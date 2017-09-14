RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1343113432134331343413435>
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:46

  Banderlog написав:
  _Mykola_ написав:
Еспорт айті послуг це чи не єдина галузь яка не гробить і не виснажує будь-які ресурси держави, на противагу аграрці чи металургії.

Поки до IT в держави руки не доходять є галузі і більш цікаві.

"Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Андрій Герус ("Слуга народу") заявив під час засідання Комітету 19 березня, передає liga.net.

За його словами, в Україні активно будують сонячні електростанції, які виробляють енергію переважно вдень. Це призводить до нерівномірності постачання протягом доби: вранці та ввечері її не вистачає, що призводить до обмежень для споживачів, особливо промислових, а в обідні години – забагато, що змушує вводити обмеження генерації.

"Максимально нездорова ситуація і максимально неефективна фінансово, тому що кожен тиждень у нас десятки мільйонів гривень платяться за електроенергію, яка спускається просто в землю", – сказав Герус.


Зазначається, що проблема загострилася на початку березня, коли різке потепління призвело до зниження споживання світла приблизно на 2 ГВт, а безхмарна погода сприяла активному виробництву електроенергії сонячними електростанціями.

Тоді ж досі тривав опалювальний період, що означало високу базу традиційної генерації – атомної, теплової, гідроелектростанцій.

Згідно з "зеленим тарифом" та умовами договорів (take-or-pay), держава зобов'язана платити виробникам за електроенергію, яку вони не змогли відпустити в мережу через обмеження. За період з квітня до жовтня 2024 року вартість такої оплаченої, але не спожитої електроенергії сягнула 954 млн грн.

Герус прогнозує, що у 2025 році ситуація тільки погіршиться.

Він вважає, що цінова політика держави створює неправильні стимули для інвесторів, які продовжують будувати сонячні електростанції, а не інвестують в інші типи генерації або в системи зберігання енергії."

А ще є дво та тризонний тариф, які стимулюють споживання вночі... :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5507
З нами з: 09.02.09
Подякував: 672 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Наразі народжують третього неповнолітнього, або кому вже "останній" шанс по віку, або випадково і не хочуть робити аборт.

зараз порівняно багато молодих сімей (хто має двох дітей), народжують третю дитину - це такий собі квиток до нормального життя, як в Україні так і можливість для виїзду.
Краще бути багатодітною родиною, ніж залишитись вдовою з двома дітьми і виживати до старості.
  _Mykola_ написав:у жінок включаються таки мізки не вагітніти.

а ті в кого взагалі нема дітей або тільки одна дитина, дійсно часто відкладають вагітність в довгий ящик, через перспективу овдовіти та загальносуспільні негаразди через війну
Востаннє редагувалось Letusrock в Пон 31 бер, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:53

  Letusrock написав:
  _Mykola_ написав:Наразі народжують третього неповнолітнього, або кому вже "останній" шанс по віку, або випадково і не хочуть робити аборт.

зараз порівняно багато молодих сімей (хто має двох дітей), народжують третю дитину - це такий собі квиток до нормального життя, як в Україні так і можливість для виїзду.
Краще бути багатодітною родиною, ні залишитись вдовою з двома дітьми і виживати до старості.
...

Вот это уточнение -- оно меняет картинку на противоположную :)
При этом: с тройней -- багато молодих сімей быстренько из страны эвакуируется -- во избежание...
_hunter
 
Повідомлень: 9463
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 10:59

  _hunter написав:
  Letusrock написав:
  _Mykola_ написав:Наразі народжують третього неповнолітнього, або кому вже "останній" шанс по віку, або випадково і не хочуть робити аборт.

зараз порівняно багато молодих сімей (хто має двох дітей), народжують третю дитину - це такий собі квиток до нормального життя, як в Україні так і можливість для виїзду.
Краще бути багатодітною родиною, ні залишитись вдовою з двома дітьми і виживати до старості.
...

Вот это уточнение -- оно меняет картинку на противоположную :)
При этом: с тройней -- багато молодих сімей быстренько из страны эвакуируется -- во избежание...

