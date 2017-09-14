«Що ми з вами можемо робити (і ми маємо це робити) — через свої соціальні зв'язки (в кожного вони є) вибивати оце. Якщо ми цього не будемо робити, загроза дуже серйозна. Загроза розколу українського суспільства — це те, чого прагнуть сьогодні росіяни. Це їхня мета. Тільки за цієї умови буде ліквідована українська державність. Все», — підкреслила науковиця (Елла Лібанова).
budivelnik написав:Нагадаю адміністрації цих сторінок Стаття 25 про використання Державної в ЗМІ
Так, відповідно до 25 статті мовного Закону: Наявність версії державною мовою для усіх друкованих медіа в Україні є обов'язковою. Якщо є версії іншими мовами, вони повинні мати однакову назву, зміст, обсяг та спосіб друку, а їх випуски - мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.16 квіт. 2024 р.
Отже Якщо якийсь пришелепкуватий любитель педераційного нарєчія хоче на цих сторінках його використати.. то він ЗОБОВЯЗАНИЙ викласти ДВІ версії одну на лайнособачій Другу на Державні.
Візьміть до уваги.
О каких "друкованих медіа" вы упомянули в своем посте?
prodigy написав:я не розумію на що люди розраховують подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18
перевага в тому що його не витягнуть за ноги з екскаватора в будь-який момент "люди в рибацькій формі" і його дітям світить щось більше ніж безкінечна визвільна війна з одвічним ворогом. Заради можливості "смотреть в завтрашний день" можна й потерпіти погодні умови прерій Саскачевану
pesikot написав:Парторг, а такое простое утверждение, что российскую агрессию нужно осуждать - тебе в голову не пришло ? По тебе же прилетает, от России, не от Украины Но у тебя, Украина виновата - во всём, даже в том, что она существует
Пропоную модерації при відправці повідомлення додати обовязковий пункт "визнаю і засуджую російську агресію проти України", напроти якого потрібно ставити галочку, інакше повідомлення не відправиться. Тоді у Pesikotа зникне необхідність писати 99% його повідомлень і гілка сама по собі розхламиться. А то зайдеш і на кожній сторінці одне й теж "а точно 2+2=4?", "а давайте про путіна поговоримо", "а до чого тут корупція, якщо це путін винен" і т.д.
budivelnik написав:Нагадаю адміністрації цих сторінок Стаття 25 про використання Державної в ЗМІ
Так, відповідно до 25 статті мовного Закону: Наявність версії державною мовою для усіх друкованих медіа в Україні є обов'язковою. Якщо є версії іншими мовами, вони повинні мати однакову назву, зміст, обсяг та спосіб друку, а їх випуски - мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.16 квіт. 2024 р.
Отже ...
Отже специолист-теоретик во всех видах спорта снова лупанул в штангу -- не заметив главного?