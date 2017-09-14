ЛАД написав:Такое снижение произошло из-за гибели людей в результате войны в относительно молодом возрасте. На неё нельзя опираться при расчётах на будущее.
Якраз можна маючи всю статистику. І те що гинуть молоді, знижуючи тривалість життя, так вони часто густо не мали і не будуть мати дітей. Так само по виїздах, якщо повиїжджали школярі-студенти, то за декілька років демографічний ромб отримає дуже гострий кут знизу. І всі негативні процеси далі тривають.
Вже отримав. И я писал не о каком-то улучшении демографии. Только о том, что сегодня эта цифра - 64 года - ни о чём и на неё нельзя опираться ни при каких расчётах. А погибают сегодня, в основном, те, кто уже имеет детей.
pesikot написав:И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000
щоб накопити такі кошти, треба красти як чиновники в Україні, взагалі не розумію, на що люди сподіваються, казала що буде вчити англійську(це у 40 років?), якщо ти рік планувала у Канаду, то чому не вивчила в Україні? років за 5 вивчить, сподіваюсь
не уявляю, як діти без знання мови до школи будуть ходити?
Как сегодня ходят наши дети в Германии? Думаете, немецкий проще английского?
pesikot написав:И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000
щоб накопити такі кошти, треба красти як чиновники в Україні, взагалі не розумію, на що люди сподіваються, казала що буде вчити англійську(це у 40 років?), якщо ти рік планувала у Канаду, то чому не вивчила в Україні? років за 5 вивчить, сподіваюсь
не уявляю, як діти без знання мови до школи будуть ходити?
Как сегодня ходят наши дети в Германии? Думаете, немецкий проще английского?
budivelnik написав:.............. знайщов джерело так собі і стосується 1931 року
У 1931 році в Ленінграді було видано книгу "На вєлікой стройке". У ній наводяться дані, що у 1931 році в СРСР проживали 81 мільйон українців та лише 77 мільйонів росіян. Але за 5 років кількість українців якимось фантастичним чином скоротилася на 55 мільйонів.
Правда розгляд питання показує що швидше за все помилково надрукована цифра і замість 31 млн набрано 81 млн
Всё остальное у вас так же помилково. Очень много слов не по делу. Не хочу продолжать бесплодный разговор. Остановлюсь только на одном.
людині яка пронизана ядом совка в парадигмі якого захоплення інших це єдино вірна модель існування-важко щось пояснити. .......... тому розповідати що Україна має народжувати дітей щоб було кого посилати на смерть для боротьби з совком.. це мудачизм..
Я не спрашивал ваше мнение о "парадигме", "мудачизме" или о том, для чего надо рожать детей. Я задал простой и конкретный вопрос - что было бы при российской агрессии, если бы у нас население было не 40, а 20 млн? А если бы 10 млн.? Где бы сейчас проходила линия фронта? Я предполагаю, что её уже просто не было бы. Это к вашим утверждениям, что численность не имеет значения.
Просто интересно, вы когда-нибудь признаете, что не правы? Или, как вы писали, "Будивельник всегда прав"? Даже за
ЛАД написав:Я задал простой и конкретный вопрос - что было бы при российской агрессии, если бы у нас население было не 40, а 20 млн? А если бы 10 млн.? Где бы сейчас проходила линия фронта? Я предполагаю, что её уже просто не было бы.
Парторг, а такое простое утверждение, что российскую агрессию нужно осуждать - тебе в голову не пришло ?
По тебе же прилетает, от России, не от Украины
Но у тебя, Украина виновата - во всём, даже в том, что она существует
А Россию ты ни-ко-гда, не обвиняешь. Россия - всегда права, по твоим утверждениям
Не говоря уже о том, почему нас 40 млн, а не больше Голодоморы от России, ты тоже не замечаешь Убийства украинцев после 2014, ты тоже не замечаешь