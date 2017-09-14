_Mykola_ написав:Це якесь дике нерозіміння пов'язаності економічних процесів у державі...
Пересічний айтішник дає роботу ще мінінімум 5 суміжним сферам просто витрачаючи гроші які зайшли зз-за кордону тут. І твій умовний магазин і таксі дають тобі прибуток тому що хтось витрачає ці гроші...
Як не вистачає смафлику Facepalm...
так лише ІТшники дають? чи всі, хто витрачає гроші?
"Звичайно" всі жіночки які працюють продавчинями на внутрішньому ринку.
_Mykola_ написав:Це якесь дике нерозіміння пов'язаності економічних процесів у державі...
Пересічний айтішник дає роботу ще мінінімум 5 суміжним сферам просто витрачаючи гроші які зайшли зз-за кордону тут. І твій умовний магазин і таксі дають тобі прибуток тому що хтось витрачає ці гроші...
Як не вистачає смафлику Facepalm...
так лише ІТшники дають? чи всі, хто витрачає гроші?
"Звичайно" всі жіночки які працюють продавчинями на внутрішньому ринку.
prodigy написав:не відсутність джинсів і жувальної гумки-було проблемою, а відсутність свободи
Тут согласен. СССР не любили именно за железный занавес и за то что без прописки не устроишься на работу а без военкомата не дадут прописку. А не за красные галстуки, девочки в которых были не менее красивыми чем сейчас девочки в вышиванках. Как же мы радовались когда этот занавес рухнул. Но сейчас его возвели вновь - это быстро вернули, это же не копеечные цены на лекарства вернуть.
Но в результате ликвидации выделенного (по крайней мере, отчасти) сейчас сложности с мобилизацией, что приводит к необходимости "бусификации". У ТЦК просто нет данных призывников, которые были у советских военкоматов.
Це не зовсім так. Наразі у реестрі Оберіг даних стільки сконцентровано і систематизовано про кожну особу, що умовному КГБ не снилося.
❗️Зеленський скликав нараду, на якій доручив організувати вибори після повного припинення вогню, – The Economist, посилаючись на джерела в уряді України.
▪️Американці вважають, що вони можуть досягти повного перемир'я до кінця квітня (Великдень, що припадає на 20 квітня, мав би певний символізм), пише видання. Перше підтвердження інформації про вибори може з’явитися напередодні або 5 травня – крайнього терміну для парламентського голосування щодо продовження воєнного стану, який спливає 8 травня; ▪️Серйозна підготовка до того, що Зеленський буде балотуватись на другий термін, триває прямо зараз; ▪️Джерела стверджують, що вибори планують провести влітку (початок липня, згідно закону). Зеленський нібито спробує застати суперників зненацька липневими виборами, сподіваючись, що стислі терміни дозволять йому балотуватися без опонентів.
M-Audio написав:Україна може позмагатися зі Швейцарією, коли там треба платити 40%, а тут - 6%.
Без проблем.... Зараз 10-12 млн з середньою зарплатою в 15000 грн/місяць платять 22+18+5=45%=приблизно 6700 грн/місяць*12=80000грн/рік*нехай10мл=800 млрд грн Якщо ж ці ж 10 млн будуть платити з 15000грн/місяць=5%+1%+1760грн(ЄСВ з мінімалки)=2660*12*10млн=319млрд
Питання на засипку А як Держава покращить життя населення якщо отримає на 500 млрд грн/рік податків менше?
M-Audio написав:Україна може позмагатися зі Швейцарією, коли там треба платити 40%, а тут - 6%.
Без проблем.... Зараз 10-12 млн з середньою зарплатою в 15000 грн/місяць платять 22+18+5=45%=приблизно 6700 грн/місяць*12=80000грн/рік*нехай10мл=800 млрд грн Якщо ж ці ж 10 млн будуть платити з 15000грн/місяць=5%+1%+1760грн(ЄСВ з мінімалки)=2660*12*10млн=319млрд
Питання на засипку А як Держава покращить життя населення якщо отримає на 500 млрд грн/рік податків менше?
Просто. Тариф за інтернет і мобільний звязок на рівень Швейцарії, - 1+ трлн. грн.
detroytred написав:............ Як що? Те ж саме, що і до цього. Заявимо, що військо оркостану видихається і сам він завтра лусне. До *2-3 тижні*, самітів миру, планів Перемоги, Стійкості, угод про безпеку з цілим переліком країн, угоди про корисні копалини, додамо ще щось. Ну і "захопливі історії", як визначив один експерт; кожного дня по 1000+. Байрактари, Петріоти, Хаймарси, Ф-16, Міражі, далекобій + паляниці, дрони. Перехід на корпуси, дивізії; зміна на молодь - лише один ГК старпер залишився.
Все без змін. Все й так робиться. Колещатко фортуни крутиться. Шарік не зупинився на цифрі результату. Похід за Ферарі триває. Головне, щоб не повторив, як ото похід за комунізмом.