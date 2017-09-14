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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1343613437134381343913440>
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:відкрили секрет Полішинеля - коли країна воює з сильним противником, це завжди погано, й для країни, й для населення - й економіка, й демографія. але не забувайте - коли країна програє окупанту стає ще гірше - чомусь про це ви не кажете.

Не правда. В 90% війн простим людям стає жити краще після закінчення війни, навіть програної.




Пришли "освободители". Пабедили, асвабадили ...

Освободили от нормального жилья, от отопления, от электричества
До войны было и отопление, и электричество, и жили нормально люди

Простым людям стало лучше жить ?
НЕТ
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 31 бер, 2025 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:в Україні демографіччна піраміда одна з найгірших в світі.

Як каже академічка:
Елла Лібанова.. наголосила, що так звана статево-вікова піраміда населення в Україні перетворилася ромб.
загалом на підконтрольних Україні територіях проживає близько 29 мільйонів людей. Плюс-мінус один мільйон, каже демограф Олександр Гладун.
https://www.unian.ua/society/skilki-nas ... 12414.html

  andrijk777 написав:Враховуючи прогнозовану тривалість життя 75,4 роки(звідки така велика? я хз) обраховуємо прогнозовану кількість населення 176679 * 75,4 = 13,3 мільйони - це є прогнозована кількість населення.

Зовсім не 75,4, а 64:
через збройну агресію Російської Федерації, яка спричинила численні смерті військових та цивільного населення, включно з дітьми; в результаті середня очікувана тривалість життя скоротилась з 66,4 року (чоловіки) із 76,2 року (жінки) у 2020 році до 57,3 і 70,9 відповідно у 2023-му (експертна оцінка) https://www.msp.gov.ua/projects/870/
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:28

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:батьки цих дітей" производят несколько больше, чем идёт на учёбу детей. При их выезде всё это теряется.
Звичайно що більше, адже батьки також не святим духом харчуються.

Тому пропоную забути ті величини які створюються людиною...
І обговорювати тільки різницю яку отримує Держава...
Тоді вийде дивна картина....
На людину в рік Держава витрачає все що збирає з інших людей.
Неверно.
Если бы так было, то за счёт чего строилась бы инфраструктура, содержалась армия, закупалось бы оружие для армии.
За счёт чего вообще развивалось общество, если бы всё что произвели, то и потратили?
До сих пор жили бы в каменном веке.

При ваших расчётах тогда не стоит говорить о колоссальных успехах независимой Украины в обеспечении населения жильём, а нужно сказать спасибо высоким темпам строительства жилья в советские времена.
Треба мати клепку в голові щоб зрозуміти що я пишу...
Пишу наступне
Якість життя через параметр забезпеченість житлом в Україні в 1,5 рази краща ніж було за совка.
Те що одним з факторів є зменшення населення-це не страшно.
Якщо якість життя людини- покращується за рахунок зменшення кількості населення-то може не треба рвати кишки за збільшення?
Чи в крайньому випадку лити крокодилячі сльози ?
Не треба.
Но если кто-то что-то построил/создал, а потом ушёл и оставил всё это вам, то не стоит ставить это себе в заслугу и хвастать ростом уровня жизни.

Вы не ответили, сумели бы мы набрать сегодняшнюю армию, если бы перед войной было не 40 млн., а 20 млн. И во что это вылилось бы на фронте.
якщо дивитись совковими критеріями..
Людина живе для того щоб вмерти за вождя...
то ви праві
краще в гулазі але 50 млн
а якщо Держава для людей- то пофіг кількість-головне якість.
А при чём тут Гулаг и "вмерти за вождя"?
Я спрашивал о том, что было бы сегодня (а не в "Гулаге"), если бы перед войной было не 40 млн., а 20 млн. И если бы у нас просто не хватило людей, чтобы создать армию, способную противостоять агрессору, у которого население 140 млн.
Количество имеет значение. Дураку понятно, что прибалты даже все вместе (примерно 6 млн. чел.) не смогли бы оказать серьёзное сопротивление российской армии, даже если бы они все поголовно оказались героями.

5. "яка фіг різниця як для виробників так і для споживачів?" - если у вас вдвое уменьшится количество покупателей, вы это не почувствуете?
Ще раз
Людина одночасно як виробник так і споживач....
Якщо в мене впаде кількість покупців з одночасним пропорційним падінням кількості продавців- то мені від цього ні жарко/ні холодно.
Прибуткова частина зменшиться одночасно з витратною частиною
Вы уверены, что "падіння кількості продавців" не коснётся лично вас?
Или, например, "кількість продавців" уменьшится пусть на 30%, а "кількість покупців" упадёт вдвое?

