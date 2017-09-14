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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 кві, 2025 09:36
барабашов написав:prodigy
За сына не ответил
Вместо фильма пойду послушаю музыку, что записали в 80-90х твои ровесники из Тампы
Ну и с Северной Вестфалии
донька едина дитина
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Додано: Вів 01 кві, 2025 09:39
detroytred написав:
Рфяни звітують, що за березень запустили рекордну кількість шахедів - 4198
.
десь читав що у них є техн. можливість запускати до 500 шт за раз.
а в 2023 на форумі всі дружно ржали про їх плани виготовляти 6тис шахедів в рік, бо ж розвал рф не за горами.
А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної
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Додано: Вів 01 кві, 2025 10:19
Letusrock написав:
А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної
У потужної Європи є форпост.
Який компенсує їх недодачу допомоги своїми планами стійкості тощо.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 10:36
detroytred написав: Letusrock написав:
А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної
У потужної Європи є форпост.
Який компенсує їх недодачу допомоги своїми планами стійкості тощо.
треба тоді поміняти текст гімну "душу й тіло ми положим за мир в Європі"
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