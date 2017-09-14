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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 31 бер, 2025 13:03
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в штатах платять 1к$ в рік за дитину до 18 років у вигляді податкового кредита(tax credit)
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Додано: Пон 31 бер, 2025 13:28
_Mykola_ написав: Ой+ написав: _Mykola_ написав:
Про прогноз щодо народжуваності у 2027 році, в 570 тис дітей, проти 880 тис минулого року, і коєфіцієнт з 0,9 до 0,7 на жінку також, напевно, вже чули?
Якби ж то народжуваності.
Дякую за уточнення.
Тоді ситуація взагалі катастрофічна.
Хоча розумію чому так.
Наразі народжують третього неповнолітнього, або кому вже "останній" шанс по віку, або випадково і не хочуть робити аборт.
Народжувати коли чоловік раптово зникне з сім'ї назавжди, з непередбачуваним майбутнім, то безумство, і, у жінок включаються таки мізки не вагітніти.
Ще такого рочків 5, і...
В Пд.Кореї чинник "непердбачуване майбутнє" не спрацьовує. Основна причина, скоріш за все інша. І це не тільки в Україні, а і у всьому так званому "золотом мільярді", особливо в колишньому соц.таборі. Китай туди ж.
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Додано: Пон 31 бер, 2025 13:32
Letusrock написав: _Mykola_ написав:
Дякую за уточнення.
Тоді ситуація взагалі катастрофічна.
це в середньому 100тис, в такому темпі і цифра 6-7 млн населення майбутнього вже не здається фантастичною.
Але якщо добре памятаю пару місяців тому на гілці парочка неадекватів на повному серйозі обговорювала тему "населення України 10 млн - переваги та перспективи".
Як казав найуспішніший "чим менше тим краще"(с)
Тема демографії дещо перебільшена.
Чомусь пишучи про кількість, забувають про якість.
Напр, що краще:
10 млн українців + 40 млн малоросів,
чи
10 млн українців + 0 млн. малоросів?
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Додано: Пон 31 бер, 2025 13:35
budivelnik написав:
Тому ще раз
Доти доки Україна не опустить кількість населення нижче 15 млн ( при умові що це буде йти еволюціно, на протязі наприклад 50-100 років ) або не підніме кількість населення вище 60 млн - доти критичних проблем на цих територіях - не буде....
але один ньюанс: під боком "недружня" РФ, в якої 140 млн. населення, а не 14 млн.
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