Так, з одної сторони мотивація народити третю трохи покращує статистику, але по факту з +1 робить -3, якщо сімя евакуюється подалі від цієї незламності
Letusrock
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Але якщо добре памятаю пару місяців тому на гілці парочка неадекватів на повному серйозі обговорювала тему "населення України 10 млн - переваги та перспективи".
Як казав найуспішніший "чим менше тим краще"(с)
1 Цитату в студію
Чим менше тим краще...
2 Я ж наведу оригінальну
Поки густина населення буде знаходитись в межах 25 осіб /км2-100 осіб/км2 ( зараз 65 осіб /км2) - доти критичних проблем не буде

Отже є різниця між тим що мені приписує брехунець з закарпатського котла і тим що я казав?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25958
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:11

  Letusrock написав:
  _hunter написав:
  Letusrock написав:зараз порівняно багато молодих сімей (хто має двох дітей), народжують третю дитину - це такий собі квиток до нормального життя, як в Україні так і можливість для виїзду.
Краще бути багатодітною родиною, ні залишитись вдовою з двома дітьми і виживати до старості.
...

Вот это уточнение -- оно меняет картинку на противоположную :)
При этом: с тройней -- багато молодих сімей быстренько из страны эвакуируется -- во избежание...

Так, з одної сторони мотивація народити третю трохи покращує статистику, але по факту з +1 робить -3, якщо сімя евакуюється подалі від цієї незламності

к тому же: что бы родить третью - сначала "где-то" нужно взять вторую ;)
_hunter
 
Повідомлень: 9463
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:14

budivelnik
Населення Канади.
Населення Канади
Чисельність 35,1 млн осіб
Густота 4,0 особи/км²
-------
где канада а где мы
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1631
З нами з: 20.01.09
Подякував: 58 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:17

  _hunter написав:
  Letusrock написав:
  _hunter написав:Вот это уточнение -- оно меняет картинку на противоположную :)
При этом: с тройней -- багато молодих сімей быстренько из страны эвакуируется -- во избежание...

Так, з одної сторони мотивація народити третю трохи покращує статистику, але по факту з +1 робить -3, якщо сімя евакуюється подалі від цієї незламності

к тому же: что бы родить третью - сначала "где-то" нужно взять вторую ;)

Тому у кого немає, чи одна - відкладають. :roll:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5507
З нами з: 09.02.09
Подякував: 672 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:18

  konstantin kirovograd написав:budivelnik
Населення Канади.
Населення Канади
Чисельність 35,1 млн осіб
Густота 4,0 особи/км²
-------
где канада а где мы

Новий плановий орієнтир з 65 -> 4, ще пахать і пахать... :mrgreen:
_Mykola_
 
Повідомлень: 5507
З нами з: 09.02.09
Подякував: 672 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 11:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Так, з одної сторони мотивація народити третю трохи покращує статистику, але по факту з +1 робить -3, якщо сімя евакуюється подалі від цієї незламності
Тільки ті , хто спить і бачить як за нього хтось працює - переживає про демографію.
Ситуація ж прямо протилежна
1 Якщо БІЛЬША кількість населення створила житло/інфраструктуру/робочі місця - то меншій кількості населення треба виділяти меншу кількість ресурсів для покращення СВОГО життя, бо їм не треба ЗБІЛЬШУВАТИ обєми вкладень в інфраструктуру.
Будувати з нуля - і підтримувати поступово виводячи з експлуатації найбільш зношені бо не потрібні такі обєми -дешевше
2 Гляньте на Швецію
Там вже давно йде зменшення популяції Шведів і вони виживають виключно за рахунок міграції в Швецію....
Але не тотальної міграції, а піпеточної....
3 Гляньте на Китай
За останні роки населення Китаю - зменшується... але при цьому найбільше безробіття серед молоді(22% , останні данні після чого держстат китаю закрив інформацію)
Тобто
Навіть на світовій фабриці - не потрібна така кількість працівників.

Тому ще раз
Доти доки Україна не опустить кількість населення нижче 15 млн ( при умові що це буде йти еволюціно, на протязі наприклад 50-100 років ) або не підніме кількість населення вище 60 млн - доти критичних проблем на цих територіях - не буде....

А всі оповідання-заплатіть і я народжу, або втечу, або ще щось - ніякого відношення до демографії не мають.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25958
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1343113432134331343413435>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 91894
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 266977
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 916951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.