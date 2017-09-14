Забрали сына чиновницы в Николаеве
Вместе с собакой
Пиксельные тридварасы
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Додано: Пон 31 бер, 2025 21:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пани Флёр, то не вы и ваши неприятности:
Забрали сына чиновницы в Николаеве
Вместе с собакой
Пиксельные тридварасы
Додано: Пон 31 бер, 2025 21:46
12.4.25
Додано: Пон 31 бер, 2025 22:35
Достатньо зняти бронь, залишити відсотків 30, з решти зняти.
Додано: Пон 31 бер, 2025 23:03
ви про що тут вигадуєте?
потужний неоднократно казав, що корупції у нас немає.
якщо ви забули - нагадаю.
ви всьо врьотє ))
Додано: Пон 31 бер, 2025 23:26
День
Космонавтики
Когда то я тоже хотел как Леонов и Армстронг, но потом посмотрел "Нечто" 82года и расхотел
А в вертолётные войска меня не взяли, хоть кассеты с первым "Хищником" и "Взвод" с "Горой Гамбургера" я затёр, наверно там кресла узкие под таких как Кукин с Медведём
Короче - Гагарин с Комаровым заберут деду к себе на Элизиум
Додано: Пон 31 бер, 2025 23:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Пояснюю для не всьо так адназначна
1 Чому такі дурні запитання не ставлять Канадці по відношенню до США ?
Напевно тому що ставлять важливіші
2 Хто винуватий в тому що педераційникам знесло голову і вони бомблять Харків7
демографія чи те що вони сволота і 3,14дараси.
3 Як назвати мешканця України для якого на 10 рік війни не ясно хто 3,14дарас? і в якого рускАгАвАрЯщЕя щелепа так і не виправилась при використанні в ЗМІ якими є сторінки цього ж форуму
Я ж тебе не змушую в туалеті кричати занято українською?
в лайнових місцях можеш як хочеш використовувати лайномову
а тут -зась.
ПС
як парторга не годуй. а свиня завжди лайно знайде.
Додано: Пон 31 бер, 2025 23:49
Нагадаю адміністрації цих сторінок
Стаття 25 про використання Державної в ЗМІ
Отже
Якщо якийсь пришелепкуватий любитель педераційного нарєчія хоче на цих сторінках його використати.. то він ЗОБОВЯЗАНИЙ викласти ДВІ версії
одну на лайнособачій
Другу на Державні.
Візьміть до уваги.
Додано: Вів 01 кві, 2025 00:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 01 кві, 2025 00:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Так проблема ж в тому , що дебілоїди з кривими незмінними щелепами до сьогодні не вірять що створюють картинку для педераційних пропогандонів..
тип дивіться скільки повідомлень російською... ми йдемо цих людей захищати
А так зайдуть а нормальне обговорення тільки Державною
Додано: Вів 01 кві, 2025 01:00
На фронт вже тільки до 49? Теж в нинішній ситуації не зовсім вірно, в 50 ще повно здорових людей, у мене під вікнами колишній мент на самокаті їздить (який ще років 10 тому заходив до крамнички на ринку Троєщина, тицяв свою ксіву і вимагав дорогих іграшок для своєї доньки безкоштовно), так він здоровий як бик і виглядає на 30. Син відставника теж десь під 50, теж виглядає набагато молодше, здоровезний і їздить на крутезному джипі, задавив кішку, таке враження, що навмисно, лежала посеред дороги грілась на сонці, всі її бачили, воно врубило музику і поїхало.. Воювати ніхто і не збирався, а тепер, виходить, навіть і теоретично не треба буде.
Треба дивитись по здоров'ю. Бо так складається враження, що це чинуши знову вигадали для відставників та для своїх братів, братів дружин, чоловіків, кумів і т.д.
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