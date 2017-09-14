|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 31 бер, 2025 10:46
Banderlog написав:
_Mykola_ написав:
Еспорт айті послуг це чи не єдина галузь яка не гробить і не виснажує будь-які ресурси держави, на противагу аграрці чи металургії.
Поки до IT в держави руки не доходять є галузі і більш цікаві.
"Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ, народний депутат Андрій Герус ("Слуга народу") заявив під час засідання Комітету 19 березня, передає liga.net.
За його словами, в Україні активно будують сонячні електростанції, які виробляють енергію переважно вдень. Це призводить до нерівномірності постачання протягом доби: вранці та ввечері її не вистачає, що призводить до обмежень для споживачів, особливо промислових, а в обідні години – забагато, що змушує вводити обмеження генерації.
"Максимально нездорова ситуація і максимально неефективна фінансово, тому що кожен тиждень у нас десятки мільйонів гривень платяться за електроенергію, яка спускається просто в землю", – сказав Герус.
Зазначається, що проблема загострилася на початку березня, коли різке потепління призвело до зниження споживання світла приблизно на 2 ГВт, а безхмарна погода сприяла активному виробництву електроенергії сонячними електростанціями.
Тоді ж досі тривав опалювальний період, що означало високу базу традиційної генерації – атомної, теплової, гідроелектростанцій.
Згідно з "зеленим тарифом" та умовами договорів (take-or-pay), держава зобов'язана платити виробникам за електроенергію, яку вони не змогли відпустити в мережу через обмеження. За період з квітня до жовтня 2024 року вартість такої оплаченої, але не спожитої електроенергії сягнула 954 млн грн.
Герус прогнозує, що у 2025 році ситуація тільки погіршиться.
Він вважає, що цінова політика держави створює неправильні стимули
для інвесторів, які продовжують будувати сонячні електростанції, а не інвестують в інші типи генерації або в системи зберігання енергії."
А ще є дво та тризонний тариф, які стимулюють споживання вночі...
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5507
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 672 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 31 бер, 2025 10:46
_Mykola_ написав:
Наразі народжують третього неповнолітнього, або кому вже "останній" шанс по віку, або випадково і не хочуть робити аборт.
зараз порівняно багато молодих сімей (хто має двох дітей), народжують третю дитину - це такий собі квиток до нормального життя, як в Україні так і можливість для виїзду.
Краще бути багатодітною родиною, ніж залишитись вдовою з двома дітьми і виживати до старості.
_Mykola_ написав:
у жінок включаються таки мізки не вагітніти.
а ті в кого взагалі нема дітей або тільки одна дитина, дійсно часто відкладають вагітність в довгий ящик, через перспективу овдовіти та загальносуспільні негаразди через війну
Востаннє редагувалось Letusrock
в Пон 31 бер, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2205
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 31 бер, 2025 10:53
Letusrock написав: _Mykola_ написав:
Наразі народжують третього неповнолітнього, або кому вже "останній" шанс по віку, або випадково і не хочуть робити аборт.
зараз порівняно багато молодих сімей (хто має двох дітей
), народжують третю дитину - це такий собі квиток до нормального життя, як в Україні так і можливість для виїзду.
Краще бути багатодітною родиною, ні залишитись вдовою з двома дітьми і виживати до старості.
...
Вот это уточнение -- оно меняет картинку на противоположную
При этом: с тройней -- багато молодих сімей быстренько из страны эвакуируется -- во избежание...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9463
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 31 бер, 2025 10:59
_hunter написав: Letusrock написав: _Mykola_ написав:
Наразі народжують третього неповнолітнього, або кому вже "останній" шанс по віку, або випадково і не хочуть робити аборт.
зараз порівняно багато молодих сімей (хто має двох дітей
), народжують третю дитину - це такий собі квиток до нормального життя, як в Україні так і можливість для виїзду.
Краще бути багатодітною родиною, ні залишитись вдовою з двома дітьми і виживати до старості.
...
Вот это уточнение -- оно меняет картинку на противоположную
При этом: с тройней -- багато молодих сімей быстренько из страны эвакуируется -- во избежание...
