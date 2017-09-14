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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:23
konstantin kirovograd написав:
где канада а где мы
отож
budivelnik написав:
Поки густина населення буде знаходитись в межах 25 осіб /км2-100 осіб/км2 ( зараз 65 осіб /км2) - доти критичних проблем не буде
що таке критичні проблеми? А якщо густина впаде до 30 осіб на 100км2, але з цих 30 осіб:
2 працездатних цивільних
2 військові/силовики
2 з обовязкової інфраструктури (бюджетники, пожежники)
5 дітей
8 песіонерів
5 інвалідів без рук/ніг
6 маргіналів
Це для прикладу чому для Канади і 4,0 особи/км² добре, а для нас і 50 осіб/км² може бути вкрай погано.
Першопричина - подальше продовження війни буде тільки погіршувати "якісний склад" цього самого населення. Якщо ви звісно не збираєтесь закрити виїзд дітям та відправити на розміновування всіх пенсіонерів та інвалідів
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:23
_Mykola_ написав: konstantin kirovograd написав:budivelnik
Населення Канади.
Населення Канади
Чисельність 35,1 млн осіб
Густота 4,0 особи/км²
-------
где канада а где мы
Новий плановий орієнтир з 65 -> 4, ще пахать і пахать...
От навіщо йорнічати?
Ви це читали
2 Я ж наведу оригінальну
Поки густина населення буде знаходитись в межах 25 осіб /км2-100 осіб/км2 ( зараз 65 осіб /км2) - доти критичних проблем не буде
І скажу страшну річ для всьопропалістів по демографії....
Ніхто з них(сьогодні тут присутніх) не доживе до ситуації коли в Україні буде менше 20-25млн населення.
При цьому нагадаю
В російській імперії при перепесу населення імперії
Українці - 81 млн осіб - це десь 1900+/-
в сталінській 1940 - 45 млн осіб
в сталінській повоєнній - 30 млн осіб
брежнєвській - 51млн осіб
Як бачите, падіння були і ріст був....
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:28
Letusrock написав:
що таке критичні проблеми? А якщо густина впаде до 30 осіб на 100км2, але з цих 30 осіб:
2 працездатних цивільних
2 військові/силовики
2 з обовязкової інфраструктури (бюджетники, пожежники)
5 дітей
8 песіонерів
5 інвалідів без рук/ніг
6 маргіналів
Це неможливо....
По тій простій причині , що навіть при народженні 100 000 і смерті 400 000 щоб впасти на 22 млн ( з 40 до 18)- треба 70 років....
І за 70 років структура як Державних так і не державних організацій буде змінюватись поступово
Тобто інвалідів сьогоднішньої війни буде практично НУЛЬ через 30 років....
А раз так то структура буде наступна на 30 осіб
7 дітей
12 працездатних
11 пенсіонерів
тобто +/- буде така сама як і зараз
Більш проблемно це наступних 10 років, коли кількість інвалідів буде +1 млн осіб
+ виплата пенсій загинувшим і інвалідам - 10% ВВП
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Додано: Пон 31 бер, 2025 11:52
Shaman написав: andrijk777 написав:
"домовлятися на якихось умовах" - на яких
умовах? Умови України(Зеленського) міняються. В 2022 були одні умови, в 2023 інші, в 2025 ще інші. Умови міняються в залежності від ситуації на полі бою. Це нормально, але цей варіант означає продовження війни.
ще раз повторюю питання - що ти пропонуєш окрім "вічної війни"?
чукча не читач?
ще раз відповім:
- припинення війни по поточній лінії. бажано з гарантіями, але можливий варіант, що й без. варіант з гарантіями можливий навіть без згоди путіна, але це треба, щоб хтось have balls
чукча не читач?
ще раз відповім:
-Який зміст з цих твоїх
(ці умови не озвучені владою) умов якщо інша сторона їх не приймає? Якщо ти висуваєш нереальні вимоги то це означає тільки одне - продовження конфлікту.
Якби ще умови не змінювались з часом, то ще ладно - ми могли б "чекати" що у випадку покращення на полі бою РФ прийме умови. Але у випадку покращення наші умови очевидно також зміняться(так як вони змінюються щороку) і відповідно РФ знову їх не прийматиме.
Ось такий замкнений круг.
