detroytred написав:Рфяни звітують, що за березень запустили рекордну кількість шахедів - 4198.
десь читав що у них є техн. можливість запускати до 500 шт за раз. а в 2023 на форумі всі дружно ржали про їх плани виготовляти 6тис шахедів в рік, бо ж розвал рф не за горами. А потужна Європа (яка миру боїться більше як війни) скільки шт виготовляє, чи обмежується поки груповими фото підтримки, на 4-й рік повномаштабної
тоже не могу понять как страна которая запускала ракеты в космос,сделала Мрию не может на четвёртый год сделать аналог Шахеда или просто скопировать его как кацапы.Иран под санкциями сделал а мы при помощи всего мира не можем.
ну хоть кому-то легче жить будет в тяжёлых условиях Европы --------------- Чоловікам віком від 18 до 60 років за кордоном більше не потрібно показувати військовий документ для оформлення паспорта, – МВС Тепер закордонні підрозділи ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку через реєстр.
Якщо даних немає, їх вноситимуть автоматично, а чоловіків братимуть на облік із формуванням електронного військово-облікового документа.
Медкомісію проходити не потрібно. Після реєстрації українець отримає паспорт у встановлені терміни.
konstantin kirovograd написав:тоже не могу понять как страна которая запускала ракеты в космос,сделала Мрию не может на четвёртый год сделать аналог Шахеда или просто скопировать его как кацапы.Иран под санкциями сделал а мы при помощи всего мира не можем.
Шахеды - оружие террора гражданского населения и обьектов, нет такой задачи у ВСУ, играем роль "мы не такие".
Hotab написав:hxbbgaf Абирвалг, а ти на скільки виглядаєш в свої 14?
Не дуже. Серце колить, тиск стрибає, печінка тягне, жовті круги біля очей, темні мішки.. Але мабуть скоро доведеться йти воювати замість отих биканів, про яких писав вище.
круги біля очей? коле і стрибає то байка. То псіхо соматіка Тиск медикаментозно збивається? Тоді вітаю, Ви нам підходите, даж в дшб.Тим більше ви ідєйний. Пора друже, пора. Відстояти ідеї майдану гідності. Чи ви думаєте, що ті хто стояв проти вас в ті буремні роки, підуть? Беріть теплі речі, чай, бутерброди! Й сідайте в бусика, Нам потрібна ваша підтримка!