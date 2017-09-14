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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13437134381343913440
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:22

барабашов
до 2015р ходив теж до московської, з 2015 все вдома

подивись фільм

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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:29

prodigy
За сына не ответил
Вместо фильма пойду послушаю музыку, что записали в 80-90х твои ровесники из Тампы
Ну и с Северной Вестфалии
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:49

  prodigy написав:барабашов
до 2015р ходив теж до московської, з 2015 все вдома

подивись фільм

https://uaserial.com/movie-heretic

Да ви, пане prodigy, страшна людина ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:53

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:Такое снижение произошло из-за гибели людей в результате войны в относительно молодом возрасте. На неё нельзя опираться при расчётах на будущее.

Якраз можна маючи всю статистику. І те що гинуть молоді, знижуючи тривалість життя, так вони часто густо не мали і не будуть мати дітей. Так само по виїздах, якщо повиїжджали школярі-студенти, то за декілька років демографічний ромб отримає дуже гострий кут знизу. І всі негативні процеси далі тривають.
Вже отримав.
И я писал не о каком-то улучшении демографии.
Только о том, что сегодня эта цифра - 64 года - ни о чём и на неё нельзя опираться ни при каких расчётах.
А погибают сегодня, в основном, те, кто уже имеет детей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 20:57

  prodigy написав:
  pesikot написав:И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000


щоб накопити такі кошти, треба красти як чиновники в Україні,
взагалі не розумію, на що люди сподіваються, казала що буде вчити англійську(це у 40 років?), якщо ти рік планувала у Канаду, то чому не вивчила в Україні? років за 5 вивчить, сподіваюсь :mrgreen:

не уявляю, як діти без знання мови до школи будуть ходити?

Как сегодня ходят наши дети в Германии?
Думаете, немецкий проще английского?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:02

  ЛАД написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000


щоб накопити такі кошти, треба красти як чиновники в Україні,
взагалі не розумію, на що люди сподіваються, казала що буде вчити англійську(це у 40 років?), якщо ти рік планувала у Канаду, то чому не вивчила в Україні? років за 5 вивчить, сподіваюсь :mrgreen:

не уявляю, як діти без знання мови до школи будуть ходити?

Как сегодня ходят наши дети в Германии?
Думаете, немецкий проще английского?

Наши дети, это какие ? Твои дети ?

Так ты, вроде, у нас уже пенсионер.

Твои внуки, по легенде, здесь
Ты с ними гуляешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:18

  budivelnik написав:..............
знайщов
джерело так собі і стосується 1931 року
У 1931 році в Ленінграді було видано книгу "На вєлікой стройке". У ній наводяться дані, що у 1931 році в СРСР проживали
81 мільйон українців
та лише 77 мільйонів росіян. Але за 5 років кількість українців якимось фантастичним чином скоротилася на 55 мільйонів.

Правда розгляд питання показує що швидше за все помилково надрукована цифра і замість 31 млн набрано 81 млн

Всё остальное у вас так же помилково.
Очень много слов не по делу. Не хочу продолжать бесплодный разговор. Остановлюсь только на одном.
людині яка пронизана ядом совка в парадигмі якого захоплення інших це єдино вірна модель існування-важко щось пояснити.
..........
тому розповідати що Україна має народжувати дітей щоб було кого посилати на смерть для боротьби з совком..
це мудачизм..
Я не спрашивал ваше мнение о "парадигме", "мудачизме" или о том, для чего надо рожать детей.
Я задал простой и конкретный вопрос - что было бы при российской агрессии, если бы у нас население было не 40, а 20 млн? А если бы 10 млн.? Где бы сейчас проходила линия фронта? Я предполагаю, что её уже просто не было бы.
Это к вашим утверждениям, что численность не имеет значения.

Просто интересно, вы когда-нибудь признаете, что не правы?
Или, как вы писали, "Будивельник всегда прав"?
Даже за
Українці - 81 млн осіб - це десь 1900+/-
вы не хотите извиниться и признать свою ошибку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:28

  ЛАД написав:Я задал простой и конкретный вопрос - что было бы при российской агрессии, если бы у нас население было не 40, а 20 млн? А если бы 10 млн.? Где бы сейчас проходила линия фронта? Я предполагаю, что её уже просто не было бы.

Парторг, а такое простое утверждение, что российскую агрессию нужно осуждать - тебе в голову не пришло ?

По тебе же прилетает, от России, не от Украины

Но у тебя, Украина виновата - во всём, даже в том, что она существует

А Россию ты ни-ко-гда, не обвиняешь.
Россия - всегда права, по твоим утверждениям

Не говоря уже о том, почему нас 40 млн, а не больше
Голодоморы от России, ты тоже не замечаешь
Убийства украинцев после 2014, ты тоже не замечаешь
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пани Флёр, то не вы и ваши неприятности:
https://t.me/kindzadza_ua/15556
Забрали сына чиновницы в Николаеве
Вместе с собакой
Пиксельные тридварасы
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:46

12.4.25

https://twitter.com/i/status/1904180915770687743
flyman
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