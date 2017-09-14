Додано: Пон 31 бер, 2025 20:18

ЛАД написав: За счёт чего вообще развивалось общество, если бы всё что произвели, то и потратили?

До сих пор жили бы в каменном веке. За счёт чего вообще развивалось общество, если бы всё что произвели, то и потратили?До сих пор жили бы в каменном веке.

ЛАД написав: ЛАД написав: При ваших расчётах тогда не стоит говорить о колоссальных успехах независимой Украины в обеспечении населения жильём, а нужно сказать спасибо высоким темпам строительства жилья в советские времена. При ваших расчётах тогда не стоит говорить о колоссальных успехах независимой Украины в обеспечении населения жильём, а нужно сказать спасибо высоким темпам строительства жилья в советские времена. Треба мати клепку в голові щоб зрозуміти що я пишу...

Пишу наступне

Якість життя через параметр забезпеченість житлом в Україні в 1,5 рази краща ніж було за совка.

Те що одним з факторів є зменшення населення-це не страшно.

Якщо якість життя людини- покращується за рахунок зменшення кількості населення-то може не треба рвати кишки за збільшення?

Чи в крайньому випадку лити крокодилячі сльози ? Треба мати клепку в голові щоб зрозуміти що я пишу...Пишу наступнеЯкість життя через параметр забезпеченість житлом в Україні в 1,5 рази краща ніж було за совка.Те що одним з факторів є зменшення населення-це не страшно.Якщо якість життя людини- покращується за рахунок зменшення кількості населення-то може не треба рвати кишки за збільшення?Чи в крайньому випадку лити крокодилячі сльози ? Не треба.

Но если кто-то что-то построил/создал, а потом ушёл и оставил всё это вам, то не стоит ставить это себе в заслугу и хвастать ростом уровня жизни. Не треба.Но если кто-то что-то построил/создал, а потом ушёл и оставил всё это вам, то не стоит ставить это себе в заслугу и хвастать ростом уровня жизни.

ЛАД написав: ЛАД написав: Вы не ответили, сумели бы мы набрать сегодняшнюю армию, если бы перед войной было не 40 млн., а 20 млн. И во что это вылилось бы на фронте. Вы не ответили, сумели бы мы набрать сегодняшнюю армию, если бы перед войной было не 40 млн., а 20 млн. И во что это вылилось бы на фронте. якщо дивитись совковими критеріями..

Людина живе для того щоб вмерти за вождя...

то ви праві

краще в гулазі але 50 млн

а якщо Держава для людей- то пофіг кількість-головне якість. якщо дивитись совковими критеріями..Людина живе для того щоб вмерти за вождя...то ви правікраще в гулазі але 50 млна якщо Держава для людей- то пофіг кількість-головне якість. А при чём тут Гулаг и "вмерти за вождя"?

Я спрашивал о том, что было бы сегодня (а не в "Гулаге"), если бы перед войной было не 40 млн., а 20 млн. И если бы у нас просто не хватило людей, чтобы создать армию, способную противостоять агрессору, у которого население 140 млн.

Количество имеет значение. Дураку понятно, что прибалты даже все вместе (примерно 6 млн. чел.) не смогли бы оказать серьёзное сопротивление российской армии, даже если бы они все поголовно оказались героями. А при чём тут Гулаг и "вмерти за вождя"?Я спрашивал о том, что было бы(а не в "Гулаге"), если бы перед войной было не 40 млн., а 20 млн. И если бы у нас просто не хватило людей, чтобы создать армию, способную противостоять агрессору, у которого население 140 млн.Количество имеет значение. Дураку понятно, что прибалты даже все вместе (примерно 6 млн. чел.) не смогли бы оказать серьёзное сопротивление российской армии, даже если бы они все поголовно оказались героями.

ЛАД написав: ЛАД написав: 5. "яка фіг різниця як для виробників так і для споживачів?" - если у вас вдвое уменьшится количество покупателей, вы это не почувствуете? 5. "яка фіг різниця як для виробників так і для споживачів?" - если у вас вдвое уменьшится количество покупателей, вы это не почувствуете? Ще раз

Людина одночасно як виробник так і споживач....

Якщо в мене впаде кількість покупців з одночасним пропорційним падінням кількості продавців- то мені від цього ні жарко/ні холодно.

Прибуткова частина зменшиться одночасно з витратною частиною Ще разЛюдина одночасно як виробник так і споживач....Якщо в мене впаде кількість покупців з одночасним пропорційним падінням кількості продавців- то мені від цього ні жарко/ні холодно.Прибуткова частина зменшиться одночасно з витратною частиною Вы уверены, что "падіння кількості продавців" не коснётся лично вас?

