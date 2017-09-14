ЛАД написав:
За счёт чего вообще развивалось общество, если бы всё что произвели, то и потратили?
До сих пор жили бы в каменном веке.
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді...
Є людина
Вона заробляє 100 одиниць , з яких 30 платить Державі...
З 70 тих що залишилось людина задовільняє на 50-60 поточні потреби , а 10-20 накопичує( якщо є клепка)
За тих 10-20 накопичених ця ж людина купує товари тривалого використання і ще може 3-5 одиниць залишає під назвою гробові...-це зафіксували
Тепер тих 30 що отримала Держава
10 Держава витрачає на навчання дітей
10 витрачає на пенсію батьків
і 10 в Держави залишається на капітальні вкладення...те що називається армія,міліція,інфраструктура і так далі.
Але є питання
школи/поліклініки/магазини потрібні для галочки чи для обслуговування людей?
то якщо людей нема, то ці витрати нафік не потрібні, точно так само як і не потрібні витрати для навчання дітей бо дітей нема.
це зрозуміло?
ЛАД написав: ЛАД написав:
При ваших расчётах тогда не стоит говорить о колоссальных успехах независимой Украины в обеспечении населения жильём, а нужно сказать спасибо высоким темпам строительства жилья в советские времена.
Треба мати клепку в голові щоб зрозуміти що я пишу...
Пишу наступне
Якість життя через параметр забезпеченість житлом в Україні в 1,5 рази краща ніж було за совка.
Те що одним з факторів є зменшення населення-це не страшно.
Якщо якість життя людини- покращується за рахунок зменшення кількості населення-то може не треба рвати кишки за збільшення?
Чи в крайньому випадку лити крокодилячі сльози ?
Не треба.
Но если кто-то что-то построил/создал, а потом ушёл и оставил всё это вам, то не стоит ставить это себе в заслугу и хвастать ростом уровня жизни.
Що таке КТО-ТО ?
якщо я збудував і залишив дітям, але в моєї маи наприклад було двоє а в мене один? ( в реалі в мене четверо)...
тО В ЧОМУ ПРОБЛЕМА ЩО МОЇМ ДІТЯМ НЕ ТРЕБА ВИТРАЧАТИ СИЛИ НА БУДІВНИЦТВО ЗБУДОВАНОГО?
жИТЛО Ж БУДУВАЛА НЕ КОМПАРТІЯ ЧИ ГЕНСЕК совка.. ЖИТЛО БУДУВАЛИ люди і людям залишили.
Отже попередники вирішивши одну проблему краще - залишили море не вирішених проблем, які будуть вирішувати нащадки...
ЛАД написав: ЛАД написав:
Вы не ответили, сумели бы мы набрать сегодняшнюю армию, если бы перед войной было не 40 млн., а 20 млн. И во что это вылилось бы на фронте.
якщо дивитись совковими критеріями..
Людина живе для того щоб вмерти за вождя...
то ви праві
краще в гулазі але 50 млн
а якщо Держава для людей- то пофіг кількість-головне якість.
А при чём тут Гулаг и "вмерти за вождя"?
Я спрашивал о том, что было бы сегодня
(а не в "Гулаге"), если бы перед войной было не 40 млн., а 20 млн. И если бы у нас просто не хватило людей, чтобы создать армию, способную противостоять агрессору, у которого население 140 млн.
Количество имеет значение. Дураку понятно, что прибалты даже все вместе (примерно 6 млн. чел.) не смогли бы оказать серьёзное сопротивление российской армии, даже если бы они все поголовно оказались героями.
людині яка пронизана ядом совка в парадигмі якого захоплення інших це єдино вірна модель існування-важко щось пояснити.
Спробуй зрозуміти наступне
Совок мав 250 млн , на нього ніхто не нападав, але він так захопився витратами на армію що загнав своє населення в жебрацтво на протязі останніх пяти років існування.
тому розповідати що Україна має народжувати дітей щоб було кого посилати на смерть для боротьби з совком..
це мудачизм..
по такій логіці Канада повинна здатись США, адже в неї ще гірше співвідношення
а чомусь живе собі і не переймається
Тому зрозумієш де затупив-добре
Не зрозумієш - не дивно
ЛАД написав: ЛАД написав:
5. "яка фіг різниця як для виробників так і для споживачів?" - если у вас вдвое уменьшится количество покупателей, вы это не почувствуете?
Ще раз
Людина одночасно як виробник так і споживач....
Якщо в мене впаде кількість покупців з одночасним пропорційним падінням кількості продавців- то мені від цього ні жарко/ні холодно.
Прибуткова частина зменшиться одночасно з витратною частиною
Вы уверены, что "падіння кількості продавців" не коснётся лично вас?
Или, например, "кількість продавців" уменьшится пусть на 30%, а "кількість покупців" упадёт вдвое?
Я отримую прибутки на за красиві очі -а за роботу...
Тому на протязі 30-ти років праці ,в мене були періоди коли мав її багато , були коли мав менше... і мене це ніколи не хвилювало.
Це у вас з дейтротредом якесь викривлене розуміння що людина хоче зжерти все...
Я зараз маю роботи в рази більше ніж роблю.. і не збільшую обєми не тому що не можу, а тому що НЕ ХОЧУ.
я наївся, мені БІЛЬШЕ не треба.
ПС
так, якщо б доходи падали з неба, так як вважають совконастроєні індивідуми - то я не проти
але моя підприємницька діяльність довела мені наступне
Для того щоб більше отримати-треба віддати час і здоровья...
Останнього в мене і так малувато залишилось, і саме цей параметр є НАЙСИЛЬНІШИМ обмежувачем розвитку людини
Всі можуть зробити більше
Але зупиняються на рівні який їх влаштовує
і тільки одиниці , роблячи багато , споживають менше щоб залишити нащадкам і створити їм кращі умови життя
чим більше буде носіїв такого менталітету( а не совкового -а чого він..
або хай він зробить.
.), тим швидше буде йти розвиток.
ЛАД написав:
P.s. И уточните, пожалуйста, откуда всё же цифра:
Українці - 81 млн осіб - це десь 1900+/-
Десь бачив-де не памятаю
якщо знайду в історії переглядів-викладу
але не обіцяю.
пс
знайщов
джерело так собі і стосується 1931 року
У 1931 році в Ленінграді було видано книгу "На вєлікой стройке". У ній наводяться дані, що у 1931 році в СРСР проживали
81 мільйон українців
та лише 77 мільйонів росіян. Але за 5 років кількість українців якимось фантастичним чином скоротилася на 55 мільйонів.
Правда розгляд питання показує що швидше за все помилково надрукована цифра і замість 31 млн набрано 81 млн