P.s. И уточните, пожалуйста, откуда всё же цифра:
Українці - 81 млн осіб - це десь 1900+/-
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 31 бер, 2025 19:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:добре там, де нас немає...

одна знайома виїхала з двома дітьми (дівчата 5 і 10 років) до Канади у грудні 2023 (чоловік, 37р виїхав сам на декілька місяців раніше), він влаштувався екскаваторщиком
у провінції Альберта (Едмонтон), там життя значно краще ніж у Тюмені (але тайга, навкруги тайга), платять 5к канадських (у 2024-це було 4100 юсд), тепер вже 3400юсд(бо канадській долар посипався), житло (якщо не хостел) там дуже дороге, я не розумію на що люди розраховують

подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к
отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:34

  prodigy написав:

єдину церкву і єдину літургію (колишній нардеп утікач Дмитрук виступає по відеоконференції з Лондона у Москві

Бандерлог, ти досі пьєш московській кагор і есиш просфорки ?

Дивна журналістка.
Замість акценту на причині чому відповідні органи не притягнули порушників-кримінальників до відповідальності, розповідає про наслідки - типу ай-яяяяй, які злодії.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:41

  prodigy написав:
  Shaman написав:добре там, де нас немає...

одна знайома виїхала з двома дітьми (дівчата 5 і 10 років) до Канади у грудні 2023 (чоловік, 37р виїхав сам на декілька місяців раніше), він влаштувався екскаваторщиком
у провінції Альберта (Едмонтон), там життя значно краще ніж у Тюмені (але тайга, навкруги тайга), платять 5к канадських (у 2024-це було 4100 юсд), тепер вже 3400юсд(бо канадській долар посипався), житло (якщо не хостел) там дуже дороге, я не розумію на що люди розраховують

подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к
отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18

Тайга, $3400 і ще знімати житло ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:44

  Ой+ написав:..............
  andrijk777 написав:Враховуючи прогнозовану тривалість життя 75,4 роки(звідки така велика? я хз) обраховуємо прогнозовану кількість населення 176679 * 75,4 = 13,3 мільйони - це є прогнозована кількість населення.

Зовсім не 75,4, а 64:
через збройну агресію Російської Федерації, яка спричинила численні смерті військових та цивільного населення, включно з дітьми; в результаті середня очікувана тривалість життя скоротилась з 66,4 року (чоловіки) із 76,2 року (жінки) у 2020 році до 57,3 і 70,9 відповідно у 2023-му (експертна оцінка) https://www.msp.gov.ua/projects/870/

Эта цифра не очень отражает ситуацию.
Такое снижение произошло из-за гибели людей в результате войны в относительно молодом возрасте. На неё нельзя опираться при расчётах на будущее.
Хотя откуда цифра 75,4, которую приводит andrijk777, тоже не понимаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:51

  Ой+ написав:
  andrijk777 написав:Враховуючи прогнозовану тривалість життя 75,4 роки(звідки така велика? я хз) обраховуємо прогнозовану кількість населення 176679 * 75,4 = 13,3 мільйони - це є прогнозована кількість населення.

Зовсім не 75,4, а 64:
через збройну агресію Російської Федерації, яка спричинила численні смерті військових та цивільного населення, включно з дітьми; в результаті середня очікувана тривалість життя скоротилась з 66,4 року (чоловіки) із 76,2 року (жінки) у 2020 році до 57,3 і 70,9 відповідно у 2023-му (експертна оцінка) https://www.msp.gov.ua/projects/870/

Інтернет мені видав 75,4. Я і сам дивувався що така висока.
Якщо 64, то:
176679*64=11,3 мільйони. Можна припустити що 12-13 мільйнів тому що очевидно що під час війни смертність підвищена.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:51

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  Shaman написав:добре там, де нас немає...

одна знайома виїхала з двома дітьми (дівчата 5 і 10 років) до Канади у грудні 2023 (чоловік, 37р виїхав сам на декілька місяців раніше), він влаштувався екскаваторщиком
у провінції Альберта (Едмонтон), там життя значно краще ніж у Тюмені (але тайга, навкруги тайга), платять 5к канадських (у 2024-це було 4100 юсд), тепер вже 3400юсд(бо канадській долар посипався), житло (якщо не хостел) там дуже дороге, я не розумію на що люди розраховують

подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к
отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18

Тайга, $3400 і ще знімати житло ?

Нужно двоим работать и жить скромно-тогда за три года накопишь 50 000-70 000 долларов.А у нас тут нихера не накопишь
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:53

andrijk777
да они могут выдавать среднее что захотят - и возраст и зарплату и всякую другую хрень но на самом деле понятно что никто не знает сколько людей вообще тут живёт и будет жить через год-два.
konstantin kirovograd
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