Кого з військовозобов'язаних відправляють служити до тилових частин: в ТЦК відповіли. «Військовозобов’язані, які за станом здоров’я визнані придатними до тилових частин, територіальних центрів, вищих навчальних закладів, а також ті громадяни, які придатні за станом здоров’я, але за віком старші 50 років.
Співробітник ТЦК також розповів, що військовозобов’язані віком від 25 до 49 років, які придатні за станом здоров’я, проходять підготовку у навчальних центрах ЗСУ.
На фронт вже тільки до 49? Теж в нинішній ситуації не зовсім вірно, в 50 ще повно здорових людей, у мене під вікнами колишній мент на самокаті їздить (який ще років 10 тому заходив до крамнички на ринку Троєщина, тицяв свою ксіву і вимагав дорогих іграшок для своєї доньки безкоштовно), так він здоровий як бик і виглядає на 30. Син відставника теж десь під 50, теж виглядає набагато молодше, здоровезний і їздить на крутезному джипі, задавив кішку, таке враження, що навмисно, лежала посеред дороги грілась на сонці, всі її бачили, воно врубило музику і поїхало.. Воювати ніхто і не збирався, а тепер, виходить, навіть і теоретично не треба буде. Треба дивитись по здоров'ю. Бо так складається враження, що це чинуши знову вигадали для відставників та для своїх братів, братів дружин, чоловіків, кумів і т.д.
«Що ми з вами можемо робити (і ми маємо це робити) — через свої соціальні зв'язки (в кожного вони є) вибивати оце. Якщо ми цього не будемо робити, загроза дуже серйозна. Загроза розколу українського суспільства — це те, чого прагнуть сьогодні росіяни. Це їхня мета. Тільки за цієї умови буде ліквідована українська державність. Все», — підкреслила науковиця (Елла Лібанова).
prodigy написав:я не розумію на що люди розраховують подивися вакансія екскаваторщика в Україні від 40к до 60к отримувати 3,5к дол і працювати в тайге с 8 до 18
перевага в тому що його не витягнуть за ноги з екскаватора в будь-який момент "люди в рибацькій формі" і його дітям світить щось більше ніж безкінечна визвільна війна з одвічним ворогом. Заради можливості "смотреть в завтрашний день" можна й потерпіти погодні умови прерій Саскачевану
detroytred написав:Рфяни звітують, що за березень запустили рекордну кількість шахедів - 4198.
десь читав що у них є техн. можливість запускати до 500 шт за раз. а в 2023 на форумі всі дружно ржали про їх плани виготовляти 6тис шахедів в рік, бо ж розвал рф не за горами. А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної