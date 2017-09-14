Banderlog написав:

_Mykola_ написав:

Еспорт айті послуг це чи не єдина галузь яка не гробить і не виснажує будь-які ресурси держави, на противагу аграрці чи металургії. Еспорт айті послуг це чи не єдина галузь яка не гробить і не виснажує будь-які ресурси держави, на противагу аграрці чи металургії.

Поки до IT в держави руки не доходять є галузі і більш цікаві."Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Андрій Герус ("Слуга народу") заявив під час засідання Комітету 19 березня, передає liga.net.За його словами, в Україні активно будують сонячні електростанції, які виробляють енергію переважно вдень. Це призводить до нерівномірності постачання протягом доби: вранці та ввечері її не вистачає, що призводить до обмежень для споживачів, особливо промислових, а в обідні години – забагато, що змушує вводити обмеження генерації."Максимально нездорова ситуація і максимально неефективна фінансово, тому що кожен тиждень у нас десятки мільйонів гривень платяться за електроенергію, яка спускається просто в землю", – сказав Герус.Зазначається, що проблема загострилася на початку березня, коли різке потепління призвело до зниження споживання світла приблизно на 2 ГВт, а безхмарна погода сприяла активному виробництву електроенергії сонячними електростанціями.Тоді ж досі тривав опалювальний період, що означало високу базу традиційної генерації – атомної, теплової, гідроелектростанцій.Згідно з "зеленим тарифом" та умовами договорів (take-or-pay), держава зобов'язана платити виробникам за електроенергію, яку вони не змогли відпустити в мережу через обмеження. За період з квітня до жовтня 2024 року вартість такої оплаченої, але не спожитої електроенергії сягнула 954 млн грн.Герус прогнозує, що у 2025 році ситуація тільки погіршиться.Він вважає, щодля інвесторів, які продовжують будувати сонячні електростанції, а не інвестують в інші типи генерації або в системи зберігання енергії."