Тому в будь-якому випадку - продовження конфлікту.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:01
budivelnik написав: _Mykola_ написав: konstantin kirovograd написав:budivelnik
Населення Канади.
Населення Канади
Чисельність 35,1 млн осіб
Густота 4,0 особи/км²
-------
где канада а где мы
Новий плановий орієнтир з 65 -> 4, ще пахать і пахать...
От навіщо йорнічати?
Ви це читали
2 Я ж наведу оригінальну
Поки густина населення буде знаходитись в межах 25 осіб /км2-100 осіб/км2 ( зараз 65 осіб /км2) - доти критичних проблем не буде
І скажу страшну річ для всьопропалістів по демографії....
Ніхто з них(сьогодні тут присутніх) не доживе до ситуації коли в Україні буде менше 20-25млн населення.
При цьому нагадаю
В російській імперії при перепесу населення імперії
Українці - 81 млн осіб - це десь 1900+/-
в сталінській 1940 - 45 млн осіб
в сталінській повоєнній - 30 млн осіб
брежнєвській - 51млн осібЯк бачите, падіння були і ріст був
....
Детей в семье тогда сколько было? -- не по стране -- по миру. И сейчас сколько? -- за счет чего рост планируется? -- чисто за счет оптимизма?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:03
budivelnik написав: Letusrock написав:
що таке критичні проблеми? А якщо густина впаде до 30 осіб на 100км2, але з цих 30 осіб:
2 працездатних цивільних
2 військові/силовики
2 з обовязкової інфраструктури (бюджетники, пожежники)
5 дітей
8 песіонерів
5 інвалідів без рук/ніг
6 маргіналів
Це неможливо....
По тій простій причині , що навіть при народженні 100 000 і смерті 400 000 щоб впасти на 22 млн ( з 40 до 18)- треба 70 років....
...
А если еще эвакуацию где-то на 3 ляма в год всетаки посчитать?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:26
Letusrock написав: _Mykola_ написав:
Дякую за уточнення.
Тоді ситуація взагалі катастрофічна.
це в середньому 100тис, в такому темпі і цифра 6-7 млн населення майбутнього вже не здається фантастичною.
Але якщо добре памятаю пару місяців тому на гілці парочка неадекватів на повному серйозі обговорювала тему "населення України 10 млн - переваги та перспективи".
Як казав найуспішніший "чим менше тим краще"(с)
Цифра 570 це брєд.
В 2024 році народилось 176 679 людей. Враховуючи прогнозовану тривалість життя 75,4 роки(звідки така велика? я хз) обраховуємо прогнозовану кількість населення 176679 * 75,4 = 13,3 мільйони
- це є прогнозована кількість населення.
Ми отримаємо таку кількість населення десь через 40-50 років, якщо ситуація не погіршиться
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:34
budivelnik написав:
[
По тій простій причині , що навіть при народженні 100 000 і смерті 400 000 щоб впасти на 22 млн ( з 40 до 18)- треба 70 років....
...
А раз так то структура буде наступна на 30 осіб
7 дітей
12 працездатних
11 пенсіонерів
1. Відразу ж помилка, 40 млн у нас немає, якщо є 30 то є дуже добре і процес виїзду молоді триває...
падіння 22 чи 12, вже маємо 40 років, додаємо сюди еміграцію і 25-50% зменшення народжуваності + ріст смертності, запросто вийдемо на 15-20 років, що дасть кумулятивний ефект розвалу системи соціального забезпечення.
Якщо буде
3 дітей, 7 працездатних і 20 пенсіонерів + інвалідів, то як змінюється Ваша стратегія?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:37
budivelnik написав:
А всі оповідання-заплатіть і я народжу, або втечу, або ще щось - ніякого відношення до демографії не мають.
Ну як доросла людина може писати такий відвертий брєд?
Якщо не народить або втече - то це має пряме відношення до демографії, а саме погіршує демографію.
Заплатити - ніхто не заплатить, це усім очевидно. Навіть розвинені країни не платять за народження дитини, що там за Україну говорити.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:52
andrijk777 написав: budivelnik написав:
Навіть розвинені країни не платять за народження дитини, що там за Україну говорити.
брехня, в штатах платять по 1к$/рік до 18років за дитину у вигляді податкового кредиту. тому афро-американки/латіноски(мамазіти) народжують пачками і не працюють взагалі
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