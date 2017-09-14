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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13438134391344013441>
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пани Флёр, то не вы и ваши неприятности:
https://t.me/kindzadza_ua/15556
Забрали сына чиновницы в Николаеве
Вместе с собакой
Пиксельные тридварасы
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 21:46

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https://twitter.com/i/status/1904180915770687743
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 22:35

  Banderlog написав:
  hxbbgaf написав:Може, час вже ментів на фронт відправляти? На Троєщині зранку дивишся - повно їх, все чорне від них! Навіщо їх стільки? Війна ж не на Троєщині, а на Донеччині, на Запоріжжі, на Луганщині... А вони повністю здорові і придатні,

Може, відправляйте. тільки вони не хотять так само як ви. :lol: який механізм відправки? Підете в бусифікатори мєнтів?


Достатньо зняти бронь, залишити відсотків 30, з решти зняти.
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 23:03

  prodigy написав:
  pesikot написав:И фантазируюТ, как можно накопить там $50 000 - $70 000

щоб накопити такі кошти, треба красти як чиновники в Україні,

ви про що тут вигадуєте?
потужний неоднократно казав, що корупції у нас немає.
якщо ви забули - нагадаю.
Зеленський заявив, що в Україні немає корупції
23 Лютого 2024, 19:18

https://kyiv24.news/news/zelenskyj-zaya ... korupcziyi
Глибинної корупції в Україні немає, — Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції
16:42, 17 лютого 2023

https://sud.ua/uk/news/publication/2623 ... nferentsii
Зеленський спростував звинувачення щодо корупції
21:55, 05.01.25

https://tsn.ua/ukrayina/nam-ne-vistacha ... 37779.html

ви всьо врьотє ))
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 23:26


День
Космонавтики
Когда то я тоже хотел как Леонов и Армстронг, но потом посмотрел "Нечто" 82года и расхотел
А в вертолётные войска меня не взяли, хоть кассеты с первым "Хищником" и "Взвод" с "Горой Гамбургера" я затёр, наверно там кресла узкие под таких как Кукин с Медведём
Короче - Гагарин с Комаровым заберут деду к себе на Элизиум
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 23:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я задал простой и конкретный вопрос - что было бы при российской агрессии, если бы у нас население было не 40, а 20 млн? А если бы 10 млн.?
Пояснюю для не всьо так адназначна
1 Чому такі дурні запитання не ставлять Канадці по відношенню до США ?
Напевно тому що ставлять важливіші
2 Хто винуватий в тому що педераційникам знесло голову і вони бомблять Харків7
демографія чи те що вони сволота і 3,14дараси.
3 Як назвати мешканця України для якого на 10 рік війни не ясно хто 3,14дарас? і в якого рускАгАвАрЯщЕя щелепа так і не виправилась при використанні в ЗМІ якими є сторінки цього ж форуму
Я ж тебе не змушую в туалеті кричати занято українською?
в лайнових місцях можеш як хочеш використовувати лайномову
а тут -зась.

ПС
як парторга не годуй. а свиня завжди лайно знайде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 23:49

Нагадаю адміністрації цих сторінок
Стаття 25 про використання Державної в ЗМІ
Так, відповідно до 25 статті мовного Закону: Наявність версії державною мовою для усіх друкованих медіа в Україні є обов'язковою. Якщо є версії іншими мовами, вони повинні мати однакову назву, зміст, обсяг та спосіб друку, а їх випуски - мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.16 квіт. 2024 р.

Отже
Якщо якийсь пришелепкуватий любитель педераційного нарєчія хоче на цих сторінках його використати.. то він ЗОБОВЯЗАНИЙ викласти ДВІ версії
одну на лайнособачій
Другу на Державні.

Візьміть до уваги.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 00:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:повідомлення педераційною мовою...


свино-собачою чи хробачою
:)

скільки тої зарази за 30 років
вичищати і вичищати!!!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 00:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  greenozon написав:скільки тої зарази за 30 років
вичищати і вичищати!!!
Так проблема ж в тому , що дебілоїди з кривими незмінними щелепами до сьогодні не вірять що створюють картинку для педераційних пропогандонів..
тип дивіться скільки повідомлень російською... ми йдемо цих людей захищати
А так зайдуть а нормальне обговорення тільки Державною
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 01:00

Кого з військовозобов'язаних відправляють служити до тилових частин: в ТЦК відповіли.
«Військовозобов’язані, які за станом здоров’я визнані придатними до тилових частин, територіальних центрів, вищих навчальних закладів, а також ті громадяни, які придатні за станом здоров’я, але за віком старші 50 років.

Співробітник ТЦК також розповів, що військовозобов’язані віком від 25 до 49 років, які придатні за станом здоров’я, проходять підготовку у навчальних центрах ЗСУ.

https://tsn.ua/ukrayina/koho-z-viyskovo ... 98747.html

На фронт вже тільки до 49? Теж в нинішній ситуації не зовсім вірно, в 50 ще повно здорових людей, у мене під вікнами колишній мент на самокаті їздить (який ще років 10 тому заходив до крамнички на ринку Троєщина, тицяв свою ксіву і вимагав дорогих іграшок для своєї доньки безкоштовно), так він здоровий як бик і виглядає на 30. Син відставника теж десь під 50, теж виглядає набагато молодше, здоровезний і їздить на крутезному джипі, задавив кішку, таке враження, що навмисно, лежала посеред дороги грілась на сонці, всі її бачили, воно врубило музику і поїхало.. Воювати ніхто і не збирався, а тепер, виходить, навіть і теоретично не треба буде.
Треба дивитись по здоров'ю. Бо так складається враження, що це чинуши знову вигадали для відставників та для своїх братів, братів дружин, чоловіків, кумів і т.д.
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