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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13438134391344013441>
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
Абирвалг, а ти на скільки виглядаєш в свої 14?

Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.
Та на вигляд наче рембо описав
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:40

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
Абирвалг, а ти на скільки виглядаєш в свої 14?

Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.

Так оті бикани розмірковують так само, як і ти - чому вони повинні йти воювати замість тебе?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:43

  барабашов написав:Пани Флёр, то не вы и ваши неприятности:
https://t.me/kindzadza_ua/15556
Забрали сына чиновницы в Николаеве
Вместе с собакой
Пиксельные тридварасы

Дякую за небайдужість, але то чуже горе.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:55

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Рфяни звітують, що за березень запустили рекордну кількість шахедів - 4198.

десь читав що у них є техн. можливість запускати до 500 шт за раз.
а в 2023 на форумі всі дружно ржали про їх плани виготовляти 6тис шахедів в рік, бо ж розвал рф не за горами.
А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної

тоже не могу понять как страна которая запускала ракеты в космос,сделала Мрию не может на четвёртый год сделать аналог Шахеда или просто скопировать его как кацапы.Иран под санкциями сделал а мы при помощи всего мира не можем.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:08

ну хоть кому-то легче жить будет в тяжёлых условиях Европы
---------------
Чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном більше не потрібно показувати військовий документ для оформлення паспорта, – МВС
Тепер закордонні підрозділи ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку через реєстр.

Якщо даних немає, їх вноситимуть автоматично, а чоловіків братимуть на облік із формуванням електронного військово-облікового документа.

Медкомісію проходити не потрібно. Після реєстрації українець отримає паспорт у встановлені терміни.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:Чоловікам віком від 18


Вибори вибори кандидати зЕбури))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:39

Ринок енергоносіїв в контексті
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:41

  konstantin kirovograd написав:тоже не могу понять как страна которая запускала ракеты в космос,сделала Мрию не может на четвёртый год сделать аналог Шахеда или просто скопировать его как кацапы.Иран под санкциями сделал а мы при помощи всего мира не можем.

Шахеды - оружие террора гражданского населения и обьектов, нет такой задачи у ВСУ, играем роль "мы не такие".
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:58

  BeneFuckTor написав:
  konstantin kirovograd написав:Чоловікам віком від 18

Вибори вибори кандидати зЕбури))

А якщо ще правильно проголосувавшому давати відстрочку на рік чи право виїзду під чесне слово, то результат 146% вже не здається недосяжним))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 14:01

  hxbbgaf написав:
  Hotab написав:hxbbgaf
Абирвалг, а ти на скільки виглядаєш в свої 14?

Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.

круги біля очей? :lol: коле і стрибає то байка. То псіхо соматіка :lol:
Тиск медикаментозно збивається? :lol:
Тоді вітаю, Ви нам підходите, даж в дшб.Тим більше ви ідєйний.
Пора друже, пора. Відстояти ідеї майдану гідності. Чи ви думаєте, що ті хто стояв проти вас в ті буремні роки, підуть? :lol: Беріть теплі речі, чай, бутерброди! Й сідайте в бусика, Нам потрібна ваша підтримка! :lol:
Banderlog
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