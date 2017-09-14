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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13432134331343413435
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 13:03

andrijk777
в штатах платять 1к$ в рік за дитину до 18 років у вигляді податкового кредита(tax credit)
indy
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 13:28

  _Mykola_ написав:
  Ой+ написав:
  _Mykola_ написав:Про прогноз щодо народжуваності у 2027 році, в 570 тис дітей, проти 880 тис минулого року, і коєфіцієнт з 0,9 до 0,7 на жінку також, напевно, вже чули?

Якби ж то народжуваності.
«За прогнозами, в 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тисяч. Такої катастрофи в нас ніколи не було»: заступниця міністра освіти і науки
Источник: https://fact-news.com.ua/za-prohnozamy- ... ty-i-nauky

Дякую за уточнення.
Тоді ситуація взагалі катастрофічна. :twisted:
Хоча розумію чому так.
Наразі народжують третього неповнолітнього, або кому вже "останній" шанс по віку, або випадково і не хочуть робити аборт.
Народжувати коли чоловік раптово зникне з сім'ї назавжди, з непередбачуваним майбутнім, то безумство, і, у жінок включаються таки мізки не вагітніти. :|
Ще такого рочків 5, і... :evil:

В Пд.Кореї чинник "непердбачуване майбутнє" не спрацьовує. Основна причина, скоріш за все інша. І це не тільки в Україні, а і у всьому так званому "золотом мільярді", особливо в колишньому соц.таборі. Китай туди ж.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 13:32

  Letusrock написав:
  _Mykola_ написав:
  Ой+ написав: Якби ж то народжуваності.
«За прогнозами, в 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тисяч. Такої катастрофи в нас ніколи не було»: заступниця міністра освіти і науки
Источник: https://fact-news.com.ua/za-prohnozamy-v-2027-rotsi-ditey-u-vitsi-1-6-rokiv-v-ukraini-bude-570-tysyach-takoi-katastrofy-v-nas-nikoly-ne-bulo-zastupnytsya-ministra-osvity-i-nauky

Дякую за уточнення.
Тоді ситуація взагалі катастрофічна. :twisted:

це в середньому 100тис, в такому темпі і цифра 6-7 млн населення майбутнього вже не здається фантастичною.
Але якщо добре памятаю пару місяців тому на гілці парочка неадекватів на повному серйозі обговорювала тему "населення України 10 млн - переваги та перспективи".
Як казав найуспішніший "чим менше тим краще"(с)

Тема демографії дещо перебільшена.
Чомусь пишучи про кількість, забувають про якість.
Напр, що краще:
10 млн українців + 40 млн малоросів,
чи
10 млн українців + 0 млн. малоросів?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 13:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тому ще раз
Доти доки Україна не опустить кількість населення нижче 15 млн ( при умові що це буде йти еволюціно, на протязі наприклад 50-100 років ) або не підніме кількість населення вище 60 млн - доти критичних проблем на цих територіях - не буде....

але один ньюанс: під боком "недружня" РФ, в якої 140 млн. населення, а не 14 млн.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 14:00

  indy написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Навіть розвинені країни не платять за народження дитини, що там за Україну говорити.

брехня, в штатах платять по 1к$/рік до 18років за дитину у вигляді податкового кредиту. тому афро-американки/латіноски(мамазіти) народжують пачками і не працюють взагалі
andrijk777
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