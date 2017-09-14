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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13429134301343113432>
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 21:29

  Hotab написав:Я тут не зовсім розумію про що тут мова. Бо ЗСУ використовує мінування. Включно з дистанційним. Фріз (щось не видно останнім часом) легко це підтвердить. В чому ми обмежені? Може у виробництві?
Запитати «злого одесита» не можу, бо якось саркастично щось під його статтею спитав, і він (його модери) заблочив мені коменти назавжди))
Я його періодично читаю. В більшості згодний, хоча крен в напрямку «надто позитивно» в нього прослідковується.

отут потрібна думка обізнаного. ми дійсно активно використовуємо протипіхотні міни? бо конвенція є, ми з неї не виходили. чи мін дійсно просто немає в достатній кількості через ту ж конвенцію? так, "лепестки" дійсно є, не знаю з чиєї сторони...

ну не можна ж постійно перебувати в песимізмі. треба обережний оптимізм. а з постійним песимізмом хіба що мило, мотузку та в гори :lol: от один персонаж як у нас тут зірвався - все, досі до тями прийти не може :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 21:31

  _hunter написав:Так он-то -- верит :lol: -- на полном серьезе считает, что его на руках в Раду внесут -- для присяги :lol:

а книжечка випала з рук воєнного
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 21:56

  Shaman написав:
  Hotab написав:Я тут не зовсім розумію про що тут мова. Бо ЗСУ використовує мінування. Включно з дистанційним. Фріз (щось не видно останнім часом) легко це підтвердить. В чому ми обмежені? Може у виробництві?
Запитати «злого одесита» не можу, бо якось саркастично щось під його статтею спитав, і він (його модери) заблочив мені коменти назавжди))
Я його періодично читаю. В більшості згодний, хоча крен в напрямку «надто позитивно» в нього прослідковується.

отут потрібна думка обізнаного. ми дійсно активно використовуємо протипіхотні міни? бо конвенція є, ми з неї не виходили. чи мін дійсно просто немає в достатній кількості через ту ж конвенцію? так, "лепестки" дійсно є, не знаю з чиєї сторони...

ну не можна ж постійно перебувати в песимізмі. треба обережний оптимізм. а з постійним песимізмом хіба що мило, мотузку та в гори :lol: от один персонаж як у нас тут зірвався - все, досі до тями прийти не може :D

3 грудня 2024
"За даними Міжнародної кампанії за заборону протипіхотних мін, офіційні особи Білого дому повідомили некомерційним організаціям 22 листопада, що США надішлють в Україну три типи систем дистанційного мінування:
..."
https://suspilne.media/894129-ssa-nadis ... h-min-nyt/

Про те, що і як було з нашого, запитуйте не на публічних майданчиках))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 22:02

бангладешці врятують

  Ой+ написав:
  _Mykola_ написав:Про прогноз щодо народжуваності у 2027 році, в 570 тис дітей, проти 880 тис минулого року, і коєфіцієнт з 0,9 до 0,7 на жінку також, напевно, вже чули?

Якби ж то народжуваності.
«За прогнозами, в 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тисяч. Такої катастрофи в нас ніколи не було»: заступниця міністра освіти і науки
Источник: https://fact-news.com.ua/za-prohnozamy- ... ty-i-nauky

Далеко не всі ІТівці ФОПи. В серйозних фірмах на загальній системі оподаткування, але вони виходять з України.




flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 22:06

*Президент Финляндии рассказал, что передал Трампу решительную поддержку Финляндией и Европой Украины в войне против России, и отметил, что в этой войне "был только один инициатор".

По словам Стубба, Трамп спросил его, можно ли доверять Путину. "Я ответил, что нет", – поделился финский президент...

Финляндия считает 20 апреля удачной датой для начала полного прекращения огня без всяких условий.

"Почему 20 апреля? Потому что нам нужен дедлайн. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет в должности уже три месяца"...

Если Россия не согласится на перемирие или нарушит его, нужно будет ввести сильный механизм санкций. Он сказал, что такие санкции готовятся и в США...

По словам Стубба, терпение Трампа также иссякает.

"Он очень нетерпелив к действиям России, к этому сговору и промедлению с прекращением огня. Я пытался объяснить, что это вполне нормальное поведение России. Сначала вы о чем-то договариваетесь, а потом снова выдвигаете условия"...

"Я видел некоторые из них (санкций), и если они материализуются, то это будет иметь очень большое влияние"...

Стубб отметил, что сказал Трампу, что Россия понимает только силу. А это означает санкции и использование замороженных российских средств для поддержки Украины...* (С)
______________________________
Цікаво: якщо (чи коли) Трамп почне посилювати тиск на рфію, то тоді відгуки про нього тут зміняться?

Хоча... подейкують, що це все рівно буде договорняком.
Тобто Трамп буде вдавати, що приймає заходи.
З іншого боку Трамп непередбачуваний. І ще може справжню, як мінімум, Холодну війну рфії влаштувати.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 22:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:міни, схоже таки треба використовувати, незважаючи на всі ризики...


Смішний цирк.
А хто припиняв їх використовувати?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 22:20

  hxbbgaf написав:Я введу мито 25% на всю російську нафту, якщо РФ не припинить вогонь в Україні, – Трамп (Українські новини)

Ото клоун. Америка не купує російську нафту. Путлер розуміє тільки мову зброї. Бажано далекобійної.

Тут було то відео, начебто зі словами Трампа. В орігіналі йшлося про вторинні санкції. Не знаю, що точно це означає, але натякає, що це не просто пряма відмова від закупівлі, якої і так немає.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 22:53

  M-Audio написав:
  hxbbgaf написав:Я введу мито 25% на всю російську нафту, якщо РФ не припинить вогонь в Україні, – Трамп (Українські новини)

Ото клоун. Америка не купує російську нафту. Путлер розуміє тільки мову зброї. Бажано далекобійної.

Тут було то відео, начебто зі словами Трампа. В орігіналі йшлося про вторинні санкції. Не знаю, що точно це означає, але натякає, що це не просто пряма відмова від закупівлі, якої і так немає.

Вероятно идея следующая. Товары тех стран, которые будут закупать российскую нефть, будут в США облагаться пошлиной 25% и выше.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 01:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tumos написав:Вероятно идея следующая. Товары тех стран, которые будут закупать российскую нефть, будут в США облагаться пошлиной 25% и выше.

"Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія - а це може бути й не так - але якщо я вважатиму, що в цьому винна Росія, я запроваджу вторинні тарифи на нафту, на всю нафту, що надходить з Росії", - сказав Трамп.

Це означає, що якщо ви купуєте нафту у РФ, ви не зможете вести бізнес у Сполучених Штатах, наголосив Трамп. Мита набудуть чинності протягом місяця, якщо Росія не буде дотримуватися угоди про припинення вогню, підкреслив глава Білого дому.

https://ukranews.com/ua/news/1073118-ya ... yini-tramp

Оригинал:
“If Russia and I are unable to make a deal on stopping the bloodshed in Ukraine, and if I think it was Russia’s fault — which it might not be — but if I think it was Russia’s fault, I am going to put secondary tariffs on oil, on all oil coming out of Russia,” Trump said in an early-morning phone call with NBC News on Sunday.

That would be that if you buy oil from Russia, you can’t do business in the United States,” Trump said. “There will be a 25% tariff on all oil, a 25- to 50-point tariff on all oil.”

https://www.nbcnews.com/politics/donald ... rcna198729
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 01:24

yanyura

Калька с санкций на венесуэльскую нефть.
tumos
 
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