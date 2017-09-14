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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13437134381343913440>
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 19:57

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:Тема демографії дещо перебільшена.
Чомусь пишучи про кількість, забувають про якість.
Напр, що краще:

Вже тема кібербезпеки була перебільшена.
Я нічого не маю проти якості, але в Україні демографіччна піраміда одна з найгірших в світі.
Нам треба рахувати не скільки "українців залишилось", а скільки молоді залишилось і скільки залишиться через 5-10 років.

заробітчани було від нехватки роб. рук?
Глянь на Болгарію, Румунію, Трибалтику, там без війни мінус 30% населення. І що?
Не далеко від них пішли Греція, Португалія, Іспанія.
Он будівельник платить мінзар тьотям 50+, а ті не звільняються.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:05

  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:одна знайома виїхала з двома дітьми (дівчата 5 і 10 років) до Канади у грудні 2023 (чоловік, 37р виїхав сам на декілька місяців раніше), він влаштувався екскаваторщиком
у провінції Альберта (Едмонтон), там життя значно краще ніж у Тюмені (але тайга, навкруги тайга), платять 5к канадських (у 2024-це було 4100 юсд), тепер вже 3400юсд(бо канадській долар посипався), житло (якщо не хостел) там дуже дороге, я не розумію на що люди розраховують

подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к
отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18

Тайга, $3400 і ще знімати житло ?

Нужно двоим работать и жить скромно-тогда за три года накопишь 50 000-70 000 долларов.А у нас тут нихера не накопишь

50 000 / 3 = 16 666.(6)/12 = 1388.(8)

Сомнительны твои утверждения
Пахнет от них нереальностью

Не факт, что вторая половина будет вообще работать
Не факт, что зарабатывать столько же, скорее будет меньше раза в 2

+ страховки мед., на авто, аренда жилья, на покушать

Ну накопили 50 000, если накопили, а дальше что ?
Если жильё дорогое

PS. Очень большая ошибка многих, на финансовом форуме(!!!), на минуточку, когда ЗП в западных странах примеряют на украинские расходы.
И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000

PPS. И наоборот
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:07

  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:
  prodigy написав:одна знайома виїхала з двома дітьми (дівчата 5 і 10 років) до Канади у грудні 2023 (чоловік, 37р виїхав сам на декілька місяців раніше), він влаштувався екскаваторщиком
у провінції Альберта (Едмонтон), там життя значно краще ніж у Тюмені (але тайга, навкруги тайга), платять 5к канадських (у 2024-це було 4100 юсд), тепер вже 3400юсд(бо канадській долар посипався), житло (якщо не хостел) там дуже дороге, я не розумію на що люди розраховують

подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к
отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18

Тайга, $3400 і ще знімати житло ?

Нужно двоим работать и жить скромно-тогда за три года накопишь 50 000-70 000 долларов.А у нас тут нихера не накопишь


в Україне була нач.отделения гос.банка, каже що буде вчити английську і шукати роботу в банківській сфері (думаю їй легше з екскаватором навчитись, за рік не вивчишь мову до того рівня щоб з клиентами банка спілкуватись, може довірять ксерокопії робити))
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 31 бер, 2025 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Такое снижение произошло из-за гибели людей в результате войны в относительно молодом возрасте. На неё нельзя опираться при расчётах на будущее.

Якраз можна маючи всю статистику. І те що гинуть молоді, знижуючи тривалість життя, так вони часто густо не мали і не будуть мати дітей. Так само по виїздах, якщо повиїжджали школярі-студенти, то за декілька років демографічний ромб отримає дуже гострий кут знизу. І всі негативні процеси далі тривають.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:13

  prodigy написав:

єдину церкву і єдину літургію (колишній нардеп утікач Дмитрук виступає по відеоконференції з Лондона у Москві

Бандерлог, ти досі пьєш московській кагор і есиш просфорки ?

Капитан, у тебя есть сын?
И когда ты начал креститься и поклоны бить, в какой церкви(костёле)???
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:17

  prodigy написав:
  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:Тайга, $3400 і ще знімати житло ?

