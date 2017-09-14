Додано: Вів 01 кві, 2025 01:00

Кого з військовозобов'язаних відправляють служити до тилових частин: в ТЦК відповіли.

«Військовозобов’язані, які за станом здоров’я визнані придатними до тилових частин, територіальних центрів, вищих навчальних закладів, а також ті громадяни, які придатні за станом здоров’я, але за віком старші 50 років.

Співробітник ТЦК також розповів, що військовозобов’язані віком від 25 до 49 років, які придатні за станом здоров’я, проходять підготовку у навчальних центрах ЗСУ.

На фронт вже тільки до 49? Теж в нинішній ситуації не зовсім вірно, в 50 ще повно здорових людей, у мене під вікнами колишній мент на самокаті їздить (який ще років 10 тому заходив до крамнички на ринку Троєщина, тицяв свою ксіву і вимагав дорогих іграшок для своєї доньки безкоштовно), так він здоровий як бик і виглядає на 30. Син відставника теж десь під 50, теж виглядає набагато молодше, здоровезний і їздить на крутезному джипі, задавив кішку, таке враження, що навмисно, лежала посеред дороги грілась на сонці, всі її бачили, воно врубило музику і поїхало.. Воювати ніхто і не збирався, а тепер, виходить, навіть і теоретично не треба буде.Треба дивитись по здоров'ю. Бо так складається враження, що це чинуши знову вигадали для відставників та для своїх братів, братів дружин, чоловіків, кумів і т.д.