внутрішньому ринку. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:46

16й подвиг Геракла

16й подвиг Геракла
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:46

  ЛАД написав:
  katso написав:
  prodigy написав:не відсутність джинсів і жувальної гумки-було проблемою, а відсутність свободи


Тут согласен. СССР не любили именно за железный занавес и за то что без прописки не устроишься на работу а без военкомата не дадут прописку. А не за красные галстуки, девочки в которых были не менее красивыми чем сейчас девочки в вышиванках. Как же мы радовались когда этот занавес рухнул. Но сейчас его возвели вновь - это быстро вернули, это же не копеечные цены на лекарства вернуть.

Но в результате ликвидации выделенного (по крайней мере, отчасти) сейчас сложности с мобилизацией, что приводит к необходимости "бусификации". У ТЦК просто нет данных призывников, которые были у советских военкоматов.

Це не зовсім так. Наразі у реестрі Оберіг даних стільки сконцентровано і систематизовано про кожну особу, що умовному КГБ не снилося. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:48

❗️Зеленський скликав нараду, на якій доручив організувати вибори після повного припинення вогню, – The Economist, посилаючись на джерела в уряді України.

▪️Американці вважають, що вони можуть досягти повного перемир'я до кінця квітня (Великдень, що припадає на 20 квітня, мав би певний символізм), пише видання. Перше підтвердження інформації про вибори може з’явитися напередодні або 5 травня – крайнього терміну для парламентського голосування щодо продовження воєнного стану, який спливає 8 травня;
▪️Серйозна підготовка до того, що Зеленський буде балотуватись на другий термін, триває прямо зараз;
▪️Джерела стверджують, що вибори планують провести влітку (початок липня, згідно закону). Зеленський нібито спробує застати суперників зненацька липневими виборами, сподіваючись, що стислі терміни дозволять йому балотуватися без опонентів.

https://www.economist.com/europe/2025/0 ... in-ukraine
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Україна може позмагатися зі Швейцарією, коли там треба платити 40%, а тут - 6%.
Без проблем....
Зараз 10-12 млн з середньою зарплатою в 15000 грн/місяць
платять 22+18+5=45%=приблизно 6700 грн/місяць*12=80000грн/рік*нехай10мл=800 млрд грн
Якщо ж ці ж 10 млн
будуть платити з 15000грн/місяць=5%+1%+1760грн(ЄСВ з мінімалки)=2660*12*10млн=319млрд

Питання на засипку
А як Держава покращить життя населення якщо отримає на 500 млрд грн/рік податків менше?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 15:54

  Yuri_61 написав:Де Юля, Тягнибок, отой з вилами, де всі? тишина

Отой з вилами - в ЗСУ
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 16:02

  budivelnik написав:
  M-Audio написав:Україна може позмагатися зі Швейцарією, коли там треба платити 40%, а тут - 6%.
Без проблем....
Зараз 10-12 млн з середньою зарплатою в 15000 грн/місяць
платять 22+18+5=45%=приблизно 6700 грн/місяць*12=80000грн/рік*нехай10мл=800 млрд грн
Якщо ж ці ж 10 млн
будуть платити з 15000грн/місяць=5%+1%+1760грн(ЄСВ з мінімалки)=2660*12*10млн=319млрд

Питання на засипку
А як Держава покращить життя населення якщо отримає на 500 млрд грн/рік податків менше?


Просто. Тариф за інтернет і мобільний звязок на рівень Швейцарії, - 1+ трлн. грн.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 16:02

  detroytred написав:............
Як що?
Те ж саме, що і до цього.
Заявимо, що військо оркостану видихається і сам він завтра лусне.
До *2-3 тижні*, самітів миру, планів Перемоги, Стійкості, угод про безпеку з цілим переліком країн, угоди про корисні копалини, додамо ще щось.
Ну і "захопливі історії", як визначив один експерт; кожного дня по 1000+. Байрактари, Петріоти, Хаймарси, Ф-16, Міражі, далекобій + паляниці, дрони.
Перехід на корпуси, дивізії; зміна на молодь - лише один ГК старпер залишився.

Все без змін. Все й так робиться.
Колещатко фортуни крутиться. Шарік не зупинився на цифрі результату.
Похід за Ферарі триває.
Головне, щоб не повторив, як ото похід за комунізмом.

Ваши предложения?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 16:02

  vt313 написав:
  _hunter написав:т.е. когда Штаты сказали "нападение будет 100 - готовьтесь" - нужно было, наверное, как-то готовиться?

Так и готовились. И, судя по результату, готовились нормально.
нормально? Чого ж закон про мобілізацію прийняли тільки минулого року і він до цієї пори не діє?
Banderlog
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