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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1343713438134391344013441>
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 01:00

Кого з військовозобов'язаних відправляють служити до тилових частин: в ТЦК відповіли.
«Військовозобов’язані, які за станом здоров’я визнані придатними до тилових частин, територіальних центрів, вищих навчальних закладів, а також ті громадяни, які придатні за станом здоров’я, але за віком старші 50 років.

Співробітник ТЦК також розповів, що військовозобов’язані віком від 25 до 49 років, які придатні за станом здоров’я, проходять підготовку у навчальних центрах ЗСУ.

https://tsn.ua/ukrayina/koho-z-viyskovo ... 98747.html

На фронт вже тільки до 49? Теж в нинішній ситуації не зовсім вірно, в 50 ще повно здорових людей, у мене під вікнами колишній мент на самокаті їздить (який ще років 10 тому заходив до крамнички на ринку Троєщина, тицяв свою ксіву і вимагав дорогих іграшок для своєї доньки безкоштовно), так він здоровий як бик і виглядає на 30. Син відставника теж десь під 50, теж виглядає набагато молодше, здоровезний і їздить на крутезному джипі, задавив кішку, таке враження, що навмисно, лежала посеред дороги грілась на сонці, всі її бачили, воно врубило музику і поїхало.. Воювати ніхто і не збирався, а тепер, виходить, навіть і теоретично не треба буде.
Треба дивитись по здоров'ю. Бо так складається враження, що це чинуши знову вигадали для відставників та для своїх братів, братів дружин, чоловіків, кумів і т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 01:27

hxbbgaf
Абирвалг, а ти на скільки виглядаєш в свої 14?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 02:11

«Що ми з вами можемо робити (і ми маємо це робити) — через свої соціальні зв'язки (в кожного вони є) вибивати оце. Якщо ми цього не будемо робити, загроза дуже серйозна. Загроза розколу українського суспільства — це те, чого прагнуть сьогодні росіяни. Це їхня мета. Тільки за цієї умови буде ліквідована українська державність. Все», — підкреслила науковиця (Елла Лібанова).
https://lb.ua/news/2025/02/11/659943_ella_libanova_day_bozhe_shchob_tretina.html
К сожалению, некоторые "ура-патриоты" этого до сих пор не понимают.
"Полезные идиоты"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 07:41

С 12 ночи нет никаких обстрелов дальнобойных - ни шахедов ни ракет ни кабов...

:roll:
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:я не розумію на що люди розраховують
подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к
отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18

перевага в тому що його не витягнуть за ноги з екскаватора в будь-який момент "люди в рибацькій формі" і його дітям світить щось більше ніж безкінечна визвільна війна з одвічним ворогом.
Заради можливості "смотреть в завтрашний день" можна й потерпіти погодні умови прерій Саскачевану
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:15

  Xenon написав:С 12 ночи нет никаких обстрелов дальнобойных - ни шахедов ни ракет ни кабов...

:roll:

Рфяни звітують, що за березень запустили рекордну кількість шахедів - 4198.
І змінили тактику. Більша концентрація для перевантаження ппо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:36

  барабашов написав:prodigy
За сына не ответил
Вместо фильма пойду послушаю музыку, что записали в 80-90х твои ровесники из Тампы
Ну и с Северной Вестфалии


донька едина дитина
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Рфяни звітують, що за березень запустили рекордну кількість шахедів - 4198.

десь читав що у них є техн. можливість запускати до 500 шт за раз.
а в 2023 на форумі всі дружно ржали про їх плани виготовляти 6тис шахедів в рік, бо ж розвал рф не за горами.
А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 10:19

  Letusrock написав:А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної

У потужної Європи є форпост.
Який компенсує їх недодачу допомоги своїми планами стійкості тощо.
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:26

  Hotab написав:hxbbgaf
Абирвалг, а ти на скільки виглядаєш в свої 14?

Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.
hxbbgaf
 
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