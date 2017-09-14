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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 134351343613437134381343913440>
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 18:08

Може, час вже ментів на фронт відправляти? На Троєщині зранку дивишся - повно їх, все чорне від них! Навіщо їх стільки? Війна ж не на Троєщині, а на Донеччині, на Запоріжжі, на Луганщині... А вони повністю здорові і придатні, проходили підготовку, поводження зі зброєю, давали присягу... А якщо ще й декриміналізувати кришувальні статті типу порнографії та проституції з наркоманією, звідництвом та місцями розпусти, це розвантажить їх майже вдвічі! А ще є муніципальна охорона, кого і від кого вона їздить весь час охороняє? Купа інших силовиків, майже 200 000 відставників від 43 до 60 років, офіцери, які часто сидять і чекають посади за ВОСом, а могли б воювати, як усі, мерчендайзер же не каже, хочу бути в армії тільки мерчендайзером і хоч ти трісни, якщо там такі не потрібні! Хто закінчив військові навчальні заклади..
От із кого треба розпочинати мобілізацію!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:Може, час вже ментів на фронт відправляти?

А владу хто захистить від народу в разі чого?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 18:47

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 18:53

  hxbbgaf написав:Може, час вже ментів на фронт відправляти? На Троєщині зранку дивишся - повно їх, все чорне від них! Навіщо їх стільки? Війна ж не на Троєщині, а на Донеччині, на Запоріжжі, на Луганщині... А вони повністю здорові і придатні,

Може, відправляйте. тільки вони не хотять так само як ви. :lol: який механізм відправки? Підете в бусифікатори мєнтів?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 18:59

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:"Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.

Когда я писал о подобных проблемах на заре ажиотажа вокруг возобновляемой энергии, от меня отмахнулись как от закоренелого консерватора. Теперь об этом официально заговорили постфактум.
Скоро всплывут и проблемы электромобилей.

Не все то золото, что блестит.


які проблеми з електромобилем, якщо приватний будинок і своя розетка?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:01

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Може, час вже ментів на фронт відправляти? На Троєщині зранку дивишся - повно їх, все чорне від них! Навіщо їх стільки? Війна ж не на Троєщині, а на Донеччині, на Запоріжжі, на Луганщині... А вони повністю здорові і придатні,

Може, відправляйте. тільки вони не хотять так само як ви. :lol: який механізм відправки? Підете в бусифікатори мєнтів?


Спочатку пройшовши БЗВП, тобто ставши солдатом.
Але потім ... раптом опинившись не в місті бусифікатором, а помічником гранатометника в окопі.
До речі, там вже на власні очі побачить-зустріне мобілізованого воєнпенса на посаді, яка абсолютно не відповідає його ВОСу. Тобто його командиром взводу, роти в піхоті буде якийсь мобілізований авіатехнік запасу.

І всі питання-заблуждєнія миттєво зникнуть. Навіть без прийняття пігулок.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 31 бер, 2025 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:02

США не домагатимуться відновлення суверенітету України

хто б сумнівався

Російський диктатор Володимир Путін отримав від президента США Дональда Трампа величезні поступки, які не можна порівняти з тим, що отримав Київ. Ба більше, Вашингтон уже визнав, що не домагатиметься повного відновлення суверенітету України, заявив ветеран американської політики, радник президента США з національної безпеки за часів першої каденції Трампа Джон Болтон в ефірі Sky News.

"Я думаю, Путін уже отримав від Трампа величезні поступки. Ми визнали, що США не будуть домагатися повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, ніякого членства в НАТО, ніяких гарантій безпеки НАТО, по суті, ніяких гарантій безпеки США", - сказав він.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:04

Дональд Трамп читає звіти фонду Орбана Херітаж і на базі цього приймає рішення, а робить дивні заяви

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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:09

військові адвокати-злочинна організація, яка працює на корис



єдину церкву і єдину літургію (колишній нардеп утікач Дмитрук виступає по відеоконференції з Лондона у Москві

Бандерлог, ти досі пьєш московській кагор і есиш просфорки ?
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 31 бер, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:15

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:просто не у всіх батьків є фінансові можливості.

є ще варіант крім навчання піти на роботу, якщо є за кордоном родичі що зможуть підтримати організаційно перші місяці.
В сільских класах взагалі типова картина що 11-й клас доучуються 2-3 хлопців (решта вже у рідні закордоном) і 10-15 дівчат.
Слідкую за одним дальнім родичом, йому 19 буде. За півтора роки вже обїздив біля 10 країн ЄС, всю зарплату спускає на поїздки. Поїхав у 17,5 років сам до дяді в Чехію, батька нема (помер раніше від інфаркту). Які він мав перспективи вдома, питання риторичне

а ти чого досі не там? оці байки тримайте мене семеро. закінчиться війна, відкриють кордони - а то все одно будеш на форумі на щось жалітися в Україні. хотів би, давно поїхав...

чому угорці в Україні, а не в Угорщині? добре там, де нас немає...
Shaman
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  #<1 ... 134351343613437134381343913440>
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