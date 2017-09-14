Додано: Пон 31 бер, 2025 21:18

budivelnik написав: ..............

знайщов

джерело так собі і стосується 1931 року

У 1931 році в Ленінграді було видано книгу "На вєлікой стройке". У ній наводяться дані, що у 1931 році в СРСР проживали

81 мільйон українців

та лише 77 мільйонів росіян. Але за 5 років кількість українців якимось фантастичним чином скоротилася на 55 мільйонів.

Правда розгляд питання показує що швидше за все помилково надрукована цифра і замість 31 млн набрано 81 млн ..............знайщовджерело так собі і стосується 1931 рокуПравда розгляд питання показує що швидше за все помилково надрукована цифра і замість 31 млн набрано 81 млн

людині яка пронизана ядом совка в парадигмі якого захоплення інших це єдино вірна модель існування-важко щось пояснити.

..........

тому розповідати що Україна має народжувати дітей щоб було кого посилати на смерть для боротьби з совком..

це мудачизм..

Українці - 81 млн осіб - це десь 1900+/-

Всё остальное у вас так же помилково.Очень много слов не по делу. Не хочу продолжать бесплодный разговор. Остановлюсь только на одном.Я не спрашивал ваше мнение о "парадигме", "мудачизме" или о том, для чего надо рожать детей.Я задал простой и конкретный вопрос - что было бы при российской агрессии, если бы у нас население было не 40, а 20 млн? А если бы 10 млн.? Где бы сейчас проходила линия фронта? Я предполагаю, что её уже просто не было бы.Это к вашим утверждениям, что численность не имеет значения.Просто интересно, вы когда-нибудь признаете, что не правы?Или, как вы писали, "Будивельник всегда прав"?Даже завы не хотите извиниться и признать свою ошибку.