Или, например, "кількість продавців" уменьшится пусть на 30%, а "кількість покупців" упадёт вдвое? Вы уверены, что "падіння кількості продавців" не коснётся лично вас?Или, например, "кількість продавців" уменьшится пусть на 30%, а "кількість покупців" упадёт вдвое?

ЛАД написав: P.s. И уточните, пожалуйста, откуда всё же цифра: Українці - 81 млн осіб - це десь 1900+/- P.s. И уточните, пожалуйста, откуда всё же цифра:

У 1931 році в Ленінграді було видано книгу "На вєлікой стройке". У ній наводяться дані, що у 1931 році в СРСР проживали

81 мільйон українців

та лише 77 мільйонів росіян. Але за 5 років кількість українців якимось фантастичним чином скоротилася на 55 мільйонів.

Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді...Є людинаВона заробляє 100 одиниць , з яких 30 платить Державі...З 70 тих що залишилось людина задовільняє на 50-60 поточні потреби , а 10-20 накопичує( якщо є клепка)За тих 10-20 накопичених ця ж людина купує товари тривалого використання і ще може 3-5 одиниць залишає під назвою гробові...-це зафіксувалиТепер тих 30 що отримала Держава10 Держава витрачає на навчання дітей10 витрачає на пенсію батьківі 10 в Держави залишається на капітальні вкладення...те що називається армія,міліція,інфраструктура і так далі.Але є питанняшколи/поліклініки/магазини потрібні для галочки чи для обслуговування людей?то якщо людей нема, то ці витрати нафік не потрібні, точно так само як і не потрібні витрати для навчання дітей бо дітей нема.це зрозуміло?Що таке КТО-ТО ?якщо я збудував і залишив дітям, але в моєї маи наприклад було двоє а в мене один? ( в реалі в мене четверо)...тО В ЧОМУ ПРОБЛЕМА ЩО МОЇМ ДІТЯМ НЕ ТРЕБА ВИТРАЧАТИ СИЛИ НА БУДІВНИЦТВО ЗБУДОВАНОГО?жИТЛО Ж БУДУВАЛА НЕ КОМПАРТІЯ ЧИ ГЕНСЕК совка.. ЖИТЛО БУДУВАЛИ люди і людям залишили.Отже попередники вирішивши одну проблему краще - залишили море не вирішених проблем, які будуть вирішувати нащадки...людині яка пронизана ядом совка в парадигмі якого захоплення інших це єдино вірна модель існування-важко щось пояснити.Спробуй зрозуміти наступнеСовок мав 250 млн , на нього ніхто не нападав, але він так захопився витратами на армію що загнав своє населення в жебрацтво на протязі останніх пяти років існування.тому розповідати що Україна має народжувати дітей щоб було кого посилати на смерть для боротьби з совком..це мудачизм..по такій логіці Канада повинна здатись США, адже в неї ще гірше співвідношенняа чомусь живе собі і не переймаєтьсяТому зрозумієш де затупив-добреНе зрозумієш - не дивноЯ отримую прибутки на за красиві очі -а за роботу...Тому на протязі 30-ти років праці ,в мене були періоди коли мав її багато , були коли мав менше... і мене це ніколи не хвилювало.Це у вас з дейтротредом якесь викривлене розуміння що людина хоче зжерти все...Я зараз маю роботи в рази більше ніж роблю.. і не збільшую обєми не тому що не можу, а тому що НЕ ХОЧУ.я наївся, мені БІЛЬШЕ не треба.ПСтак, якщо б доходи падали з неба, так як вважають совконастроєні індивідуми - то я не протиале моя підприємницька діяльність довела мені наступнеДля того щоб більше отримати-треба віддати час і здоровья...Останнього в мене і так малувато залишилось, і саме цей параметр є НАЙСИЛЬНІШИМ обмежувачем розвитку людиниВсі можуть зробити більшеАле зупиняються на рівні який їх влаштовуєі тільки одиниці , роблячи багато , споживають менше щоб залишити нащадкам і створити їм кращі умови життячим більше буде носіїв такого менталітету( а не совкового -а чого він.. або хай він зробить..), тим швидше буде йти розвиток.Десь бачив-де не памятаюякщо знайду в історії переглядів-викладуале не обіцяю.псзнайщовджерело так собі і стосується 1931 рокуПравда розгляд питання показує що швидше за все помилково надрукована цифра і замість 31 млн набрано 81 млн