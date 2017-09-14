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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13439134401344113442
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:36

  барабашов написав:prodigy
За сына не ответил
Вместо фильма пойду послушаю музыку, что записали в 80-90х твои ровесники из Тампы
Ну и с Северной Вестфалии


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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Рфяни звітують, що за березень запустили рекордну кількість шахедів - 4198.

десь читав що у них є техн. можливість запускати до 500 шт за раз.
а в 2023 на форумі всі дружно ржали про їх плани виготовляти 6тис шахедів в рік, бо ж розвал рф не за горами.
А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 10:19

  Letusrock написав:А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної

У потужної Європи є форпост.
Який компенсує їх недодачу допомоги своїми планами стійкості тощо.
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 10:36

  detroytred написав:
  Letusrock написав:А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної

У потужної Європи є форпост.
Який компенсує їх недодачу допомоги своїми планами стійкості тощо.

треба тоді поміняти текст гімну "душу й тіло ми положим за мир в Європі"
Letusrock
 
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