Нужно двоим работать и жить скромно-тогда за три года накопишь 50 000-70 000 долларов.А у нас тут нихера не накопишь


в Україне була нач.отделения гос.банка, каже що буде вчити английську і шукати роботу в банківській сфері (думаю їй легше з екскаватором навчитись, за рік не вивчишь мову до того рівня щоб з клиентами банка спілкуватись, може довірять ксерокопії робити))

"Нужно двоим работать и жить скромно-тогда за три года накопишь 50 000-70 000 долларов"
віддаляються в дуже-дуже далеке майбутне
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000


щоб накопити такі кошти, треба красти як чиновники в Україні,
взагалі не розумію, на що люди сподіваються, казала що буде вчити англійську(це у 40 років?), якщо ти рік планувала у Канаду, то чому не вивчила в Україні? років за 5 вивчить, сподіваюсь :mrgreen:

не уявляю, як діти без знання мови до школи будуть ходити?
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:18

  ЛАД написав:За счёт чего вообще развивалось общество, если бы всё что произвели, то и потратили?
До сих пор жили бы в каменном веке.
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді...
Є людина
Вона заробляє 100 одиниць , з яких 30 платить Державі...
З 70 тих що залишилось людина задовільняє на 50-60 поточні потреби , а 10-20 накопичує( якщо є клепка)
За тих 10-20 накопичених ця ж людина купує товари тривалого використання і ще може 3-5 одиниць залишає під назвою гробові...-це зафіксували
Тепер тих 30 що отримала Держава
10 Держава витрачає на навчання дітей
10 витрачає на пенсію батьків
і 10 в Держави залишається на капітальні вкладення...те що називається армія,міліція,інфраструктура і так далі.
Але є питання
школи/поліклініки/магазини потрібні для галочки чи для обслуговування людей?
то якщо людей нема, то ці витрати нафік не потрібні, точно так само як і не потрібні витрати для навчання дітей бо дітей нема.
це зрозуміло?

  ЛАД написав:
  ЛАД написав:При ваших расчётах тогда не стоит говорить о колоссальных успехах независимой Украины в обеспечении населения жильём, а нужно сказать спасибо высоким темпам строительства жилья в советские времена.
Треба мати клепку в голові щоб зрозуміти що я пишу...
Пишу наступне
Якість життя через параметр забезпеченість житлом в Україні в 1,5 рази краща ніж було за совка.
Те що одним з факторів є зменшення населення-це не страшно.
Якщо якість життя людини- покращується за рахунок зменшення кількості населення-то може не треба рвати кишки за збільшення?
Чи в крайньому випадку лити крокодилячі сльози ?
Не треба.
Но если кто-то что-то построил/создал, а потом ушёл и оставил всё это вам, то не стоит ставить это себе в заслугу и хвастать ростом уровня жизни.
Що таке КТО-ТО ?
якщо я збудував і залишив дітям, але в моєї маи наприклад було двоє а в мене один? ( в реалі в мене четверо)...
тО В ЧОМУ ПРОБЛЕМА ЩО МОЇМ ДІТЯМ НЕ ТРЕБА ВИТРАЧАТИ СИЛИ НА БУДІВНИЦТВО ЗБУДОВАНОГО?
жИТЛО Ж БУДУВАЛА НЕ КОМПАРТІЯ ЧИ ГЕНСЕК совка.. ЖИТЛО БУДУВАЛИ люди і людям залишили.
Отже попередники вирішивши одну проблему краще - залишили море не вирішених проблем, які будуть вирішувати нащадки...

  ЛАД написав:
  ЛАД написав:Вы не ответили, сумели бы мы набрать сегодняшнюю армию, если бы перед войной было не 40 млн., а 20 млн. И во что это вылилось бы на фронте.
якщо дивитись совковими критеріями..
Людина живе для того щоб вмерти за вождя...
то ви праві
краще в гулазі але 50 млн
а якщо Держава для людей- то пофіг кількість-головне якість.
А при чём тут Гулаг и "вмерти за вождя"?
Я спрашивал о том, что было бы сегодня (а не в "Гулаге"), если бы перед войной было не 40 млн., а 20 млн. И если бы у нас просто не хватило людей, чтобы создать армию, способную противостоять агрессору, у которого население 140 млн.
Количество имеет значение. Дураку понятно, что прибалты даже все вместе (примерно 6 млн. чел.) не смогли бы оказать серьёзное сопротивление российской армии, даже если бы они все поголовно оказались героями.
людині яка пронизана ядом совка в парадигмі якого захоплення інших це єдино вірна модель існування-важко щось пояснити.
Спробуй зрозуміти наступне
Совок мав 250 млн , на нього ніхто не нападав, але він так захопився витратами на армію що загнав своє населення в жебрацтво на протязі останніх пяти років існування.
тому розповідати що Україна має народжувати дітей щоб було кого посилати на смерть для боротьби з совком..
це мудачизм..
по такій логіці Канада повинна здатись США, адже в неї ще гірше співвідношення
а чомусь живе собі і не переймається
Тому зрозумієш де затупив-добре
Не зрозумієш - не дивно