Так, з одної сторони мотивація народити третю трохи покращує статистику, але по факту з +1 робить -3, якщо сімя евакуюється подалі від цієї незламності
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2205
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:04
Letusrock написав:
Але якщо добре памятаю пару місяців тому на гілці парочка неадекватів на повному серйозі обговорювала тему "населення України 10 млн - переваги та перспективи".
Як казав найуспішніший "чим менше тим краще"(с)
1 Цитату в студіюЧим менше тим краще...
2 Я ж наведу оригінальну
Поки густина населення буде знаходитись в межах 25 осіб /км2-100 осіб/км2 ( зараз 65 осіб /км2) - доти критичних проблем не буде
Отже є різниця між тим що мені приписує брехунець з закарпатського котла і тим що я казав?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25958
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:11
Letusrock написав: _hunter написав: Letusrock написав:
зараз порівняно багато молодих сімей (хто має двох дітей
), народжують третю дитину - це такий собі квиток до нормального життя, як в Україні так і можливість для виїзду.
Краще бути багатодітною родиною, ні залишитись вдовою з двома дітьми і виживати до старості.
...
Вот это уточнение -- оно меняет картинку на противоположную
При этом: с тройней -- багато молодих сімей быстренько из страны эвакуируется -- во избежание...
Так, з одної сторони мотивація народити третю трохи покращує статистику, але по факту з +1 робить -3, якщо сімя евакуюється подалі від цієї незламності
к тому же: что бы родить третью - сначала "где-то" нужно взять вторую
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9463
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:14
budivelnik
Населення Канади.
Населення Канади
Чисельність 35,1 млн осіб
Густота 4,0 особи/км²
-------
где канада а где мы
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1631
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 256 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:17
_hunter написав: Letusrock написав: _hunter написав:
Вот это уточнение -- оно меняет картинку на противоположную
При этом: с тройней -- багато молодих сімей быстренько из страны эвакуируется -- во избежание...
Так, з одної сторони мотивація народити третю трохи покращує статистику, але по факту з +1 робить -3, якщо сімя евакуюється подалі від цієї незламності
к тому же: что бы родить третью - сначала "где-то" нужно взять вторую
Тому у кого немає, чи одна - відкладають.
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5507
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 672 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:18
konstantin kirovograd написав:budivelnik
Населення Канади.
Населення Канади
Чисельність 35,1 млн осіб
Густота 4,0 особи/км²
-------
где канада а где мы
Новий плановий орієнтир з 65 -> 4, ще пахать і пахать...
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5507
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 672 раз.
- Подякували: 708 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:19
Letusrock написав:
Так, з одної сторони мотивація народити третю трохи покращує статистику, але по факту з +1 робить -3, якщо сімя евакуюється подалі від цієї незламності
Тільки ті , хто спить і бачить як за нього хтось працює - переживає про демографію.
Ситуація ж прямо протилежна
1 Якщо БІЛЬША кількість населення створила житло/інфраструктуру/робочі місця - то меншій кількості населення треба виділяти меншу кількість ресурсів для покращення СВОГО життя, бо їм не треба ЗБІЛЬШУВАТИ обєми вкладень в інфраструктуру.
Будувати з нуля - і підтримувати поступово виводячи з експлуатації найбільш зношені бо не потрібні такі обєми -дешевше
2 Гляньте на Швецію
Там вже давно йде зменшення популяції Шведів і вони виживають виключно за рахунок міграції в Швецію....
Але не тотальної міграції, а піпеточної....
3 Гляньте на Китай
За останні роки населення Китаю - зменшується... але при цьому найбільше безробіття серед молоді(22% , останні данні після чого держстат китаю закрив інформацію)
Тобто
Навіть на світовій фабриці - не потрібна така кількість працівників.
Тому ще раз
Доти доки Україна не опустить кількість населення нижче 15 млн ( при умові що це буде йти еволюціно, на протязі наприклад 50-100 років ) або не підніме кількість населення вище 60 млн - доти критичних проблем на цих територіях - не буде....
А всі оповідання-заплатіть і я народжу, або втечу, або ще щось - ніякого відношення до демографії не мають.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25958
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|91894
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|266977
|
|
|6076
|916951
|
|