  ЛАД написав:
  ЛАД написав:5. "яка фіг різниця як для виробників так і для споживачів?" - если у вас вдвое уменьшится количество покупателей, вы это не почувствуете?
Ще раз
Людина одночасно як виробник так і споживач....
Якщо в мене впаде кількість покупців з одночасним пропорційним падінням кількості продавців- то мені від цього ні жарко/ні холодно.
Прибуткова частина зменшиться одночасно з витратною частиною
Вы уверены, что "падіння кількості продавців" не коснётся лично вас?
Или, например, "кількість продавців" уменьшится пусть на 30%, а "кількість покупців" упадёт вдвое?
Я отримую прибутки на за красиві очі -а за роботу...
Тому на протязі 30-ти років праці ,в мене були періоди коли мав її багато , були коли мав менше... і мене це ніколи не хвилювало.
Це у вас з дейтротредом якесь викривлене розуміння що людина хоче зжерти все...
Я зараз маю роботи в рази більше ніж роблю.. і не збільшую обєми не тому що не можу, а тому що НЕ ХОЧУ.
я наївся, мені БІЛЬШЕ не треба.
ПС
так, якщо б доходи падали з неба, так як вважають совконастроєні індивідуми - то я не проти
але моя підприємницька діяльність довела мені наступне
Для того щоб більше отримати-треба віддати час і здоровья...
Останнього в мене і так малувато залишилось, і саме цей параметр є НАЙСИЛЬНІШИМ обмежувачем розвитку людини
Всі можуть зробити більше
Але зупиняються на рівні який їх влаштовує
і тільки одиниці , роблячи багато , споживають менше щоб залишити нащадкам і створити їм кращі умови життя
чим більше буде носіїв такого менталітету( а не совкового -а чого він.. або хай він зробить..), тим швидше буде йти розвиток.
  ЛАД написав:P.s. И уточните, пожалуйста, откуда всё же цифра:
Українці - 81 млн осіб - це десь 1900+/-
Десь бачив-де не памятаю
якщо знайду в історії переглядів-викладу
але не обіцяю.
пс
знайщов
джерело так собі і стосується 1931 року
У 1931 році в Ленінграді було видано книгу "На вєлікой стройке". У ній наводяться дані, що у 1931 році в СРСР проживали
81 мільйон українців
та лише 77 мільйонів росіян. Але за 5 років кількість українців якимось фантастичним чином скоротилася на 55 мільйонів.

Правда розгляд питання показує що швидше за все помилково надрукована цифра і замість 31 млн набрано 81 млн
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 31 бер, 2025 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Он будівельник платить мінзар тьотям 50+, а ті не звільняються.
Брехло
Будівельник платить 2*мін...+податки за них
А ти коли почнеш хоч свої податки платити?
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:22

  prodigy написав:
  Сибарит написав:
  Banderlog написав:"Українська енергетична система зіштовхнулася із суттєвим дисбалансом у виробництві та споживанні електроенергії, який призводить до багатомільйонних збитків для держави.
Когда я писал о подобных проблемах на заре ажиотажа вокруг возобновляемой энергии, от меня отмахнулись как от закоренелого консерватора. Теперь об этом официально заговорили постфактум.
Скоро всплывут и проблемы электромобилей.
Не все то золото, что блестит.
які проблеми з електромобилем, якщо приватний будинок і своя розетка?
І розетка( з будинком) заживлена від сонячної панелі на даху.... :D
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